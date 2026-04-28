Kommuniké från årsstämma i Serstech AB (publ)

Idag, tisdagen den 28 april 2026, hölls årsstämma i Serstech AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens förslag att ingen utdelning skulle lämnas.

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Arve Nilsson, Christer Kjellkvist och Emelie Agnedal, samt att välja Jacob L. Philipsen, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arve Nilsson valdes till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 769.600 kronor, att fördelas med 4 prisbasbelopp till styrelseordföranden och 3 prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter. Ett prisbasbelopp för 2026 motsvarar 59.200 kronor.

Stämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med huvudansvarig revisor Cecilia Andrén Dorselius, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Stämman beslutade vidare att anta riktlinjer för utseende av valberedning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ge ut högst 4.000.000 teckningsoptioner, varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 116.110,30 kronor, inom ramen för ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma bolagets helägda dotterbolag Serstech Förvaltning AB, för vidareöverlåtelse till anställda i koncernen. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden 1 – 10 juni 2029 till en teckningskurs som ska fastställas till 160% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktier i Serstech AB på Nasdaq First North Growth Market under tiden från och med den 4 maj 2026 till och med den 15 maj 2026.

