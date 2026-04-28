FORVIA : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS APPROUVÉ PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 MAI 2025

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

NANTERRE, France

28 avril 2026

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS APPROUVE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DU 28 MAI 2025

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale du 28 mai 2025, FORVIA a confié à un prestataire de services d’investissement (PSI) un mandat portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 1 100 000 actions FORVIA sur une période débutant le 29 avril 2026 et pouvant s’étendre jusqu’au 27 mai 2026.

Les actions ainsi rachetées sont destinées à couvrir les obligations de FORVIA en vertu des plans d’actions de performance ou de tout plan d’intéressement à long-terme mis en œuvre au profit des salariés et mandataires sociaux du groupe FORVIA.

Le descriptif du programme de rachat d'actions (développé à partir de la page 285 du Document d’enregistrement universel 2024 de FORVIA déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 7 mars 2025) et le texte de la 20ème résolution de l’Assemblée Générale susvisée sont disponibles sur le site internet de la société, www.forvia.com, respectivement dans les rubriques « Investisseurs / Informations réglementées » et « Investisseurs / Actionnaires individuels / Assemblées générales ».

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0)6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrice des Relations

Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 61 30 90 90

adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Responsable des Relations Médias

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audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur Adjoint Relations

Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com

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