Amundi : Résultats du premier trimestre 2026

Collecte au plus haut à +32 Md€ et résultat net1 en hausse de +15%2

Activité très dynamique sur l’ensemble

des segments Collecte nette3 de +32 Md€ au T1 2026, au plus haut depuis plus de 4 ans, soutenue par :



la gestion passive (+24 Md€)

la gestion active (+7 Md€), grâce aux stratégies obligataires et diversifiées

grâce aux stratégies obligataires et diversifiées et les actifs privés (+3 Md€) Forte contribution du Retail (+13 Md€), des Assureurs CA & SG et des institutionnels



Encours3 en hausse de +7% sur un an et +1% au T1 à 2 398 Md€ à fin mars Revenus et résultats en

forte progression Résultat net1 et bénéfice net par action1 en croissance de +15% T1/T1 grâce à une croissance des revenus 1 de +10% T1/T1 2 , tirée par les revenus d’activités et des coûts maîtrisés avec un coefficient d’exploitation 1 à 50% au T1

de T1/T1 , tirée par les revenus d’activités Une mise en œuvre stratégique réussie Retraite : des succès commerciaux sur l’ensemble des segments clients, lancement de la plateforme PensioNEXT en Italie Distribution digitale : collecte de +2 Md€, nouveau partenariat paneuropéen avec Bitpanda ETF : +16 Md€ de collecte, lancement d’un ETF actif sur le crédit euro, 2 nouveaux clients pour la plateforme « ETF-as-a-service » Gestion active : +7 Md€ de collecte, tirée par les gestions diversifiées et taux/crédit, notamment en titrisation

collecte de +2 Md€, nouveau partenariat paneuropéen avec Bitpanda Marchés privés : mandat en multi-gestion de 350 m€ pour le compte de la CCR, premiers investissements de CA Assurances dans des stratégies ICG

mandat en multi-gestion de 350 m€ pour le compte de la CCR, premiers investissements de CA Assurances dans des stratégies ICG Investissement responsable : lancement du fonds de blended finance de la Global Green Bond Initiative ; dialogue actionnarial avec près de 3000 entreprises en 2025

lancement du fonds de de la Global Green Bond Initiative ; dialogue actionnarial avec près de 3000 entreprises en 2025 Amundi Technology : revenus en hausse de +21% T1/T1

revenus en hausse de +21% T1/T1 Programme de rachat d’actions : réalisé à hauteur de 29%

Paris, le 29 avril 2026

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 28 avril 2026 sous la présidence d’Olivier Gavalda, et a arrêté les comptes du premier trimestre de l’année 2026.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : « Amundi signe un très bon début d’année, avec une collecte record de +32 milliards d’euros sur le trimestre. Celle-ci est également restée positive en actifs MLT4 dans le contexte du mois de mars.

L’activité a été très soutenue sur l’ensemble des segments de clientèle, des classes d’actifs et des géographies. Cela témoigne de la solidité de notre modèle d’affaires et de notre capacité à accompagner nos clients dans un environnement incertain. Cette performance confirme, dans le prolongement de 2025, la pertinence des axes de notre nouveau plan stratégique et leur bonne mise en œuvre.

Le résultat net1 et le bénéfice net par action1 s’inscrivent en forte progression à +15%, à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques. »

Forte activité et innovations sur les axes du nouveau PMT 20285

Au premier trimestre 2026, le Groupe Amundi a enregistré de nouveaux succès sur les axes stratégiques de développement de son nouveau Plan à Moyen Terme (PMT), Invest for the Future 2028 :

Clients :

Sur la retraite , Amundi a collecté +5 Md€, lancé de nouvelles offres et gagné plusieurs mandats majeurs, synonymes de flux récurrents : lancement par Amundi Italia de PensioNEXT , une plateforme digitale de conseil en investissement retraite ; un mandat à base de gestion indicielle et d’ETF pour True Potential au Royaume Uni, qui servira de brique pour les produits retraite de cette plateforme ; deux mandats institutionnels pour une grande entreprise allemande et un Chaebol coréen . Par ailleurs le mandat gagné au T4 pour le nouveau régime en auto-adhésion de la République d’Irlande a enregistré ses premiers flux au T1.

