WORLDLINE : Chiffre d'affaires T1 2026 - Communiqué

Chiffre d’affaires du T1 2026 en ligne avec les attentes

Transformation North Star 2030 sur la bonne voie

Recentrage sur les paiements en Europe finalisé

Chiffre d’affaires du T1 2026, excluant toutes les cessions1, en ligne avec les attentes

Chiffre d'affaires Groupe de 831M€ (-0,5% de baisse annuelle organique)

Services aux Commerçants : retour de la croissance (+1,6% de croissance annuelle organique)

Services financiers : impactés comme prévu par la résiliation de contrats (-7,4% de baisse annuelle organique)

Chiffre d'affaires Groupe de 924M€ (données publiées)2 en baisse organique annuelle de 1,5%

Recentrage du portefeuille finalisé

Cession de la participation de Worldline dans ANZ Worldline Payment Solutions en Australie et de l’activité en Nouvelle-Zélande

Produit net total en termes de trésorerie attendu entre 590 et 640 millions d'euros.

Succès de l’augmentation de capital de 500M€ en mars 2026

Succès de l'augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros

Succès de l'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription d'environ 392 millions d'euros, marquée par un taux de souscription d'environ 121 %

Des actionnaires stables de long terme avec 4 institutions européennes de premier plan (BNPP, Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et Crédit Mutuel), détenant environ 37 % du capital





Perspectives 2026 excluant les cessions1

Étapes clés de North Star 2030 atteintes comme prévu au T1

atteintes comme prévu au T1 Perspective confirmée d’une croissance du chiffre d’affaires low single digit (1-4%), d’un EBE ajusté de 630-650 millions d'euros et d’un flux de trésorerie disponible compris entre -80 et -70 millions d'euros

Paris La Défense, 28 avril 2026 – Worldline [Euronext: WLN], leader européen des services de paiement, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2026.

Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général de Worldline, a déclaré: “Le T1 confirme que Worldline est sur la bonne voie. Nos résultats sont conformes aux attentes, avec des Services aux Commerçants en croissance pour la première fois depuis le T4 2024. Nous avons recentré notre portefeuille et renforcé notre bilan, ce qui nous permet de nous concentrer sur l'exécution.

Notre plan stratégique « North Star 2030 » progresse comme prévu et, malgré un contexte macro-géopolitique qui appelle à la prudence, nous confirmons nos perspectives 2026 et nous restons déterminés à rétablir une croissance et une génération de trésorerie durables.”

Excluant toutes les cessions, le chiffre d'affaires au T1 2026 a atteint 831 millions d'euros, en baisse de 0,5% vs le T1 2025. Le chiffre d'affaires T1 2026 publié a atteint 924 millions d'euros,

-1,5 % vs T1 2025.

Par division, excluant toutes les cessions :

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au T1 2026 a atteint 652 millions d’euros, en hausse de 1,6 % par rapport au T1 2025, incluant des éléments non-récurrents. Les activités marchandes de Worldline ont affiché des volumes dynamiques au T1, portées par les canaux physiques et en ligne, avec une croissance de 3,5 % du volume d’affaires en acquisition (acquiring merchant sales value).

La performance par marché cible a été la suivante :

SMB : Le taux d’attrition s'est stabilisé dans toutes les zones géographiques, avec une accélération de la dynamique dans les pays nordiques et en Allemagne, et une croissance sous-jacente continue en Grèce, en Europe centrale et en Italie, tandis que la Suisse et le Benelux sont encore en phase de redressement. La croissance des revenus d’acquisition est compensée par une baisse des revenus d’acceptance liée à l'accélération de la migration d'Ogone vers GoPay, ainsi que par l'évolution à la baisse de la base de commerçants par rapport à l’an dernier, qui impacte les revenus de terminaux ;

Le taux d’attrition s'est stabilisé dans toutes les zones géographiques, avec une accélération de la dynamique dans les pays nordiques et en Allemagne, et une croissance sous-jacente continue en Grèce, en Europe centrale et en Italie, tandis que la Suisse et le Benelux sont encore en phase de redressement. La croissance des revenus d’acquisition est compensée par une baisse des revenus d’acceptance liée à l'accélération de la migration d'Ogone vers GoPay, ainsi que par l'évolution à la baisse de la base de commerçants par rapport à l’an dernier, qui impacte les revenus de terminaux ; Enterprise : Le retour à la croissance est porté par l’activité mobilité et libre-service, soutenu par la position de Worldline au sein d'écosystèmes sectoriels spécifiques, comme en témoignent les partenariats prolongés avec la RATP et le déploiement continu de bornes de recharge pour véhicules électriques avec Alpitronic. Le volume d’affaires et de transactions, en ligne et en magasin, ont progressé à un rythme mid-single digit , tandis que l’attrition résiduelle dans le secteur du commerce de détail compense partiellement la performance globale. Parallèlement, One Commerce a été lancé au Royaume-Uni et en Pologne au cours du trimestre et gagne du terrain en Allemagne. Le Groupe a également étendu son partenariat stratégique à long terme avec un grand distributeur, couvrant AXIS en magasin, GoPay en ligne et la tokenisation, confirmant ainsi son rôle de partenaire clé dans des environnements omnicanaux complexes ;

