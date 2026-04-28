Résultats annuels 2025

Une activité et une performance opérationnelle 2025 impactées par la mise en place des droits de douanes américains et par la décision de dépôt de bilan de Flaurea Chemicals (post-clôture)

EBE 1 positif à 10,4 M€

positif à 10,4 M€ Solidité financière renforcée par la cession de M Lego et une capacité d’autofinancement 2 de 11,3 M€

de 11,3 M€ Visibilité restreinte pour 2026, dans un contexte politique et économique toujours incertain

AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des leaders industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour ses résultats pour l’exercice clos le 31/12/2025, arrêtés lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 23 avril 2026, et audités par les Commissaires Aux Comptes. Le Rapport financier annuel 2025 sera mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers au plus tard le 30/04/2026. Il pourra être consulté sur le site Internet de la société.

Normes IFRS, en millions d’euros 20253

retraité 20243

retraité Var.

retraité 2025

publié 2024

publié Chiffre d’affaires consolidé 200,6 210,7 -4,8% 222,7 244,9 Excédent Brut d’Exploitation 9,2 15,6 -41,2% 10,4 17,0 Résultat opérationnel courant -3,3 3,7 N/A -2,5 4,4 Résultat opérationnel -3,3 3,6 N/A -2,5 4,3 Résultat net part du Groupe -5,9 0,7 N/A -5,4 1,1

Les commentaires sur le compte de résultats sont exprimés sur les comptes retraités (application de la norme IFRS 5), tenant compte de la cession, en juillet 2025, de M Lego.

Une année complexe, fortement marquée par la conjoncture internationale

L’exercice 2025 a été marqué par un environnement particulièrement dégradé : mise en place des droits de douane américains sur l’aluminium et tensions géopolitiques persistantes.

Dans ce contexte, AUREA réalise un chiffre d’affaires en recul de 4,8%, à 200,6 M€ par rapport à l’exercice 2024.

Face à une conjoncture exceptionnelle, le Groupe a fait preuve d’agilité en ajustant rapidement le modèle économique de ses activités, notamment celui de ses fonderies d’aluminium. Le Groupe a ainsi temporairement réduit ses volumes de production, recentré son activité sur les prestations de service et développé des solutions innovantes de traitement de déchets d’aluminium plus dégradés, notamment à travers la création d’une filiale dédiée au recyclage des canettes de boissons.

Cette stratégie vise à réduire l’exposition au risque matière, optimiser les niveaux de stocks et atténuer partiellement l’impact inflationniste sur les marges. Si les effets des mesures américaines ont commencé à s’estomper au cours du dernier trimestre 2025, ils ont néanmoins fortement pesé sur la rentabilité annuelle du Groupe.

Les effets positifs des décisions prises par AUREA se reflètent toutefois dans les flux de trésorerie. Ainsi, malgré une perte nette part du Groupe de 5,9 M€, les flux nets de trésorerie générés par l’activité ressortent positifs à 12,1 M€ contre 15,8 M€ en 2024, exercice qui avait pourtant bénéficié d’un résultat net positif de 0,7 M€.

Enfin, les résultats de l’exercice 2025 sont impactés à hauteur de 2,7 M€ par l’arrêt de Flaurea Chemical en février 2026 consécutif à la décision de l’administration d’appliquer une clause de précaution en anticipation d’une future norme prévue en 2027.

Une performance opérationnelle pénalisée par le dérèglement du marché de l’aluminium

La performance opérationnelle du Groupe reflète principalement l’impact des fortes perturbations du marché de l’aluminium, malgré une bonne maîtrise des charges d’exploitation.

L’Excédent Brut d’Exploitation s’établit ainsi à 9,2 M€ (contre 15,6 M€ en 2024) principalement impacté par le pôle aluminium et l’application des droits douanes américains.

Après dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant ressort à

-3,3 M€, incluant une provision de 1,2 M€ au titre de Flaurea Chemical, contre un bénéfice de

3,7 M€ au titre de l’exercice précédent.

