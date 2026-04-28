Foncière 7 Investissement: Communiqué sur la mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2025

Paris, le 28 avril 2026
Communiqué de mise à disposition du
rapport financier annuel au 31 décembre 2025
La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « finances ».
FONCIERE 7 INVESTISSEMENT
Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros
55 rue Pierre Charron - 75008 PARIS
486 820 152 RCS PARIS
Pièce jointe