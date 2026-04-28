MiniMed annonce l’homologation par Santé Canada du capteur Simplera Sync🅪 et l’indication pour le diabète de type 2 avec le système MiniMed🅪 780G

BRAMPTON, Ontario, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MiniMed Group, Inc. (MiniMed; Nasdaq : MMED), leader mondial de la distribution d’insuline, a annoncé que Santé Canada a homologué un nouveau logiciel pour le système MiniMedMC 780G, marquant une avancée significative dans les soins du diabète pour les Canadiens. Avec cette autorisation, le système MiniMedMC 780G offre désormais une plus grande flexibilité, combinant la technologie Meal DetectionMC et SmartGuardMC, avec les capteurs GuardianMC 4 et Simplera SyncMC. De plus, le système est maintenant compatible avec Fiasp® et indiqué pour les adultes de 18 ans et plus atteints de diabète de type 2.

Simplera SyncMC est un capteur jetable tout-en-un qui ne nécessite pas de piqûres au doigt* grâce à SmartGuard, ne requiert pas de surbande et offre un processus d’insertion simple en deux étapes, apportant une expérience de port plus confortable tout en réduisant le fardeau quotidien de la gestion du diabète.**





L’algorithme adaptatif du système MiniMedMC 780G anticipe, ajuste et corrige† automatiquement les niveaux de glucose toutes les 5 minutes§, 24 heures sur 24 — travaillant sans relâche pour que les utilisateurs puissent se concentrer sur ce qui compte. C’est le seul système doté de la technologie Meal Detection, qui détecte automatiquement la hausse de glucose et ajuste la délivrance d’insuline pour aider à maintenir les niveaux dans la cible — même lorsque les utilisateurs oublient occasionnellement une dose ou sous-estiment les glucides‡. Le système utilise un algorithme « traiter pour atteindre la cible » avec des cibles glycémiques flexibles aussi basses que 5,5 mmol/L; combiné à une approche adaptative, il imite de plus près les niveaux de glucose d’une personne sans diabète. Depuis son lancement initial, le système MiniMedMC 780G a accumulé des preuves cliniques et en conditions réelles à travers diverses populations dans le monde, démontrant sa capacité à aider de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1 à améliorer leur gestion glycémique, atteignant plus de 80 % du temps dans la cible¹***,² avec des réglages optimaux (temps d’insuline active de deux heures et cible glycémique de 5,5 mmol/L), bien au-dessus de l’objectif international de 70 %.

C’est aussi le seul système compatible avec le premier dispositif de perfusion au monde de 7 joursΩ, réduisant les changements à une fois par semaine et offrant 96 % d’injections en moins comparé aux injections multiples quotidiennes.





« Cette homologation est une étape importante pour la communauté diabétique ici au Canada, » a déclaré Chet Patel, directeur principal des affaires. « Chez MiniMed, notre mission est de rendre chaque jour meilleur pour les personnes atteintes de diabète. En continuant d’évoluer le système MiniMedMC 780G — incluant l’ajout de notre capteur Simplera SyncMC et l’indication pour les adultes de 18 ans et plus atteints de diabète de type 2 — nous sommes plus proches que jamais de cette vision. »

Le capteur Simplera SyncMC sera disponible au Canada plus tard cette année. Aujourd’hui, le système MiniMedMC 780G peut être utilisé avec le capteur GuardianMC 4.

À propos de MiniMed

MiniMed est un leader mondial de la distribution d’insuline, faisant progresser constamment des thérapies qui soutiennent les personnes atteintes de diabète dans plus de 80 pays. Notre écosystème intégré complet, comprenant nos systèmes de distribution d’insuline, CGM, algorithmes et application facile à utiliser, est conçu pour fonctionner harmonieusement, soutenu par un service complet et personnalisé. Depuis plus de 40 ans, nous avons été des pionniers dans des thérapies fiables en anticipant les besoins, réduisant le fardeau et facilitant la vie avec le diabète. Notre mission est de rendre chaque jour meilleur pour les personnes atteintes de diabète.

Contacts MiniMed

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Ryan Weispfenning

Investor Relations

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*Piqûres au doigt requises en mode manuel et pour entrer dans SmartGuard. Si les symptômes ne correspondent pas aux alertes et lectures, utilisez une piqûre au doigt. Référez-vous au guide d’utilisation. Les participants à l’essai pivot ont passé en moyenne plus de 93 % du temps en mode SmartGuard. Données en dossier du CIP 321 : Essai pivot (14-75 ans). N=152. 2020; 16 sites aux États-Unis.

**Les participants à un essai clinique ont rapporté que le capteur était plus petit et plus léger que d’autres capteurs utilisés. Données en dossier : CIP330, N=243.

***Le temps dans la cible a été atteint en utilisant les réglages optimaux combinant une cible glycémique à 100 mg/dL (5,5 mmol/L) et un temps d’insuline active (TIA) de 2 heures pour au moins 95 % du temps. Les réglages de la fonction SmartGuardMC pour chaque patient doivent être définis par les professionnels de santé selon les cibles et besoins individuels.

† Fait référence à la fonction d’autocorrection qui fournit une assistance bolus. Comme il s’agit d’un bolus automatisé, aucune action n’est requise; la fonction peut être activée ou désactivée.

‡ La technologie Meal Detection fait partie de SmartGuard. Bien que la technologie de détection des repas puisse aider en cas d’oubli de bolus, prendre un bolus 15 à 20 minutes avant le repas améliore significativement le contrôle postprandial. Nous recommandons de prendre un bolus de repas.

§ Fait référence à la fonction SmartGuardMC. Les résultats individuels peuvent varier. Une certaine interaction utilisateur est requise.

Ω Données en dossier. En date du 15 avril 2025.

1. Choudhary P, et al. Diabetes Technol Ther 2024; 26 (Suppl. 3): S32-S37.

2. Matejko B, et al. Diabetes Care. 2022;45:2628–2635

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