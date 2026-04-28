LECTRA : Résultats T1 2026 : ralentissement conjoncturel, amélioration structurelle

Résultats T1 2026 : ralentissement conjoncturel, amélioration structurelle

Chiffre d’affaires : 113,2 millions d’euros (-16 % / -11 %)*

EBITDA courant : 12,1 millions d’euros (-43 % / -31 %)*, soit une marge de 10,6 %

Carnet de commandes des équipements au 31 mars 2026 en forte progression

Ambitions 2026-2028 réitérées

Résolutions soumises au vote** : dividende de 0,35 € par action et autorisation élargie d’opérer sur les actions de la Société





(*) variations à données réelles / à données comparables

(**) à l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2026

1er janvier – 31 mars 2026 2025 Variation 2026/2025 (en millions d'euros) Données réelles Données comparables (1) Chiffre d’affaires 113,2 134,4 -16% -11% ARR (2)(3) 100,6 97,2 +3% +3% EBITDA courant (3) 12,1 21,1 -43% -31% Marge d'EBITDA courant 10,6% 15,7% -5,1 points -3,4 points Résultat net 0,5 5,8 NA NA Capitaux propres (2) 365,6 360,3 - - Trésorerie nette (+) / Endettement net (-) (2) -24,4 -21,3 - -

(1) À changes constants et périmètre comparable

(2) Au 31 décembre 2025 et 31 mars 2026

(3) La définition des indicateurs de performance figure dans l’information financière au 31 mars 2026

Paris, le 28 avril 2026. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence

de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du premier trimestre 2026, non revus par les Commissaires aux comptes.

SYNTHÈSE DU PREMIER TRIMESTRE 2026

Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et commerciales persistantes, Lectra a enregistré au premier trimestre 2026 des impacts conjoncturels qui ont pesé sur le chiffre d’affaires des équipements et tout en renforçant son modèle d’affaires reposant sur la croissance du SaaS et le contrôle des frais.

L'ARR au 31 mars 2026 atteint 100,6 millions d'euros, en progression de 3 % à données comparables par rapport au 31 décembre 2025, soit un rythme annualisé de 12 %.

Les commandes d’équipements progressent à 22,1 millions d’euros au T1 2026, en hausse de 11 % à données réelles par rapport au T4 2025, l’impact des variations de change étant négligeable. L’amélioration trimestrielle séquentielle est portée par l’automobile en Asie-Pacifique.

Les commandes d’équipement du T1 2026 sont en retrait de 25 % à données réelles et de 21 % à données comparables par rapport au T1 2025, du fait d’une base de comparaison élevée, en particulier sur la mode et l’Asie-Pacifique, car préalable aux annonces des droits de douane aux Etats-Unis.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 s’établit à 113,2 millions d’euros, en baisse de 16 % à données réelles et de 11 % à données comparables. Le chiffre d’affaires récurrent a progressé de 1 % porté par les contrats récurrents en progression de 4 % et en particulier les abonnements SaaS en croissance de 14 %. Le chiffre d’affaires non récurrent est en recul de 44 %, essentiellement du fait des ventes d’équipements en baisse.

Au 31 mars 2026, le carnet de commandes des équipements s’élève à 24,6 millions d’euros, dont environ 80 % devraient être livrables au T2 2026. Il augmente de 9,4 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2025, ce qui permet d’anticiper un rebond séquentiel significatif du chiffre d’affaires des équipements au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre.

L’EBITDA courant est de 12,1 millions d’euros, en baisse de 31 % soit une marge d’EBITDA courant de 10,6 %, en baisse de 340 points de base à données comparables par rapport au T1 2025, avec :

un impact négatif de 9,4 millions d’euros dû à des facteurs conjoncturels qui ont entrainé une baisse du chiffre d’affaires des équipements et de celui des consommables et des pièces ;

un impact positif de 2,8 millions d’euros lié aux améliorations structurelles du modèle économique de Lectra, portées par la montée en puissance du chiffre d’affaires récurrent et la maîtrise des frais généraux.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 2,3 millions d’euros (vs 10,3 millions d’euros au T1 2025).

Le résultat net s’établit à 0,5 million d’euros (5,8 millions d’euros au T1 2025).

Cash-flow libre et bilan robustes

Le cash-flow libre s’élève à 8,9 millions d’euros au premier trimestre 2026 (17,7 millions d’euros au premier trimestre 2025).

Au 31 mars 2026, le Groupe dispose d’un bilan robuste, avec des capitaux propres de 365,6 millions d’euros et un endettement net de 24,4 millions d’euros.

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 29 AVRIL 2026

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale mixte du 29 avril 2026, le versement d’un dividende de 0,35 € par action au titre de l’exercice 2025 (taux de distribution : 52 % du résultat net consolidé).

Il sollicitera également l’autorisation élargie d’intervenir sur les actions de la Société, dans la limite de 10 % du capital social et de 50 millions d’euros, pour un prix maximal de 40 € par action et une durée de dix-huit mois, notamment afin d’animer le marché dans le cadre d’un contrat de liquidité, de couvrir les plans d’intéressement en actions et, le cas échéant, d’annuler des actions rachetées.

3. PERSPECTIVES

Lors de la publication de ses résultats annuels 2025 le 11 février 2026, Lectra avait rappelé sa vision à long terme et présenté les objectifs de sa feuille de route stratégique 2026-2028. Le Groupe s’est fixé alors comme objectifs 2026-2028, une croissance de l’EBITDA courant, s’appuyant sur une progression des contrats récurrents et un contrôle strict des coûts :

À données comparables, Lectra prévoit une croissance annuelle moyenne de l’ARR SaaS d’environ 15 %, contribuant ainsi à une progression du chiffre d’affaires des contrats récurrents comprise entre + 5 % et + 8 % par an.

Lectra continue d’appliquer un contrôle optimisé des frais, combiné à la poursuite d’investissements ciblés. Le ratio de sécurité devrait progresser de 94 % en 2025 à plus de 100 % en 2028.

Le Groupe vise ainsi une progression de la marge d’EBITDA courant de 120 à 180 points de base par an à données comparables, dans l’hypothèse où les commandes d’équipements et le chiffre d’affaires des consommables et pièces resteraient stables, hors inflation.

La performance du Groupe continue de s’appuyer sur la solidité de son activité récurrente et sur la dynamique de ses offres SaaS, ainsi que sur un contrôle strict de ses frais généraux. Fort de ces éléments, Lectra est en mesure de réitérer les objectifs communiqués en février.

Tout rebond des ventes d’équipements – dont le calendrier et l’ampleur demeurent incertains – représentera un potentiel additionnel de croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA courant.

Le niveau actuel des commandes des équipements permet d’ores et déjà d’anticiper une augmentation significative du chiffre d’affaires des équipements au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre.

Le rapport financier annuel 2025 de Lectra, ainsi que le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du premier trimestre 2026, sont disponibles sur lectra.com. L’Assemblée Générale Mixte se réunira le 29 avril 2026. Les résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre 2026 seront publiés le 30 juillet 2026, après bourse.

A propos de Lectra







A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.







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