Rapport sur l’inflation des prix des aliments du mois de mars de Loblaw

TORONTO, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Loblaw a publié son rapport sur l'inflation des prix des aliments du mois de mars, qui met en contexte les facteurs qui influent sur les prix des aliments et les prévisions pour l'avenir.

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, l'inflation a atteint 2,4 % d'une année sur l'autre en mars, après une hausse de 1,8 % le mois précédent. Statistique Canada attribue environ 20 points de base du résultat de mars à la crise actuelle au Moyen-Orient. Le prix des aliments achetés en magasin a également augmenté en mars, atteignant 4,4 %, le prix des légumes frais (+7,8 %) enregistrant sa plus forte hausse depuis plus de deux ans et demi. L'offre plus restreinte et les conditions météorologiques ont contribué à ce résultat.

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