, Amundi a collecté +5 Md€, lancé de nouvelles offres et gagné plusieurs mandats majeurs, synonymes de flux récurrents :

La collecte des acteurs digitaux a représenté +2 Md€ au T1 et un nouveau partenariat avec Bitpanda (7 millions d’utilisateurs) a été signé pour accompagner sa diversification en ETF dans toute l’Europe.

Géographies :

L’Europe du Nord enregistre une collecte nette de +13 Md€, venant notamment du Royaume Uni, d’Allemagne, Belgique et Suède.

enregistre une collecte nette de +13 Md€, venant notamment du Royaume Uni, d’Allemagne, Belgique et Suède. L’Asie a collecté +7 Md€, dont plus de la moitié venant de la distribution directe (hors JV).

Solutions :

La plateforme ETF gagne des parts de marché 6 avec une collecte de +16 Md€ au T1. Un nouvel ETF actif a été lancé, en euro credit Investment Grade , une expertise cœur de la gestion active Amundi, et deux nouveaux clients ont été signés pour des ETF en marque blanche. Enfin, Amundi a annoncé le lancement d’un ETP Bitcoin, reposant sur la réglementation européenne et un écosystème 100% européen.

gagne des parts de marché avec une collecte de au T1. Un nouvel ETF actif a été lancé, en , une expertise cœur de la gestion active Amundi, et deux nouveaux clients ont été signés pour des ETF en marque blanche. Enfin, Amundi a annoncé le lancement d’un ETP Bitcoin, reposant sur la réglementation européenne et un écosystème 100% européen. les actifs privés enregistrent une collecte de +3 Md€ au T1, grâce au gain d’un mandat en multi-gestion avec la CCR et surtout à des investissements de CA Assurances , y compris les premiers flux vers des stratégies d’ICG. Le partenariat avec ICG a d’ailleurs franchi une nouvelle étape au T1, avec l’obtention des dernières autorisations réglementaires permettant à Amundi de nommer un administrateur non-exécutif au Conseil d’ICG et de porter sa participation à 9,9%, niveau qui devrait être atteint au T3.

enregistrent une collecte de au T1, grâce au gain d’un mandat en multi-gestion avec la et surtout à des investissements de , y compris les premiers flux vers des stratégies d’ICG. Le partenariat avec a d’ailleurs franchi une nouvelle étape au T1, avec l’obtention des dernières autorisations réglementaires permettant à Amundi de nommer un administrateur non-exécutif au Conseil d’ICG et de porter sa participation à 9,9%, niveau qui devrait être atteint au T3. en gestion active la collecte atteint +7 Md€, notamment en stratégies diversifiées et taux/crédit en particulier en titrisation (+1 Md€ sur le T1, pour des encours de 8 Md€). Amundi a été désignée marque préférée des sélectionneurs de fonds en France 7 .

la collecte atteint +7 Md€, notamment en stratégies diversifiées et taux/crédit en particulier en titrisation (+1 Md€ sur le T1, pour des encours de 8 Md€). Amundi a été désignée marque préférée des sélectionneurs de fonds en France . en investissement responsable, Amundi a contribué au lancement de l’un des plus importants fonds de blended finance, « le Global Green Bond Initiative Fund » porté par une coalition européenne. Par ailleurs la politique d’engagement s’applique désormais à près de 3 000 émetteurs, un chiffre qui a doublé en 5 ans.

Technologie : Amundi Technology enregistre une nouvelle forte croissance de ses revenus à +21%, dont +27% pour ses revenus de licence.

Collecte T1 au plus haut niveau : +32 Md€

La collecte nette du trimestre atteint +32,0 Md€. C’est le plus haut niveau d’activité trimestrielle depuis plus de quatre ans. Cette collecte nette est même supérieure à celle du T1 2025, qui avait bénéficié d’un très gros mandat institutionnel. Elle reflète une forte dynamique d’activité dans tous les segments de clientèle, classes d’actifs MLT et géographies.

La collecte trimestrielle provient pour l’essentiel des actifs MLT4, à hauteur de +30,9 Md€, soit 7% annualisé. Elle a été tirée à la fois par les ETF & Solutions indicielles (+24 Md€, dont +16 Md€ pour les ETF), la gestion active (+7 Md€) et les actifs privés (+3 Md€).