Le retour à la croissance est porté par l’activité mobilité et libre-service, soutenu par la position de Worldline au sein d'écosystèmes sectoriels spécifiques, comme en témoignent les partenariats prolongés avec la RATP et le déploiement continu de bornes de recharge pour véhicules électriques avec Alpitronic. Le volume d’affaires et de transactions, en ligne et en magasin, ont progressé à un rythme , tandis que l’attrition résiduelle dans le secteur du commerce de détail compense partiellement la performance globale. Parallèlement, One Commerce a été lancé au Royaume-Uni et en Pologne au cours du trimestre et gagne du terrain en Allemagne. Le Groupe a également étendu son partenariat stratégique à long terme avec un grand distributeur, couvrant AXIS en magasin, GoPay en ligne et la tokenisation, confirmant ainsi son rôle de partenaire clé dans des environnements omnicanaux complexes ; Global Commerce : Le chiffre d'affaires a reculé conformément aux prévisions, impacté par l’attrition dans le e-commerce, ainsi que de la réduction volontaire des risques de crédit. La croissance s'est poursuivie dans les secteurs du voyage et de l'hôtellerie grâce à de nouveaux contrats et à la montée en puissance des activités existantes. Fait marquant du T1, Worldline a signé un accord avec Ecoflow pour déployer une infrastructure d'acquisition locale unifiée à travers les régions, garantissant ainsi une conformité régionale optimale et des taux d'autorisation parmi les plus élevés du secteur.





Services Financiers

Le chiffre d'affaires du T1 2026 a atteint 179 millions d'euros, soit -7,4% vs T1 2025. La performance du T1 2026 continue d’être impactée par des contrats précédemment perdus et arrêtés.

Au-delà de la performance publiée, la dynamique commerciale reste solide et devrait progressivement générer des revenus additionnels de mise en œuvre à compter du second semestre 2026, compte tenu des longs cycles de vente et de mise en œuvre.

La performance par division est la suivante :

Traitement Emetteurs : Baisse du chiffre d'affaires principalement due aux résiliations de contrats. Poursuite des progrès dans les capacités d'émission, avec des améliorations continues dans le numérique, les applications de paiement intégrées et les services à valeur ajoutée pour soutenir la croissance future ;

: Baisse du chiffre d'affaires principalement due aux résiliations de contrats. Poursuite des progrès dans les capacités d'émission, avec des améliorations continues dans le numérique, les applications de paiement intégrées et les services à valeur ajoutée pour soutenir la croissance future ; Traitement Acquéreurs : Légère croissance du chiffre d'affaires, soutenue par le gain de nouveaux projets et la hausse des volumes de transactions, notamment en Allemagne, en France et en Belgique. Poursuite du renforcement des offres de résilience, de sauvegarde et de fonctionnement hors ligne ;

: Légère croissance du chiffre d'affaires, soutenue par le gain de nouveaux projets et la hausse des volumes de transactions, notamment en Allemagne, en France et en Belgique. Poursuite du renforcement des offres de résilience, de sauvegarde et de fonctionnement hors ligne ; Paiements Non-cartes et instantanés : Baisse du chiffre d’affaires due à la fin de contrats existants, partiellement compensée par la croissance continue des volumes de paiements instantanés et de CSM (chambre de compensation et de règlement). Développements de produits en cours pour les services « SWIFT Bureau », de RTP (Paiements en temps réel) et de gestion des liquidités ;

: Baisse du chiffre d’affaires due à la fin de contrats existants, partiellement compensée par la croissance continue des volumes de paiements instantanés et de CSM (chambre de compensation et de règlement). Développements de produits en cours pour les services « SWIFT Bureau », de RTP (Paiements en temps réel) et de gestion des liquidités ; Services Bancaires Numériques & Fraude : La croissance du chiffre d'affaires est portée par les services ACS (Serveur de contrôle d’accès), les solutions de portefeuille électronique et l'authentification, avec des volumes importants en France et en Belgique. L'innovation se poursuit grâce à des solutions d'identité numérique de nouvelle génération s'appuyant sur les normes FIDO et des services à valeur ajoutée Wero améliorés pour une meilleure intégration bancaire.

