Communiqué de presse

28 avril 2026 - N° 07

Assemblée Générale Mixte de SCOR SE

du mardi 28 avril 2026

Approbation de l’ensemble des résolutions

par les actionnaires de SCOR SE

L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de SCOR SE (la « Société ») s’est tenue ce jour au siège social, 5, avenue Kléber, 75016 Paris, France, sous la présidence de Fabrice Brégier.

L’ensemble des résolutions proposées par le conseil d’administration a été approuvé.

Les actionnaires ont notamment décidé le versement d’un dividende de 1,90 euro par action au titre de l’exercice 2025. La date de détachement est fixée au 4 mai 2026, avec une mise en paiement le 6 mai 2026.

Les actionnaires ont approuvé à une large majorité le renouvellement des mandats d’administrateur d’Adrien Couret, Thierry Léger, Vanessa Marquette et Augustin de Romanet.

Ils ont également soutenu la nomination de Jacques Aigrain et Jean-François Lequoy en tant qu’administrateurs.

Fabrice Brégier, président du conseil d’administration de la Société, a chaleureusement remercié Thomas Saunier, représentant de Holding Malakoff Humanis dont le mandat a pris fin à l’issue de l’assemblée générale, pour sa contribution aux travaux du conseil.

Les actionnaires ont par ailleurs nommé PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes et renouvelé KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes également en charge de la certification des informations en matière de durabilité.

Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : Assemblée Générale Mixte 2026 | SCOR

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