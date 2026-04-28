A&A Sports Group LLC revolutioniert die Absicherung von Athleten mit Versicherungs- und Altersvorsorgelösungen

BIRMINGHAM, Alabama, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen einer bahnbrechenden Initiative zur Absicherung von Sportlern hat die A&A Sports Group LLC unter der Leitung ihres Gründers Alander Pulliam neue Lösungen vorgestellt, die die Zukunft von Athleten während und nach ihrer aktiven Karriere nachhaltig sichern.

Die A&A Sports Group LLC stellt einen innovativen Ansatz vor, der die Absicherung von Sportlern durch separate Versicherungs- und Altersvorsorgelösungen für alle dem Unternehmen angeschlossenen Athleten grundlegend verbessert. Mit dieser Initiative verfolgt das Unternehmen das Ziel, für Athleten langfristige und nachhaltige Strukturen zur finanziellen Absicherung und Altersvorsorge zu schaffen – ein bedeutender Fortschritt für die Versorgung von Sportlern in der Branche. Alander Pulliam, der sich seit Jahren für bessere Rahmenbedingungen für Profisportler einsetzt, betont die Bedeutung nachhaltiger Zukunftsperspektiven für Athleten, und zwar sowohl während ihrer aktiven Karriere als auch nach dem Karriereende. Im Rahmen dieser Initiative erhalten NFL-Spieler während ihrer Teilnahme an den Programmen des Unternehmens individuell zugeschnittene Zusatzleistungen, die ihren jeweiligen Bedürfnissen entsprechen. „Kümmere dich um die Menschen, die sich um dich kümmern“, sagte Alander Pulliam. Diese Worte bringen die Philosophie hinter dem Engagement auf den Punkt: eine Vision, in der sich jeder Athlet über seine sportliche Leistung hinaus wertgeschätzt und umfassend unterstützt fühlt. Darüber hinaus hat A&A Sports Group LLC umfassende Neuerungen eingeführt, die den Standard der Spielerversorgung insgesamt anheben sollen. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit Finanzexperten und Spielervertretern zusammen, um sicherzustellen, dass jede Vorsorgelösung und jede Versicherung die Interessen der Athleten in den Vordergrund stellt – und ihnen so auf Jahre hinaus ein Gefühl der Sicherheit gibt.

Die Initiative der A&A Sports Group LLC ist wegweisend und setzt neue Maßstäbe für die Versorgung und Absicherung von Athleten in der Sportbranche.

Weitere Informationen zu den neuen Initiativen von A&A Sports Group LLC sowie zum Engagement des Unternehmens für die Absicherung von Athleten finden Sie unter www.aasportsgroup.com oder durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Team.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9afb3a76-a0ca-4abe-9784-3b659dad57b8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0af3d05-ea77-4876-8094-26efbe2135da

Alander Pulliam

+14242700480

alander@aasportsagency.com