Les tendances en matière de cuisines et de salles de bains redéfinissent la façon dont les Canadiens construisent et rénovent en 2026

BURLINGTON, Ontario, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le printemps qui lance la haute saison des rénovations résidentielles et des nouvelles constructions, les Canadiens repensent l'aménagement de leurs cuisines et de leurs salles de bains, en privilégiant le bien-être, la fonctionnalité et la durabilité plutôt que de simples améliorations esthétiques.

Des salles de bains inspirées des spas aux cuisines conçues pour une efficacité optimale, les propriétaires d'aujourd'hui privilégient des espaces plus fonctionnels qui apportent une valeur ajoutée au quotidien, reflétant ainsi une tendance générale vers un design plus réfléchi et axé sur le mode de vie.

« Les propriétaires accordent beaucoup plus d’importance à la manière dont leurs espaces fonctionnent au quotidien, dit Stephanie McInnis, directrice, Constructeurs et Salles d’exposition, chez Wolseley Canada. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre l'esthétique, le mode de vie, le bien-être et la fonctionnalité à long terme. »

Les tendances pour les cuisines et les salles de bain qui marqueront les rénovations et les constructions printanières en 2026 sont :

Le bien-être comme un rituel quotidien : Les salles de bain se transforment en espaces de bien-être personnels, avec une demande croissante pour des caractéristiques traditionnellement réservées aux spas. Les hammams, les saunas domestiques et les baignoires d'hydrothérapie se généralisent, les propriétaires cherchant à intégrer la détente et la récupération dans leur quotidien. L'accent n'est plus mis sur la fonctionnalité immédiate, mais sur la création d'un espace dédié favorisant à la fois le bien-être physique et mental.

: Les salles de bain se transforment en espaces de bien-être personnels, avec une demande croissante pour des caractéristiques traditionnellement réservées aux spas. Les hammams, les saunas domestiques et les baignoires d'hydrothérapie se généralisent, les propriétaires cherchant à intégrer la détente et la récupération dans leur quotidien. L'accent n'est plus mis sur la fonctionnalité immédiate, mais sur la création d'un espace dédié favorisant à la fois le bien-être physique et mental. L’évier de cuisine se transforme en poste de travail : Dans la cuisine, l’évier est redéfini comme un appareil central plutôt que comme une installation de base. Les éviers à plusieurs niveaux gagnent en popularité, permettant aux propriétaires de préparer, nettoyer et ranger leurs affaires au sein d'un seul espace hautement fonctionnel. Cette évolution influence l'aménagement des cuisines, les éléments de plomberie devenant désormais un élément central tant sur le plan fonctionnel que pour la fluidité des mouvements.

: Dans la cuisine, l’évier est redéfini comme un appareil central plutôt que comme une installation de base. Les éviers à plusieurs niveaux gagnent en popularité, permettant aux propriétaires de préparer, nettoyer et ranger leurs affaires au sein d'un seul espace hautement fonctionnel. Cette évolution influence l'aménagement des cuisines, les éléments de plomberie devenant désormais un élément central tant sur le plan fonctionnel que pour la fluidité des mouvements. La durabilité est essentielle : On observe une nette tendance vers des matériaux et des constructions durables, avec des priorités qui varient selon les acheteurs. Les propriétaires soucieux du rapport qualité-prix privilégient la fiabilité, optant pour une construction solide, comme des composants entièrement en laiton, plutôt que pour des finitions dictées par les tendances. Les acheteurs de luxe privilégient la « longévité soignée », en choisissant des matériaux haut de gamme et des équipements spécialisés adaptés à leurs préférences personnelles, sans trop se soucier de la valeur de revente. L'importance croissante accordée à la durabilité façonne le choix des produits et influence la manière dont les constructeurs concilient coût, qualité et personnalisation.

: On observe une nette tendance vers des matériaux et des constructions durables, avec des priorités qui varient selon les acheteurs. Les propriétaires soucieux du rapport qualité-prix privilégient la fiabilité, optant pour une construction solide, comme des composants entièrement en laiton, plutôt que pour des finitions dictées par les tendances. Les acheteurs de luxe privilégient la « longévité soignée », en choisissant des matériaux haut de gamme et des équipements spécialisés adaptés à leurs préférences personnelles, sans trop se soucier de la valeur de revente. L'importance croissante accordée à la durabilité façonne le choix des produits et influence la manière dont les constructeurs concilient coût, qualité et personnalisation. L’hygiène intelligente devient la norme : Les sièges de bidet et les toilettes intelligentes sont passés du statut d’options de luxe à celui d’équipements de base. Les propriétaires accordent de plus en plus d’importance à l’hygiène et aux fonctionnalités sans contact, ce qui fait de ces éléments des critères incontournables dans la conception des salles de bains modernes.

« Qu’il s’agisse d’une rénovation ou d’une construction neuve, nous constatons que les propriétaires et les constructeurs s’accordent sur une idée centrale : investir dans des espaces qui apportent de la valeur ajoutée », explique Stephanie. « C’est cet état d’esprit qui guide la prochaine génération de conception de cuisines et de salles de bains. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.wolseleyinc.ca/fr/index.html.

À propos de Wolseley Canada

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, de ventilation, de conditionnement d’air et de réfrigération, d’aqueduc, de protection incendie, de tuyauterie, de robinetterie et de raccords, ainsi que de produits industriels. La société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 170 succursales d’un océan à l’autre. L’équipe de spécialistes des ventes et du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe — Wolseley Express — et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et les meilleures marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson (NYSE : FERG; LSE : FERG) est le plus important distributeur à valeur ajoutée en Amérique du Nord de solutions essentielles liées à l’eau et à l’air, desservant des professionnels spécialisés dans les marchés de la construction résidentielle et non résidentielle évalués à 340 G$. Nous aidons nos clients à simplifier leurs projets complexes et à les mener à bien de manière durable et efficace, grâce à notre expertise et à un vaste éventail de produits et de services, de la plomberie et du CVCA aux appareils et à l’éclairage, en passant par les solutions d’eau potable et de traitement des eaux usées. Établie à Newport News, en Virginie, Ferguson affiche des ventes de 31,3 milliards de dollars (exercice 2025) et compte environ 35 000 associés dans plus de 1 700 emplacements. Pour en savoir plus, veuillez consulter corporate.ferguson.com.