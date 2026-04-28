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Ageas communique la révision du nombre total d’actions émises

Ageas a annoncé aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de la part restante d’AG Insurance SA/NV. Cette transaction a été partiellement financée par un placement d’actions auprès de BNP Paribas Cardif composé de 18,5 millions d’actions – dont 15 millions nouvellement émises et 3,5 millions d’actions propres.

À la suite du placement, le nombre d’actions en circulation d’ageas SA/NV (le Dénominateur) est passé à 213.938.286. Chaque action en circulation d’ageas SA/NV confère un droit de vote.

Les actions nouvellement émises par ageas SA/NV seront cotées sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles à partir du 28 avril 2026.

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 55.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 19,6 milliards en 2025.

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