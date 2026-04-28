GROUPE BNP Paribas : LE GROUPE BNP PARIBAS ANNONCE AVOIR FINALISE LA MISE EN PLACE DE SON PARTENARIAT DE LONG TERME AVEC LE GROUPE AGEAS

LE GROUPE BNP PARIBAS ANNONCE AVOIR FINALISÉ

LA MISE EN PLACE DE SON PARTENARIAT DE LONG TERME AVEC LE GROUPE AGEAS

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 28 avril 2026

Suite à la signature le 7 décembre 2025 d’un accord-cadre entre les Groupes BNP Paribas et Ageas, BNP Paribas Fortis a cédé aujourd’hui à Ageas sa participation de 25% dans AG Insurance pour un montant de 1,9 milliard d’euros et a renouvelé son partenariat historique de bancassurance (épargne, protection et assurance dommage) avec AG Insurance en Belgique.

AG Insurance et BNP Paribas Asset Management ont signé un partenariat de long-terme couvrant les investissements d’AG Insurance dans certaines classes d’actifs, mettant à profit l’offre proposée par BNP Paribas Asset Management au bénéfice de ses clients assureurs et fonds de pension.

BNP Paribas Cardif, filiale d’assurance du Groupe BNP Paribas a porté sa participation de 14,9% à 22,5% dans Ageas au terme d'un investissement de 1,1 milliard d’euros, contribuant notamment à l’augmentation de capital d’Ageas réalisée ce jour.

Actionnaire de long terme, le Groupe BNP Paribas conforte ainsi la capacité de développement d’Ageas tout en protégeant son autonomie et son indépendance. A cet effet, les deux Groupes ont signé un Relationship Agreement.

Cette opération se traduit par un résultat net de cession de 840 millions d’euros et un impact positif de +5bp du ratio CET1 après distribution du résultat. Par ailleurs, il est attendu que le résultat net part du groupe progresse de façon récurrente de 40 millions d’euros en base annuelle.

A propos de BNP Paribas

Leader européen des services bancaires et financiers, BNP Paribas est présent dans 64 pays et territoires et rassemble plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Les activités du Groupe sont structurées autour de trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales et plusieurs métiers spécialisés; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, une passerelle entre les entreprises et les institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. Le Groupe est historiquement implanté sur quatre marchés dans la zone euro : la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Contact presse

Thomas Alexandre – thomas.alexandre@bnpparibas.com – +33 6 02 19 48 69

Hacina Habchi – hacina.habchi@bnpparibas.com – +33 7 61 97 65 20

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