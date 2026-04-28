Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (20 au 24 avril 2026)

Le 28 avril 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 20 au 24 avril 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|20-Apr-26
|FR0000073298
|8 210
|33,0268
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|20-Apr-26
|FR0000073298
|3 790
|32,9990
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|21-Apr-26
|FR0000073298
|10 000
|33,8291
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|21-Apr-26
|FR0000073298
|4 000
|33,8215
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|22-Apr-26
|FR0000073298
|10 000
|33,9230
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|22-Apr-26
|FR0000073298
|4 200
|33,9105
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|23-Apr-26
|FR0000073298
|9 000
|34,3945
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|23-Apr-26
|FR0000073298
|5 000
|34,3896
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Apr-26
|FR0000073298
|9 000
|34,8407
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|24-Apr-26
|FR0000073298
|5 000
|34,8343
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe