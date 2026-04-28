Des performances en forte hausse reflétant la montée en puissance des fonds d’innovation, particulièrement en deep-tech

Chiffre d’affaires 2025 en hausse de +14,3% à 15,5 M€ et de +21% à 15,8 M€ hors éléments non-courants

Croissance des fonds thématiques de +40% à 10,3 M€ qui représentent désormais 67% du chiffre d’affaires total, dont les fonds Capital Innovation (DeepTech) générant 57% du chiffre d’affaires total

Résultat d’exploitation en croissance (+289%) à 1,7 M€ et résultat net d’ensemble consolidé en progression de +67,5% à 1,5 M€

ANR au 31.12.2025 à 28,6 M€, en forte progression de +16% par rapport à 24,7 M€ au 31.12.2024

Actifs sous gestion (AUM)1 en hausse de 25% à 882 M€ au 31.12.2025, ayant depuis franchi le cap des 900 M€, confirmant la trajectoire vers le milliard d’euros d’AUM en 2026





Paris, le 28 avril 2026, 18h00 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 20252.

« L’année 2025 marque une étape majeure dans la transformation d’Audacia et permet d’entrevoir les premiers résultats de notre stratégie visionnaire, basée sur l’investissement dans les innovations de rupture. Cette stratégie contribuera à notre succès sur le long terme, qui va non seulement se mesurer par nos performances, mais également par l’émergence des champions technologiques et industriels européens que nous soutenons. » déclare

Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia.



« La montée en puissance de nos stratégies, et tout particulièrement de nos verticales DeepTech, se traduit désormais clairement dans notre mix d’activités et propulse nos indicateurs, notamment l’ANR. Avec une base de revenus récurrente de nos fonds thématiques, axe d’orientation de toute l’entreprise, une structure financière renforcée et de nouveaux projets déjà engagés pour 2026, nous abordons le nouveau cycle de croissance avec ambition. » conclut Olivier de Panafieu, Directeur général d’Audacia.

Solide progression de l’activité et de la rentabilité en 2025

Résultats financiers (M€)

Données consolidées en cours d’audit 2025 2024 Variation Chiffre d’affaires 15,5 13,5 +14,3% Produits d’exploitation 5,6 2,7 +107% Total produits d’exploitation 21,1 16,3 +29% Charges d’exploitation 19,5 15,8 +23% Résultat d’exploitation 1,7 0,4 +289% Taux de marge opérationnelle 10,7% 3,1% +7,6 points Résultat net d’ensemble consolidé 1,5 0,9 +67,5% Taux de marge nette 9,7% 6,7% +3,0 points Résultat net part du Groupe 0,3 0,7 -57%

En 2025, Audacia enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 15,5 M€, en hausse de +14,3%. Après retraitement de 0,3 M€ correspondant aux avoirs liés à des coûts de lancement (« launch costs ») du fonds Expansion facturés en 2024, le chiffre d’affaires 2025 ressort à 15,8 M€, soit une progression de +21% par rapport à un chiffre d’affaires courant 2024 de 13,0 M€3.

La croissance de l’exercice 2025 est portée par les revenus des Fonds Thématiques, qui progressent de +40% à 10,3 M€ et représentent désormais 67% du chiffre d’affaires du Groupe (contre 54% en 2024), confirmant la transformation du mix d’activités au profit des thèses d’investissement d’avenir.

Le Capital Innovation constitue le moteur principal de la croissance, avec 8,8 M€ de chiffre d’affaires en 2025, en hausse de +53%, soit 57% des revenus du Groupe. Cette croissance bénéficie d’une levée particulièrement dynamique sur le deuxième fonds de la thèse du quantique, FPCI QUANTONATION II, déjà avancée au 31 décembre 2025 et clôturée en février 2026 avec 220 M€ collectés.

L’activité ISF s’élève à 5,1 M€, en retrait attendu de -18% qui s’inscrit dans la trajectoire de réduction graduelle de l’ISF dans le mix de revenus (33% en 2025 contre 46% en 2024), 2025 étant la dernière année de génération de chiffre d’affaires pour les holdings ISF (2,9 M€ de revenus en 2025).

Après prise en compte des produits d’exploitation à hauteur de 5,6 M€, composés quasi-totalement des reprises de provisions, dont des créances historiques issues des fonds ISF, le total des produits d’exploitation atteint 21,1 M€, contre 16,3 M€ en 2024, soit une progression de 29%.

Les charges d’exploitation ressortent à 19,5 M€, en hausse maîtrisée de +23%, et comprennent notamment :

Les autres achats et charges externes qui atteignent 5,4 M€ contre 4,3 M€ en 2024, avec la consolidation à 100% d’Expansion Ventures à fin 2025, contre 20% en 2024 ;

Les salaires et traitements qui s’élèvent à 6,9 M€ contre 5,2 M€ un an plus tôt. Leur progression reflète essentiellement les investissements en capital humain dans Quantonation Ventures, ainsi que l’effet de la consolidation à 100% d’Expansion Ventures.

Le résultat d’exploitation est en forte croissance et s’établit à 1,7 M€, contre 0,4 M€ en 2024 (+289%) avec une contribution marquée de Quantonation au travers de ses deux fonds. Le taux de marge opérationnelle progresse de 7,6 points à 10,7%.

Après prise en compte du résultat financier (0,1 M€), d’un résultat exceptionnel neutre et de l’impôt sur les bénéfices, le résultat net d’ensemble consolidé atteint 1,5 M€, en progression de +67% par rapport à 2024. Le résultat net part du Groupe ressort à 0,3 M€ en 2025 contre 0,7 M€ en 2024.

Structure financière renforcée

Au 31 décembre 2025, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 15,9 M€, contre 14,1 M€ au 31 décembre 2024.

La trésorerie brute consolidée ressort à 5,8 M€ à fin décembre 2025, contre 4,2 M€ à fin 2024. La trésorerie nette des dettes financières ressort quant à elle à 4,8 M€ à fin décembre 2025.

En février 2026, Audacia a renforcé encore davantage sa structure financière avec une levée de 8 M€ dans le cadre d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission de 1 975 308 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,05€. Les fonds levés permettront de soutenir l’expansion d’Audacia et d’activer une nouvelle phase de croissance.

Actifs Net Réévalué en progression de +16% à 28,6 M€

L’actif net réévalué (ANR) s’élève à 28,6 M€ au 31 décembre 2025, contre 24,7 M€ au 31 décembre 2024. Cette croissance de +16% provient notamment de la montée en puissance de la Deeptech, avec les premières grandes revalorisations, principalement via le tour de Serie C de Pasqal, première licorne française du quantique. Le Capital Innovation représente 74% de l’ANR au 31 décembre 2025 contre 55% au 31 décembre 2024.

L’ANR s’établit à 5,59 € par action au 31 décembre 2025, contre 4,97 € au 31 décembre 2024, en hausse de 13% compte tenu de l’accroissement du nombre d’actions en circulation sur l’exercice4.

Le cours de l’action au 31 décembre 2025 (4,89 €) fait ressortir une décote de 12,5% par rapport à l’ANR.

Actifs sous gestion à fin 2025 en forte hausse de +25% à 882 M€

Au 31.12.2025, les actifs sous gestion (AUM) d’Audacia ont atteint 882 M€, contre 705 M€ au 31.12.2024. Cette forte progression, portée notamment par les fonds de Capital Innovation qui représentent 70% des AUM totaux, résulte de l'effet combiné de levées et de revalorisations, deux moteurs de croissance puissants, en tenant compte de plus de 50 M€ de restitutions.

