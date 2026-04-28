Sogeclair: MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Blagnac, France, le 28 avril 2026.

Le Document d’Enregistrement Universel de SOGECLAIR pour l’exercice 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 27 avril 2026 sous le numéro D.26-0296.

Le Document d’Enregistrement Universel inclut le Rapport Financier Annuel 2025 et comprend notamment :

Le rapport de gestion annuel ;

Les comptes annuels et les comptes consolidés 2025 ;

Les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2025, sur les comptes consolidés 2025 et sur les conventions et engagements réglementés ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le rapport extra-financier, ainsi que le rapport d’examen y afférent ;

Des informations relatives à la prochaine Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 12 mai 2026.

Le Document d’Enregistrement Universel peut être consulté sur les sites internet :

de la Société (www.sogeclair.com), rubrique « Investisseurs / Informations règlementées » ;

de l’AMF (www.amf-France.org).

Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :

Au siège social de la société situé 7 avenue Albert Durand – 31703 BLAGNAC Cedex.

PROCHAIN COMMUNIQUE : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026, le 29 avril 2026 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

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