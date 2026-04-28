Ageas acquiert la totalité du capital d'AG Insurance.

Partenariat de bancassurance entre AG et BNP Paribas Fortis renouvelé.

Ageas a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de la participation de 25% dans AG Insurance SA/NV précédemment détenue par BNP Paribas Fortis SA/NV. Avec cette transaction, Ageas détient désormais l’intégralité de sa filiale d’assurance belge, leader du marché (voir le communiqué de presse du 8 décembre 2025).

Cette transaction devrait accélérer et relever les objectifs financiers d’Ageas dans le cadre d’Elevate27 avec une augmentation immédiate de l’objectif de Holding Free Cash-Flow d’EUR 2,3 à 2,6 milliards et de la rémunération des actionnaires d’EUR 2 à 2,2 milliards.

À la suite de la finalisation de la transaction, Ageas et le Groupe BNP Paribas (BNP Paribas) ont conclu un accord définissant le cadre de gouvernance de leur partenariat. L’accord a été conclu pour une durée de cinq ans et est renouvelé automatiquement. Conformément à cet accord, BNP Paribas a proposé la nomination de M. Renaud Dumora en tant que membre non exécutif du Conseil d’administration d’ageas SA/NV lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2026. Son mandat est proposé pour une durée de quatre ans, prenant fin à la clôture de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2030. L’accord est accessible sur le site web d’Ageas.

Parallèlement à la finalisation de l’acquisition, le partenariat de bancassurance entre AG et BNP Paribas Fortis a été renouvelé pour 15 années supplémentaires.

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 19,6 milliards en 2025.

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