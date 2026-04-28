FLEURY MICHON : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025

FLEURY MICHON
COMMUNIQUÉ DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2025
Pouzauges – le 28 avril 2026 à 18h00
La société Fleury Michon a publié le 28 avril 2026 le Rapport annuel 2025 du Groupe.
Ce document est disponible, en version française, sur le site internet www.fleurymichon.fr rubrique La Maison Fleury Michon / Informations financières / Informations règlementées / 2025 / Rapports.
Le Rapport annuel inclut notamment :
- Le rapport de gestion, les comptes consolidés et les comptes annuels 2025 ;
- Les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;
- Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
- Le descriptif du programme de rachat d’actions propres ;
- Le rapport volontaire de transition ESG (Environnement, Social et Gouvernance) - en format VSME.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS
09 juin 2026 : Assemblée Générale des actionnaires
Contact communauté financière :
Gwenrikh Beucher, Directeur administratif & financier
infos.finances@fleurymichon.fr
Contact média :
Pauline Carde – Pauline.carde@maarc.fr – 06.32.03.22.55.
Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. L’ensemble des collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».
L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.
Pièce jointe