BIC: Chiffres d'affaires du 1er trimestre 2026

Clichy, France – le 28 avril 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2026

Croissance organique de +1,6 % au T1 portée par toutes les catégories, en ligne avec les attentes

Transformation du Groupe en cours dans une année de transition, le nouveau plan stratégique sera dévoilé en septembre 2026

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 à 453 m€, soit une croissance organique de +1,6 % soutenue par toutes les catégories et les régions clés, à l’exception du Moyen‑Orient et de l’Afrique. L’évolution des taux de change et les changements de périmètre ont eu un impact négatif de respectivement -5,0 % et -1,9 % sur le chiffre d'affaires du T1.

Human Expression : croissance organique de +3,0 %, principalement grâce à une performance solide en Amérique du Nord.

croissance organique de +3,0 %, principalement grâce à une performance solide en Amérique du Nord. Flame for Life : croissance organique de +1,7 % portée par une forte croissance en Amérique latine et la poursuite de l’amélioration aux États-Unis.

croissance organique de +1,7 % portée par une forte croissance en Amérique latine et la poursuite de l’amélioration aux États-Unis. Blade Excellence : croissance organique de +0,6 %, avec une performance soutenue en Europe et en Amérique latine, partiellement compensée par un recul du chiffre d’affaires aux États-Unis. Excellente performance de Tangle Teezer , avec une croissance organique de +13 % au T1 grâce à la poursuite d’une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord et en Europe.

croissance organique de +0,6 %, avec une performance soutenue en Europe et en Amérique latine, partiellement compensée par un recul du chiffre d’affaires aux États-Unis.

Transformation du Groupe initiée : la nouvelle équipe de direction construit un nouveau modèle opérationnel qui positionnera idéalement BIC pour sa prochaine phase de croissance rentable.

Le plan stratégique sera présenté en septembre 2026.

Rob Versloot, Directeur Général, a commenté :

« Nous avons enregistré une croissance organique de 1,6 % au 1er trimestre de cette année de transition, conformément à nos attentes et à la trajectoire présentée en février. Cette croissance a été généralisée à l’ensemble de nos catégories et de nos régions clés, avec une nette amélioration aux États-Unis et une forte contribution de Tangle Teezer.

Nous avançons avec rigueur et mettons en œuvre des actions visant à repositionner le Groupe et à établir des bases solides. Parallèlement, nous restons vigilants dans cet environnement très volatil, marqué par la situation au Moyen-Orient et ses répercussions à l’échelle mondiale.

Avec ma nouvelle équipe dirigeante, nous sommes pleinement mobilisés et façonnons déjà l’organisation pour déployer notre futur modèle opérationnel, avec pour objectif de renouer avec une croissance durable et rentable. Nous dévoilerons notre nouveau plan stratégique en septembre. »

Chiffre d’affaires du Groupe

en millions d’euros T1 2025 T1 2026 Variation Chiffre d’affaires 478 453 (5,3) % Croissance organique (10,9) % +1,6% Impact de périmètre +3,9% (1,9) % Impact de change (1,3) % (5,0) %

Perspectives 2026 confirmées

BIC continue d’anticiper, dans les hypothèses actuelles, une amélioration des tendances en chiffre d’affaires organique, une légère progression de la marge d’exploitation ajustée, ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible stable.

Tendances opérationnelles par division

Division Human Expression

en millions d’euros T1 2025 T1 2026 Variation Chiffre d’affaires 153 141 (7,7) % Croissance organique (10,5) % +3,0% Impact de périmètre - (6,2) % Impact de change (1,4) % (4,5) %

Le chiffre d’affaires de la division Human Expression a enregistré une croissance organique de +3,0 %, principalement grâce à l’amélioration de la performance en Amérique du Nord.

En Europe , le chiffre d’affaires a été relativement stable. La croissance a été alimentée par une performance solide dans des pays clés comme la France et l’Espagne grâce à une exécution commerciale solide sur les produits iconiques tels que le stylo 4-Couleurs, ainsi qu’à des gains de distribution. Elle a toutefois été compensée par une moins bonne performance dans d’autres pays, tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas. Au 1 er trimestre, la performance a été portée par la grande distribution et l’e-commerce, tandis que le chiffre d’affaires a reculé dans les enseignes spécialisées et de discount.