Au T1, Worldline a enregistré plusieurs succès et renouvellements de contrats. Le Groupe a notamment prolongé son partenariat avec une banque de premier plan et continuera de fournir des services de paiement essentiels à la banque, en supervisant l'émission et la personnalisation des cartes, et en offrant une gamme complète de solutions de paiement. Celles-ci incluent les virements SEPA, les paiements instantanés et un accompagnement complet garantissant une intégration sans coutures de toutes les offres de paiements. Worldline a également prolongé certains contrats avec La Banque Postale portant sur plusieurs services numériques tels que 3D Secure et l'authentification.

Poursuite des innovations au T1 2026

Worldline a renforcé sa position sur le marché européen des paiements. Wero est désormais disponible pour les commerçants utilisant les plateformes Worldline en Allemagne et en Belgique, et l'entreprise s'est engagée à accompagner les banques autrichiennes dans le déploiement de ce système via PSA ;

Worldline est l'un des seuls acteurs à prendre en charge tous les moyens de paiement alternatifs et portefeuilles en ligne en Europe, grâce à l'ajout récent de Bizum et Wero, qui complètent la prise en charge existante de Twint , Blik et autres ;

à prendre en charge tous les moyens de paiement alternatifs et portefeuilles en ligne en Europe, grâce à l'ajout récent de Bizum et Wero, qui complètent la prise en charge existante de , et autres ; Au-delà des méthodes de paiement alternatives, Worldline se positionne sur le pilotage du développement de l'euro numérique et a été sélectionnée par Circle pour proposer sa solution de règlement aux clients européens.





Poursuite des progrès dans le plan de transformation North Star 2030

Annoncé lors de la Journée Investisseurs du Groupe à Paris le 6 novembre 2025, le plan de transformation North Star vise à générer 210 millions d’euros d’EBITDA ajusté récurrent supplémentaire en 2030, de manière annuelle. Il a été décliné opérationnellement et est actuellement en cours d’exécution, les principaux jalons atteints ont été comme prévu :

La migration des derniers clients de Wopa vers Global Collect ce qui va permettre de décommissionner cette plateforme dès le T2 2026, pour un impact financier de 7 millions d'euros en année pleine. 68 % des transactions d'Ogone ont été migrées vers Gopay comme prévu, tandis que les premiers tests de migration marchands vers la plateforme cible ont été effectués en Italie;

Dans le cadre du processus de simplification, deux licences ont été restituées et une entité juridique a été dissoute;

Enfin, toutes nos deuxièmes lignes de défense ont été intégrées à une nouvelle fonction de gestion des risques et de conformité, soutenant ainsi l'industrialisation continue des services de contrôle au sein du Groupe.





La cession des activités dans le Pacifique marque la fin du remodelage du portefeuille

Worldline a annoncé aujourd'hui la vente de sa participation de 51 % dans Worldline Australia Pty Ltd (en activité sous le nom de ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise, ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée au S2 2026.

Après la transaction, Worldline continuera de fournir des services technologiques et logiciels à ANZ afin d'assurer la continuité de ses opérations pendant une période de transition.

Worldline a également annoncé le 14 avril 2026 être entrée en négociations exclusives avec Cuscal en vue de la vente de ses activités de paiement en Nouvelle-Zélande, pour une valeur d'entreprise estimée à environ 17 millions d'euros. Cette cession doit permettre à Worldline de ne pas investir dans une plateforme de paiement de nouvelle génération.

À titre de référence, pour 2026, l'impact des cessions dans le Pacifique sur le chiffre d'affaires, l'EBITDA ajusté et le flux de trésorerie du Groupe est estimé respectivement à environ 225 millions d'euros, 30 millions d'euros et -30 millions d'euros.

Ces deux projets de transactions finalisent le programme de recentrage de Worldline sur ses activités de paiements en Europe.

Le produit net cumulé des cessions annoncées (MeTS, Worldline Amérique du Nord, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Inde, Worldline Nouvelle-Zélande et ANZ Worldline Payment Solutions Australie) est estimé entre 590 et 640 millions d'euros en termes de trésorerie et devrait être perçu en 2026. Cela renforcera le profil financier du Groupe, accroîtra sa flexibilité stratégique et permettra de redéployer des capitaux vers les activités cœurs. 225 millions d'euros ont déjà été perçus suite à la finalisation des cessions de Worldline Amérique du Nord et de PaymentIQ.

