Foncière 7 Investissement: Communiqué sur la mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2025

Paris, le 28 avril 2026

Communiqué de mise à disposition du

rapport financier annuel au 31 décembre 2025

La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « finances ».

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT

Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros

55 rue Pierre Charron - 75008 PARIS

486 820 152 RCS PARIS

Pièce jointe