, le chiffre d’affaires a été relativement stable. La croissance a été alimentée par une performance solide dans des pays clés comme la France et l’Espagne grâce à une exécution commerciale solide sur les produits iconiques tels que le stylo 4-Couleurs, ainsi qu’à des gains de distribution. Elle a toutefois été compensée par une moins bonne performance dans d’autres pays, tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas. Au 1 trimestre, la performance a été portée par la grande distribution et l’e-commerce, tandis que le chiffre d’affaires a reculé dans les enseignes spécialisées et de discount. En Amérique du Nord , la croissance organique a progressé de manière significative, principalement portée par une forte croissance dans l’e-commerce et dans les boutiques spécialisées et, avec la contribution de produits clés, comme les correcteurs, les stylos à bille et les porte-mines.





, la croissance organique a progressé de manière significative, principalement portée par une forte croissance dans l’e-commerce et dans les boutiques spécialisées et, avec la contribution de produits clés, comme les correcteurs, les stylos à bille et les porte-mines. En Amérique latine, le chiffre d’affaires a légèrement progressé sur le trimestre. La forte croissance organique observée dans certains pays a été partiellement compensée par des performances plus faibles au Mexique et au Brésil, où l’environnement concurrentiel est resté difficile, en particulier dans la grande distribution.





Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a enregistré un recul en organique, suite à une faible performance commerciale au Nigeria et en Afrique du Sud, et aux conséquences de la situation géopolitique au Moyen-Orient.





Division Flame for Life

en millions d’euros T1 2025 T1 2026 Variation Chiffre d’affaires 172 165 (3,9) % Croissance organique (15,9) % +1,7% Impact de périmètre - - Impact de change (1,2) % (5,6) %

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life a enregistré une croissance organique de +1,7 %, portée par une croissance solide en Amérique latine et la poursuite de l’amélioration aux États-Unis.

En Europe , la performance organique du chiffre d’affaires a été stable. L’exécution solide et les gains de distribution enregistrés en France et en Europe de l’Est et centrale ont été compensés par une moins bonne performance en Allemagne et aux Pays-Bas. Le briquet iconique BIC Maxi a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires sur le trimestre et a constitué le principal moteur de la performance dans la région.





, la performance organique du chiffre d’affaires a été stable. L’exécution solide et les gains de distribution enregistrés en France et en Europe de l’Est et centrale ont été compensés par une moins bonne performance en Allemagne et aux Pays-Bas. Le briquet iconique BIC Maxi a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires sur le trimestre et a constitué le principal moteur de la performance dans la région. En Amérique du Nord , la croissance organique s’est inscrite en légère hausse après une faible performance en 2025. L’amélioration significative aux États-Unis a été alimentée par une croissance solide dans les magasins de proximité. Les briquets de poche ont été les principaux contributeurs à la croissance, tandis que le chiffre d’affaires des briquets utilitaires a baissé sur le trimestre. Les tendances se sont améliorées sur le marché mesuré des briquets aux États-Unis, qui enregistre une hausse de +2,1 % en valeur 1 depuis le début de l’année.





, la croissance organique s’est inscrite en légère hausse après une faible performance en 2025. L’amélioration significative aux États-Unis a été alimentée par une croissance solide dans les magasins de proximité. Les briquets de poche ont été les principaux contributeurs à la croissance, tandis que le chiffre d’affaires des briquets utilitaires a baissé sur le trimestre. Les tendances se sont améliorées sur le marché mesuré des briquets aux États-Unis, qui enregistre une hausse de +2,1 % en valeur depuis le début de l’année. En Amérique latine , la croissance organique a été forte dans les principaux pays, particulièrement au Brésil et au Mexique. Au Brésil , la performance a été portée par une exécution solide dans le segment des briquets de poche, tandis qu’au Mexique , la croissance a été soutenue par une amélioration du chiffre d’affaires grâce à des gains de distribution dans les canaux traditionnels.