Le résultat opérationnel s’élève également à -3,3 M€, en baisse de 6,9 M€ par rapport à 2024 en l’absence de charges non courantes significatives.

Le coût de l’endettement financier net ressort en baisse à 1,5 M€, bénéficiant de la cession de

M Lego qui était fortement endettée.

Enfin, après prise en compte d’une charge d’impôt de 3,8 M€, incluant 1,0 M€ d’impôts différés abandonnés au titre de Flaurea Chemical, le résultat net part du Groupe ressort à -5,9 M€ pour l’exercice 2025.

Une situation financière très solide et renforcée

Malgré un contexte difficile, AUREA a dégagé une capacité d’autofinancement2 positive de

11,3 M€ et des flux nets de trésorerie générés par l’activité de 12,1 M€.

Au 31 décembre 2025, AUREA présente une situation financière caractérisée par :

des capitaux propres de 66,9 M€ ;

un endettement financier net de 9,9 M€ en nette réduction de 12,5 M€ par rapport au 31 décembre 2024, incluant : une dette financière brute de 46,5 4 M€, dont 13,3 M€ à moins d’un an (à comparer avec des montants respectifs de 53,2 M€ et 17,1 M€ au 31 décembre 2024) ; une trésorerie disponible de 36,3 M€ (dont factor).



La situation de trésorerie, renforcée par la cession de M Lego, permet au Groupe AUREA de respecter ses engagements financiers et d’assurer le financement des investissements industriels envisagés dans ses filiales.

Dividende au titre de l’exercice 2025

Le Conseil d’Administration d’AUREA, réuni le 29 octobre 2025, avait décidé le versement d’un acompte sur dividende en numéraire de 0,15 € par action au titre de l’exercice 2025 (mis en paiement le 20 novembre 2025).

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée générale des actionnaires de ne pas verser de dividende complémentaire au titre dudit exercice.

Perspectives et développements

Dans un environnement économique toujours incertain, marqué par la persistance des tensions géopolitiques internationales et une visibilité réduite sur les carnets de commandes pour l’exercice 2026, AUREA adopte une approche prudente et mesurée.

Le Groupe reste pleinement mobilisé sur l’amélioration continue de sa performance opérationnelle ainsi que sur le recentrage de ses activités.

AUREA reste également attentive aux évolutions du marché et n’exclut pas, de manière opportuniste, d’éventuelles opérations de croissance externe ou de cessions, dans une logique de création de valeur durable.

Éligibilité d’AUREA au dispositif PEA-PME

AUREA confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME conformément aux dispositions des articles L.221-32-2 et D.221-113-5 et suivant du Code monétaire et financier précisant les conditions d’appréciation des critères d’éligibilité, à savoir :

moins de 5 000 salariés,

un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à

2 milliards d’euros.

Les actions AUREA peuvent continuer en conséquence à être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026, le 12 mai 2026 après bourse

trimestre 2026, le 12 mai 2026 après bourse Réunion SFAF le 19 mai 2026

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. Un des leader de la fabrication d’alliages d’aluminium en France et au Royaume-Uni, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, N°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, N°1 du traitement des déchets mercuriels en France, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.

Contacts AUREA



ACTUS finance & communication TSAF – GROUPE VIEL 01 53 83 85 45

contact@aurea-france.com



Corinne Puissant

01 53 67 36 77

cpuissant@actus.fr



Manon Clairet

Relations Presse

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Camille Trémeau

01 40 74 15 45

camille.tremeau@tsaf-paris.com









1 Excédent Brut d’Exploitation = Résultat opérationnel courant + Dotations nettes aux amortissement et provisions opérationnelles

2 Avant impôts et coûts de l’endettement

3 Les chiffres 2025 et 2024 ont été retraités de la cession de M Lego selon la norme IFRS 5

4 Incluant les dettes locatives résultant de l’application de la norme IFRS 16

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