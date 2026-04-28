Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (20 au 24 avril 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 28 avril 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 20 au 24 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8720-Apr-26FR00000732988 21033,0268XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8720-Apr-26FR00000732983 79032,9990DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8721-Apr-26FR000007329810 00033,8291XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8721-Apr-26FR00000732984 00033,8215DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8722-Apr-26FR000007329810 00033,9230XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8722-Apr-26FR00000732984 20033,9105DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Apr-26FR00000732989 00034,3945XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8723-Apr-26FR00000732985 00034,3896DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Apr-26FR00000732989 00034,8407XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8724-Apr-26FR00000732985 00034,8343DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 04 28_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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