, la croissance organique a été forte dans les principaux pays, particulièrement au Brésil et au Mexique. Au , la performance a été portée par une exécution solide dans le segment des briquets de poche, tandis qu’au , la croissance a été soutenue par une amélioration du chiffre d’affaires grâce à des gains de distribution dans les canaux traditionnels. Au Moyen-Orient et en Afrique, la croissance organique du chiffre d’affaires a progressé, soutenue par une bonne performance en Afrique du Nord et en Côte d’Ivoire, et partiellement compensée par un recul du chiffre d’affaires au Moyen-Orient.





Division Blade Excellence

en millions d’euros T1 2025 T1 2026 Variation Chiffre d’affaires 145 139 (4,3) % Croissance organique (4,5) % +0,6% Impact de périmètre +15,5% - Impact de change (1,6) % (4,9) %

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence a enregistré une croissance organique de +0,6 %, portée par la très forte croissance de Tangle Teezer et la bonne dynamique de l’activité rasoirs en Europe et en Amérique latine.

En Europe , la forte croissance organique a été soutenue principalement par Tangle Teezer. Le chiffre d’affaires de l’activité rasoirs a également progressé dans les principaux pays en Europe de l’Ouest et de l’Est. Les gammes de rasoirs BIC à valeur ajoutée, Flex et Soleil, ont réalisé une bonne performance, grâce à une exécution commerciale solide sur des produits clés tels que Flex 5 Hybrid, Click Soleil 5 et Soleil Escape.





, la forte croissance organique a été soutenue principalement par Tangle Teezer. Le chiffre d’affaires de l’activité rasoirs a également progressé dans les principaux pays en Europe de l’Ouest et de l’Est. Les gammes de rasoirs BIC à valeur ajoutée, Flex et Soleil, ont réalisé une bonne performance, grâce à une exécution commerciale solide sur des produits clés tels que Flex 5 Hybrid, Click Soleil 5 et Soleil Escape. En Amérique du Nord , le chiffre d’affaires a enregistré une baisse organique d’environ 5 %, la solide croissance de Tangle Teezer ayant été plus que compensée par la baisse du chiffre d’affaires dans l’activité rasoirs. Cette performance négative s’explique principalement par un environnement très concurrentiel dans le segment féminin aux États-Unis. En revanche, dans le segment masculin, les produits à valeur ajoutée, comme le rasoir rechargeable BIC Flex 5, ont positivement contribué à la performance.





, le chiffre d’affaires a enregistré une baisse organique d’environ 5 %, la solide croissance de Tangle Teezer ayant été plus que compensée par la baisse du chiffre d’affaires dans l’activité rasoirs. Cette performance négative s’explique principalement par un environnement très concurrentiel dans le segment féminin aux États-Unis. En revanche, dans le segment masculin, les produits à valeur ajoutée, comme le rasoir rechargeable BIC Flex 5, ont positivement contribué à la performance. En Amérique latine, la croissance organique a été soutenue, en particulier au Brésil et au Mexique. Au Brésil, BIC a poursuivi sa stratégie de montée en gamme et réalisé des gains de distribution, ce qui a favorisé une forte croissance dans les gammes Soleil et Flex. Au Mexique, la performance a été solide dans les réseaux de distribution traditionnels, avec une hausse de la demande de produits à plus forte valeur ajoutée, tels que les rasoirs Comfort 3 et Flex 3.





Au Moyen-Orient et en Afrique , le chiffre d’affaires a nettement reculé, principalement en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient qui a entrainé des retards de livraison et une diminution de l’activité.





, le chiffre d’affaires a nettement reculé, principalement en raison de la situation actuelle au Moyen-Orient qui a entrainé des retards de livraison et une diminution de l’activité. Tangle Teezer a enregistré une croissance organique à deux chiffres de +13 %, portée par l’ensemble des marchés clés, dont les États-Unis et l’Europe, avec une performance particulièrement solide en e-commerce grâce à des partenariats renforcés. La gamme principale de brosses démêlantes continue d’être un moteur de la croissance, tandis que le chiffre d’affaires de la gamme premium (parmi lesquelles figurent les collections Chrome et Matte) a doublé par rapport au 1er trimestre 2025.





