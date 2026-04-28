Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (20 au 24 avril 2026)

Le 28 avril 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 20 au 24 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 20-Apr-26 FR0000073298 8 210 33,0268 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 20-Apr-26 FR0000073298 3 790 32,9990 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 21-Apr-26 FR0000073298 10 000 33,8291 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 21-Apr-26 FR0000073298 4 000 33,8215 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Apr-26 FR0000073298 10 000 33,9230 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 22-Apr-26 FR0000073298 4 200 33,9105 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Apr-26 FR0000073298 9 000 34,3945 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 23-Apr-26 FR0000073298 5 000 34,3896 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Apr-26 FR0000073298 9 000 34,8407 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 24-Apr-26 FR0000073298 5 000 34,8343 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe