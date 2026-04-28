Orange : Orange annonce la signature d’un financement de 1,3 milliard d’euros avec CaixaBank et BNP Paribas, destiné au rachat de Scorefit

Communiqué de presse

Paris, le 28 avril 2026

Orange annonce la signature d’un financement de 1,3 milliard d’euros avec CaixaBank et BNP Paribas, destiné au rachat de Scorefit

Orange a mené des discussions avec ses partenaires bancaires en vue de financer l’exercice de son option d’achat des titres de Scorefit1 pour un montant de 1,3 milliard d’euros. Scorefit est détenue à 100% par une filiale de BNP Paribas et possède des accès fibre achetés sur le marché de gros en France pour Orange.

Dans ce contexte et afin d’optimiser son coût du capital, Orange annonce la signature d’un financement à 5 ans, pour un total de 1,3 milliard d’euros avec les banques CaixaBank et BNP Paribas à des conditions financières très attractives.

Le rachat de la société Scorefit permet ainsi de simplifier la structure financière du Groupe avec un effet valeur positif.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’efficacité et de la trajectoire financière de la transition du cuivre vers la fibre présentée au Capital Markets Day, et contribuent à renforcer la flexibilité financière d’Orange.





A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers raccordables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited

Contacts presse :

Eric Fohlen-Weill ; eric.fohlen-weill@orange.com

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

1 Orange a notifié BNP Paribas de son intention d’exercer son option de rachat des titres de la société Scorefit le 24 mars 2026. La réalisation de l’opération, attendue au 3ème trimestre, est soumise à l’autorisation préalable des autorités administratives compétentes, notamment de la concurrence.

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