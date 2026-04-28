VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 20 avril au 24 avril 2026

Nanterre, le 27 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 20 avril au 24 avril 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 20 avril au 24 avril 2026 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2026-04-20 FR0000125486 9 516 136,5391 XPAR VINCI 2026-04-20 FR0000125486 4 834 136,5663 CEUX VINCI 2026-04-20 FR0000125486 2 387 136,6289 AQEU VINCI 2026-04-20 FR0000125486 1 063 136,5740 TQEX VINCI 2026-04-21 FR0000125486 45 169 134,0851 XPAR VINCI 2026-04-21 FR0000125486 21 409 134,1175 CEUX VINCI 2026-04-21 FR0000125486 12 452 134,0620 AQEU VINCI 2026-04-21 FR0000125486 8 970 134,0966 TQEX VINCI 2026-04-22 FR0000125486 45 558 134,0196 XPAR VINCI 2026-04-22 FR0000125486 23 393 133,9785 CEUX VINCI 2026-04-22 FR0000125486 10 845 133,7821 AQEU VINCI 2026-04-22 FR0000125486 6 204 133,9190 TQEX VINCI 2026-04-23 FR0000125486 81 020 130,5825 XPAR VINCI 2026-04-23 FR0000125486 56 317 130,6295 CEUX VINCI 2026-04-23 FR0000125486 23 584 130,3724 AQEU VINCI 2026-04-23 FR0000125486 17 079 130,6575 TQEX VINCI 2026-04-24 FR0000125486 89 564 128,4050 XPAR VINCI 2026-04-24 FR0000125486 56 194 128,3038 CEUX VINCI 2026-04-24 FR0000125486 16 486 128,4419 TQEX VINCI 2026-04-24 FR0000125486 15 756 128,2281 AQEU TOTAL 547 800 131,1486

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe