VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 avril au 24 avril 2026

Nanterre, le 27 avril 2026
Déclaration des transactions sur actions propres
du 20 avril au 24 avril 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 20 avril au 24 avril 2026 :
I - Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro
|Code identifiant marché
|VINCI
|2026-04-20
|FR0000125486
|9 516
|136,5391
|XPAR
|VINCI
|2026-04-20
|FR0000125486
|4 834
|136,5663
|CEUX
|VINCI
|2026-04-20
|FR0000125486
|2 387
|136,6289
|AQEU
|VINCI
|2026-04-20
|FR0000125486
|1 063
|136,5740
|TQEX
|VINCI
|2026-04-21
|FR0000125486
|45 169
|134,0851
|XPAR
|VINCI
|2026-04-21
|FR0000125486
|21 409
|134,1175
|CEUX
|VINCI
|2026-04-21
|FR0000125486
|12 452
|134,0620
|AQEU
|VINCI
|2026-04-21
|FR0000125486
|8 970
|134,0966
|TQEX
|VINCI
|2026-04-22
|FR0000125486
|45 558
|134,0196
|XPAR
|VINCI
|2026-04-22
|FR0000125486
|23 393
|133,9785
|CEUX
|VINCI
|2026-04-22
|FR0000125486
|10 845
|133,7821
|AQEU
|VINCI
|2026-04-22
|FR0000125486
|6 204
|133,9190
|TQEX
|VINCI
|2026-04-23
|FR0000125486
|81 020
|130,5825
|XPAR
|VINCI
|2026-04-23
|FR0000125486
|56 317
|130,6295
|CEUX
|VINCI
|2026-04-23
|FR0000125486
|23 584
|130,3724
|AQEU
|VINCI
|2026-04-23
|FR0000125486
|17 079
|130,6575
|TQEX
|VINCI
|2026-04-24
|FR0000125486
|89 564
|128,4050
|XPAR
|VINCI
|2026-04-24
|FR0000125486
|56 194
|128,3038
|CEUX
|VINCI
|2026-04-24
|FR0000125486
|16 486
|128,4419
|TQEX
|VINCI
|2026-04-24
|FR0000125486
|15 756
|128,2281
|AQEU
|TOTAL
|547 800
|131,1486
II - Détail des transactions
Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm
Pièce jointe