Augmentation de capital réalisée avec succès

Le 30 mars 2026, Worldline a annoncé le succès de son augmentation de capital d'environ 392 millions d'euros avec droits préférentiels de souscription, soit un taux de souscription d'environ 121 %. Cette opération s'inscrivait dans le cadre de l'augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros annoncée lors de la Journée Investisseurs de novembre 2025, avec l'augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros finalisée début mars.

La structure financière et capitalistique de Worldline s'en trouve ainsi renforcée, soutenant son ambition North Star 2030 de renouer avec la croissance et de générer des flux de trésorerie importants.

Regroupement d’actions annoncé

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2026, les actionnaires ont approuvé la 10ème résolution portant sur un regroupement d'actions à raison de 40 pour 1.

Comme énoncé dans le communiqué de presse publié aujourd'hui, le processus devrait débuter le 14 mai 2026 et la livraison des nouvelles actions de valeur nominale est prévue pour le 17 juin 2026.

Perspectives 2026

Dans un contexte géopolitique n'ayant pas eu d'incidence significative au T1, la Société confirme ses perspectives 2026 excluant les cessions :

Croissance organique du chiffre d'affaires low single digit (1-4%) : après un premier trimestre ayant bénéficié d’éléments non-récurrents au sein des Services aux Commerçants, la Société prévoit un T2 plus faible compensé au S2 par une dynamique accélérée ;

: après un premier trimestre ayant bénéficié d’éléments non-récurrents au sein des Services aux Commerçants, la Société prévoit un T2 plus faible compensé au S2 par une dynamique accélérée ; EBE ajusté de 630 à 650 millions d'euros ;

Flux de trésorerie disponible entre -80 millions à -70 millions d'euros, qui comprend un investissement dans des mesures remédiation de 30 à 40 millions d'euros et les investissements dans les initiatives North Star de 40 à 50 millions d'euros.





Appendices

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2025 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2025 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T1 2025 à périmètre et taux de change constants ci-dessous par Ligne de Services:





Les effets de change au T1 ont principalement été liés à la dépréciation de la roupie indienne et de la livre turque, partiellement compensés par la hausse du franc suisse et de la couronne suédoise, tandis que les effets de périmètre sont principalement liés à la cession de MeTS (entièrement déconsolidée conformément à la norme IFRS 5) et aux cessions de Payment IQ et de Worldline North America (finalisées début mars 2026).





Excluant toutes les cessions, les effets de change au T1 ont principalement été liés à la dépréciation de la livre turque partiellement compensée par la hausse du franc suisse et de la couronne suédoise. Les effets de périmètre comprennent la cession complète des activités suivantes : MeTS, Payment IQ, Worldline North America, Electronic Data Services (ex-Cetrel), Worldline India Merchant Services, Worldline New Zealand et Worldline Australia.

TABLEAUX DE RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2025

Les tableaux de réconciliation du chiffre d’affaires 2025 sont présentés ci-dessous.

Impact de la déconsolidation de MeTS sur le chiffre d'affaires trimestriel 2025 par division





Les chiffres trimestriels de 2025 retraités pour refléter le périmètre excluant les cessions





RECONCILIATION ENTRE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET NET





Frais schémas & partenaires : Schémas internationaux + commissions aux partenaires PM03

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

11 juin 2026 : Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires

30 juillet 2026 : Résultats du S1 2026 27 octobre 2026 : Chiffre d’affaires T3 2026







CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Cesar Zeitouni

E cesar.zeitouni@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

COMMUNICATION

Virginie Bonnet

virginie.bonnet@worldline.com

Antoine Denry / Wandrille Clermontel

E teamworldline@taddeo.fr

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un opérateur d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

AVERTISSEMENT

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 mars 2026 sous le numéro de dépôt D.26-0071.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBE ajusté sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut d’exploitation (EBE) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2025. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2026 sont exprimés à taux de change constants conformément aux normes comptables du Groupe. Dans la perspective de la finalisation du programme de recentrage de Worldline, qui doit intervenir au cours de l’année 2026, les perspectives 2026 et 2030 sont présentées sur une base « post pruning », excluant Mets, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, MS India, Worldline New Zealand et Worldline Australia et les autres actifs classés comme destinés à la vente selon la norme IFRS 5.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

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1 Excluant MeTS, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, MS India, MS New Zealand et MS Australia

2 Excluant MeTS. Exclut également les transactions finalisées : Worldline North America & Payment IQ à partie du mois de mars

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