VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 avril au 24 avril 2026

 | Source: VINCI VINCI

Nanterre, le 27 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 20 avril au 24 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 20 avril au 24 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2026-04-20FR00001254869 516136,5391XPAR
VINCI2026-04-20FR00001254864 834136,5663CEUX
VINCI2026-04-20FR00001254862 387136,6289AQEU
VINCI2026-04-20FR00001254861 063136,5740TQEX
VINCI2026-04-21FR000012548645 169134,0851XPAR
VINCI2026-04-21FR000012548621 409134,1175CEUX
VINCI2026-04-21FR000012548612 452134,0620AQEU
VINCI2026-04-21FR00001254868 970134,0966TQEX
VINCI2026-04-22FR000012548645 558134,0196XPAR
VINCI2026-04-22FR000012548623 393133,9785CEUX
VINCI2026-04-22FR000012548610 845133,7821AQEU
VINCI2026-04-22FR00001254866 204133,9190TQEX
VINCI2026-04-23FR000012548681 020130,5825XPAR
VINCI2026-04-23FR000012548656 317130,6295CEUX
VINCI2026-04-23FR000012548623 584130,3724AQEU
VINCI2026-04-23FR000012548617 079130,6575TQEX
VINCI2026-04-24FR000012548689 564128,4050XPAR
VINCI2026-04-24FR000012548656 194128,3038CEUX
VINCI2026-04-24FR000012548616 486128,4419TQEX
VINCI2026-04-24FR000012548615 756128,2281AQEU
      
  TOTAL547 800131,1486 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

Communique VINCI - declaration hebdo- rachat d'actions du 20-04-26 au 24-04-26 vF
GlobeNewswire

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