En termes de clientèle, les grands segments et les entreprises associées ont contribué positivement :

+13 Md€ pour le Retail , grâce à un record trimestriel de collecte pour les Distributeurs tiers, à +22 Md€ et malgré les sorties des réseaux UniCredit (-9 Md€) ; les encours gérés pour les réseaux d’UniCredit s’élèvent à 75 Md€ ;

pour le , grâce à un record trimestriel de collecte pour les Distributeurs tiers, à +22 Md€ et malgré les sorties des réseaux UniCredit (-9 Md€) ; les encours gérés pour les réseaux d’UniCredit s’élèvent à 75 Md€ ; +9 Md€ pour l’Institutionnel ;

pour +7 Md€ pour les Assureurs des groupes Crédit Agricole et Société Générale, grâce à la bonne dynamique des contrats vie en euros et des investissements en actifs privés de Crédit Agricole Assurances ;

grâce à la bonne dynamique des contrats vie en euros et des investissements en actifs privés de Crédit Agricole Assurances ; et +3 Md€ pour les entreprises associées ; la collecte des JV, plus faible de façon saisonnière au premier trimestre, a été affectée par ailleurs par la baisse des marchés en Inde et en Chine, ainsi que par l’effet change sur la roupie.

Les encours sous gestion3 d’Amundi au 31 mars 2026 progressent de +6,7% sur un an, pour atteindre un nouveau record à 2 398 Md€. Ils sont en hausse de +0,8% sur le premier trimestre. Le dynamisme de la collecte compense largement l’effet marché et change négatif de -13,6 Md€, notamment dû à la baisse des marchés actions8 de -3% et de la roupie indienne de -2% sur le trimestre.

Résultat net1 et bénéfice par action en forte progression : +15% T1/T12

Les revenus nets ajustés1 s’élèvent à 902 M€, le plus haut niveau historique pour un trimestre2. Ils sont en hausse de +9,7% par rapport au premier trimestre 2025 pro forma2, tirés par les revenus d’activité :

les commissions nettes de gestion progressent de +6% T1/T1, portées par la progression des encours, en dépit d’une légère érosion de la marge liée au mix produits et au mix clients ;

progressent de +6% T1/T1, portées par la progression des encours, en dépit d’une légère érosion de la marge liée au mix produits et au mix clients ; les commissions de surperformance sont à un niveau très élevé, à 87 M€ (vs. 23 M€ au T1 2025) ;

sont à un niveau très élevé, à 87 M€ (vs. 23 M€ au T1 2025) ; les revenus de technologie s’élèvent à 31 M€ (+21%), grâce à la croissance des revenus de licence (+27%), alors que les revenus de projet sont saisonnièrement plus limités (22% des revenus totaux contre 40% au T4).

s’élèvent à 31 M€ (+21%), grâce à la croissance des revenus de licence (+27%), alors que les revenus de projet sont saisonnièrement plus limités (22% des revenus totaux contre 40% au T4). les revenus financiers1, à 3 M€, reflètent la baisse des taux dans la zone euro sur un an (baisse d’un point du taux BCE) ainsi que la baisse des marchés actions au premier trimestre.

Les charges d’exploitation ajustées1, à -455 M€, augmentent de +9,5% T1/T1 pro forma2, une progression légèrement plus modérée que celle des revenus qui s’explique par le dynamisme de l’activité et les investissements dans les initiatives de développement.

Le coefficient d’exploitation s’améliore légèrement sur un an à 50,4% en données ajustées1 et pro forma2.

Les contributions des entreprises associées mises en équivalence1, à 66 M€, sont en hausse de +33%2 T1/T1, notamment celle de Victory1 (+69%2). La progression de la contribution des JV (+4%) a été fortement affectée par la baisse de la roupie indienne (-15%) ; à roupie constante elle aurait été de +19%.

Le résultat avant impôt1 atteint 510 M€, en hausse de +12,9% par rapport au premier trimestre 2025 pro forma2. C’est la deuxième fois depuis la cotation d’Amundi que le résultat avant impôt1 d’un trimestre dépasse 500 M€.

La charge d’impôt ajustée1 du premier trimestre 2026 intègre l’impact trimestriel de la contribution exceptionnelle d’impôt en France (-46 M€), égale à celui du premier trimestre 2025.