AUM (M€) 31.12.2025 31.12.2024 ∆ Capital Innovation 617 405 +52% Capital Développement 99 98 +0,8% Capital Immobilier 68 55 +22% TOTAL FONDS THÉMATIQUES 783 558 +40% Fonds ISF 99 147 -33% TOTAL 882 705 +25%

Stratégie & perspectives

Capitalisant sur le succès dans les fonds thématiques, Audacia, via ses participations directes et ses sociétés de gestions partenaires, a franchi le seuil des 900 M€ d’actifs sous gestion, en forte progression et en phase avec son objectif d’un milliard d’euros d’AUM visés en 2026, permettant de finaliser son 1er cycle d’investissement.

Bénéficiant d’une structure financière renforcée, Audacia entend ainsi activer un deuxième cycle de croissance, fondé sur l’accélération du développement de ses fonds thématiques, la poursuite de sa politique de spécialisation via le lancement de nouveaux véhicules, ainsi que l’évaluation sélective d’opportunités de croissance externe.

Cette feuille de route s’appuiera notamment sur la montée en puissance de ses fonds thématiques :

Capital Innovation : finalisation des levées du FPCI Quantonation II et d’Expansion SLP et la levée des fonds Isospin Exergon SLP et Calderion First SLP. Audacia envisage également de rendre l’investissement dans ses fonds thématiques accessible au grand public, grâce au FCPI Audacia Capital Innovation lancé fin 2025 et permettant d’investir dans les JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) à potentiel.



Capital Développement : premiers investissements du fonds STRATON (investissant dans les PME de la Base industrielle et technologique de défense – BITD), développement d’une activité de dette privée autour du métier du tourisme. Enfin, lancement du fonds de partage dans le non coté avec le fonds PROCESSION.



Capital Immobilier : constitution d’un portefeuille de club deals en value add et lancement d’un deuxième véhicule en opérations d’ingénierie immobilière.





: finalisation des levées du FPCI Quantonation II et d’Expansion SLP et la levée des fonds Isospin Exergon SLP et Calderion First SLP. Audacia envisage également de rendre l’investissement dans ses fonds thématiques accessible au grand public, grâce au FCPI Audacia Capital Innovation lancé fin 2025 et permettant d’investir dans les JEI (Jeunes Entreprises Innovantes) à potentiel.

L’ensemble de ces axes de développement contribueront au renforcement de la position d’Audacia en tant qu’acteur clé du financement des technologies disruptives et des thématiques souveraines.

Prochaines publications financières*

23.07.2026 - chiffre d’affaires semestriel 2026

14.10.2026 - résultats semestriels 2026

* Dates pouvant faire l’objet de modification

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A propos d’AUDACIA, « Le meilleur investissement, c’est l’audace »

Fondé en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est un acteur innovant du capital investissement. Audacia attire les meilleurs experts sectoriels autour de trois métiers à forte valeur ajoutée :

Le Capital Développement, qui vise à accompagner les PME familiales dans leur développement ;

Le Capital Immobilier, centré sur le coliving, nouveau mode d’habitat partagé ;

Le Capital Innovation, dédié aux innovations de rupture et plus spécifiquement aux technologies quantiques, aux applications pour l’aéronautique, le spatial et la défense, les solutions innovantes répondant aux défis de la transition énergétique et la médecine du futur.





Depuis sa création, Audacia a investi plus d’un milliard d’euros dans plus de 400 entreprises.

Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

Euronext Growth Paris



CONTACTS

Éléonore de Rose

eleonore.derose@audacia.fr

+33 1 56 43 48 00 / +33 6 62 64 40 53



Dusan Oresansky / Pierre Laurent

Relations investisseurs

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1 Encours revalorisés et montants souscrits non appelés.

2 Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 27 avril 2026. Les procédures d’audit sur ces comptes sont en cours et les rapports de certification seront émis au plus tard le 30 avril 2026.

3 Chiffre d’affaires 2024 courant, retraité de 0,5 M€ de revenus d’exercices antérieurs sur les mandats ISF. Pour plus de détails, merci de vous référer au Rapport financier annuel 2024 d’Audacia.

4 Attribution de 138 228 actions gratuites à certains membres du management et salariés.

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