Annexes

Chiffre d’affaires par zone géographique (en millions d’euros)

T1 2025 T1 2026 %

organique Impact de périmètre2 % à taux de change constants Impact de change %

publiée Groupe 478 453 +1,6% (1,9) % (0,3) % (5,0) % (5,3) % Europe 168 168 +1,5% (0,1) % +1,4% (1,4) % +0,0% Amérique du Nord 167 151 +1,6% (0,9) % +0,7% (9,9) % (9,2) % Amérique latine 87 89 +5,3% - +5,3% (3,5) % +1,8% Moyen-Orient et Afrique 38 35 (4,9) % - (4,9) % (3,7) % (8,6) % Asie et Océanie 18 10 (2,0) % (41,8) % (43,8) % (1,6) % (45,4) %

Chiffre d’affaires par division (en millions d’euros)

T1 2025 T1 2026 %

organique Impact de périmètre2 % à taux de change constants Impact de change %

publiée Groupe



478 453 +1,6% (1,9) % (0,3) % (5,0) % (5,3) % Human Expression 153 141 +3,0% (6,2) % (3,2) % (4,5) % (7,7) % Flame for Life 172 165 +1,7% - +1,7% (5,6) % (3,9) % Blade Excellence 145 139 +0,6% - +0,6% (4,9) % (4,3) % Autres produits 9 8 (5,3) % - (5,3) % +0,3% (5,0) %

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires (en %)

T1 2025 T1 2026 Périmètre +3,9 (1,9) Devises (1,3) (5,0) Dont USD +1,0 (3,6) Dont BRL (1,3) +0,0 Dont MXN (0,7) +0,2 Dont ARS (0,4) (0,6) Dont GBP +0,1 (0,2) Dont CAD (0,1) (0,1) Dont TRY (0,2) (0,4) Dont RUB et UAH (0,0) +0,1

Glossaire

Ajusté : ajusté signifie hors éléments non récurrents.

ajusté signifie hors éléments non récurrents. À taux de change constants : les croissances à taux de change constants sont calculées en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente.

les croissances à taux de change constants sont calculées en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens de l’année précédente. Croissance organique : croissance à taux de change et périmètre constants (anciennement variation à base comparable).

croissance à taux de change et périmètre constants (anciennement variation à base comparable). Résultat d’exploitation (EBIT) : résultat avant intérêts et impôts.

résultat avant intérêts et impôts. Marge d’exploitation ajustée : résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : marge brute d’autofinancement moins la variation du besoin en fonds de roulement & autres moins les investissements industriels.

Une présentation relative à cette annonce est disponible sur le site internet de BIC (www.bic.com). Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des principaux risques susceptibles d’affecter BIC apparaît dans la rubrique « Facteurs de risques et gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de BIC déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 mars 2026.

Webcast et conférence téléphonique

Rob Versloot, Directeur Général, et Grégory Lambertie, Directeur Exécutif, Finance et Digital, présenteront le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 de BIC lors d’un webcast et d’une conférence téléphonique le 29 avril 2026 à 08h30 CET :

Pour participer au webcast, utilisez le lien ci-dessous : https://edge.media-server.com/mmc/p/sqbf7zd5



Pour participer à la conférence téléphonique, composez un des numéros ci-dessous : Depuis la France : +33 1 70 91 87 04 Depuis le Royaume-Uni : +44 12 1281 8004 Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796 Code d’accès vocal : BIC







Contacts

Brice Paris

VP Relations Investisseurs

+33 6 42 87 54 73

brice.paris@bicworld.com







Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com











Apolline Celeyron

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+33 6 13 63 44 43

apolline.celeyron@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Relations Presse

+33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr





Agenda

Toutes les dates sont à confirmer

Assemblée Générale 20 mai 2026 Résultats du 1er semestre 2026 29 juillet 2026 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026 28 octobre 2026

À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des brosses à cheveux. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

1 Source : données Circana en valeur, à fin mars 2026. Estimation pour le marché mesuré total des briquets (couverture du marché estimée à environ 70 %)

2 L’impact de périmètre inclut la vente des activités de BIC Cello en Inde (impactant l’Asie et l’Océanie) ainsi que l’arrêt des activités de Rocketbook et de Skin Creative (impactant l’Amérique du Nord et l’Europe) au T4 2025

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