Chaque minute compte : l’EAACI appelle à une action urgente pour garantir à l’école la sécurité des enfants exposés au risque d’anaphylaxie

ZURICH, 28 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans les établissements scolaires, les enfants à risque d’anaphylaxie ne bénéficient toujours pas d’une protection systématique, malgré des recommandations médicales claires.

Tel était l’avertissement lancé lors du Spanish Congress of Deputies dans le cadre de l’événement intitulé « Chaque minute compte : promouvoir des écoles sûres face à l’anaphylaxie ». Au cours de cet événement l’Spanish Association of People with Food and Latex Allergies (Association espagnole des personnes souffrant d’allergies alimentaires et au latex, AEPNAA), la Spanish Society of Allergology and Clinical Immunology (Société espagnole d’allergologie et d’immunologie clinique, SEAIC), la Spanish Society of Pediatric Clinical Immunology, Allergology and Asthma (Société espagnole d’immunologie clinique, d’allergologie et d’asthme pédiatrique, SEICAP) et l’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique, EAACI) ont approuvé un manifeste commun appelant à un renforcement des mesures de sécurité dans les établissements scolaires.

S’exprimant au nom de l’EAACI, la Présidente María Torres a déclaré que la prise en charge de l’anaphylaxie reste inégale, laissant la sécurité des enfants dépendre du hasard : à savoir, la capacité du personnel à reconnaître les symptômes, la disponibilité des médicaments et l’existence de protocoles.

L’anaphylaxie est une réaction allergique sévère et fulgurante, susceptible d’engager le pronostic vital en quelques minutes. Pour de nombreuses familles, ce risque fait partie du quotidien, en particulier pendant la journée passée à l’école, lorsque les enfants ne sont pas directement sous la surveillance de leurs parents ou de leurs aidants.

Ce manifeste propose des mesures concrètes visant à combler ces lacunes : un protocole commun pour les établissements scolaires, une formation obligatoire du personnel, la mise à disposition d’auto-injecteurs d’adrénaline, des plans de prise en charge individualisés et une meilleure coordination entre les systèmes de santé et d’éducation.

« Pour de nombreux enfants, l’anaphylaxie n’est pas un risque hypothétique, cela fait partie de leur quotidien », a précisé María Torres, la Présidente de l’EAACI. « Lorsqu’une réaction sévère survient, il faut réagir immédiatement. Il n’y a pas de place pour l’hésitation ou l’incertitude quant à la personne qui doit intervenir ».

Elle a ajouté que les disparités en matière de protection entre les établissements scolaires sont inacceptables. « Les enfants ne devraient pas être plus en sécurité dans une école que dans une autre. Nous avons besoin de protocoles clairs, de personnel formé et d’un accès immédiat aux traitements d’urgence, avant qu’il ne soit trop tard ».

Cet événement a réuni des associations de patients, des sociétés scientifiques, des professionnels de santé, des familles et des institutions publiques, mettant en lumière l’incertitude quotidienne des familles qui ne peuvent être certaines que les écoles soient prêtes à réagir.

Pour l’EAACI, les faits sont clairs. La priorité est désormais à la mise en œuvre. Il convient de garantir que les enfants en situation de risque soient protégés dans la pratique, et pas seulement sur le papier.

En soutenant cette initiative, l’EAACI réaffirme son engagement à promouvoir des mesures fondées sur des données probantes afin d’améliorer la sécurité des patients et de protéger les enfants et les familles là où ils en ont le plus besoin.

À propos de l’EAACI



L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) est la principale organisation professionnelle européenne dans le domaine de l’allergologie et de l’immunologie clinique. L’EAACI rassemble des cliniciens, des chercheurs et des professionnels de santé qui œuvrent à l’amélioration de la santé et de la prise en charge des personnes atteintes de maladies allergiques et immunologiques grâce à la recherche, à la formation et à la défense des intérêts.

Cordonnées : communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

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