FLEURY MICHON : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025

FLEURY MICHON

COMMUNIQUÉ DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025

Pouzauges – le 28 avril 2026 à 18h00

La société Fleury Michon a publié le 28 avril 2026 le Rapport annuel 2025 du Groupe.

Ce document est disponible, en version française, sur le site internet www.fleurymichon.fr rubrique La Maison Fleury Michon / Informations financières / Informations règlementées / 2025 / Rapports.

Le Rapport annuel inclut notamment :

Le rapport de gestion, les comptes consolidés et les comptes annuels 2025 ;

Les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions propres ;

Le rapport volontaire de transition ESG (Environnement, Social et Gouvernance) - en format VSME.





PROCHAIN RENDEZ-VOUS

09 juin 2026 : Assemblée Générale des actionnaires

Contact communauté financière :

Gwenrikh Beucher, Directeur administratif & financier

infos.finances@fleurymichon.fr

Contact média :

Pauline Carde – Pauline.carde@maarc.fr – 06.32.03.22.55.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. L’ensemble des collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

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