Le résultat net ajusté1 ressort à 349 M€, en progression de +15% T1/T1.

Le Bénéfice net par Action ajusté1 au premier trimestre 2026 atteint 1,69 €, en hausse également de +15% T1/T1.

Données comptables :

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 344 M€. Il intègre différents effets comptables liée à la participation d’ICG et à la première consolidation de cette participation à cette date.

Le Bénéfice net par Action comptable au premier trimestre 2026 atteint 1,67 €.

ANNEXES

Compte de résultat ajusté1 du premier trimestre 2026

(M€) T1 2026 T1 2025* % var.

T1/T1* Revenus nets - ajustés 902 823 +9,7% Commissions de gestion 782 737 +6,1% Commissions de surperformance 87 23 NS Technologie 31 26 +20,7% Produits financiers & autres revenus ajustés 3 37 -92,0% Charges d'exploitation - ajustées (455) (416) +9,5% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 50,4% 50,6% -0,1pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 447 407 +9,9% Coût du risque & autres ajustés (3) (4) -29,8% Sociétés mises en équivalence – JV 29 28 +4,1% Sociétés mises en équivalence – Opérations US9 - ajusté 37 22 +69,9% Résultat avant impôt - ajusté 510 452 +12,9% Impôts sur les sociétés - ajusté (160) (149) +7,1% Minoritaires (1) 1 NS Résultat net part du Groupe - ajusté 349 303 +15,2% Amortissement des actifs intangibles après impôts (14) (14) +0,7% Participation dans ICG - revalorisation à valeur de marché (68) - NS Coûts d'intégration et amortissement du PPA après impôts (1) (2) -45,6% Ajustements Sociétés mises en équivalence (après impôts, quote-part) - Victory (7) (4) +59,0% Ajustements Sociétés mises en équivalence (après impôts, quote-part) – ICG 85 - NS Résultat net part du Groupe 344 283 +21,6% Bénéfice par action (€) 1,67 1,38 +21,0% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,69 1,48 +14,7%

* A des fins de comparaison après la finalisation du partenariat avec Victory Capital le 1er avril 2025 (voir communiqué de presse), les séries trimestrielles ont été retraitées comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100% au premier trimestre 2025, donc sans contribution aux revenus, charges et impôt, mais seulement au résultat net via une ligne de société mise en équivalence.

Le détail des retraitements se trouve dans les pages suivantes.



Séries historiques pro forma ajustées1 – trimestres T1 2025-2026

(M€) T1 2026 T1 2025 - Contrib.

Amundi US

T1 2025 T1 2025

pro forma % var.

T1/T1

pro forma Commissions nettes de gestion 782 824 88 737 +6,1% Commissions de surperformance 87 23 0 23 NS Revenus nets de gestion 869 847 88 760 +14,3% Technologie 31 26 0 26 +20,7% Produits nets financiers et autres revenus (85) 19 2 18 NS Produits nets financiers et autres revenus, ajustés 3 39 2 37 -92,0% Revenus nets (a) 814 892 90 803 +1,4% Revenus nets - ajustés (b) 902 912 90 823 +9,7% Charges d'exploitation (c) (457) (486) (67) (419) +9,0% Charges d'exploitation - ajustées (d) (455) (478) (62) (416) +9,5% Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c) 357 406 22 384 -6,9% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d) 447 434 28 407 +9,9% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) 56,1% 54,5% 75,0% 52,2% +3,9pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 50,4% 52,4% 69,0% 50,6% -0,1pp Coût du risque & autres (g) (3) (4) (0) (4) -29,8% Coût du risque & autres - ajusté (h) (3) (4) (0) (4) -29,8% Sociétés mises en équivalence - JV (i) 29 28 - 28 +4,1% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US (j) 31 - (18) 18 +72,4% Sociétés mises en équivalence - Opérations aux US - ajusté (k) 37 - (22) 22 +69,9% Sociétés mises en équivalence -ICG (l) 85 - - - NS Sociétés mises en équivalence - ICG - ajusté (m) 0 - - - NS Résultat avant impôts (n)=(e)+(g)+(i)+(j)+(l) 498 429 5 425 +17,3% Résultat avant impôts - ajusté (o)=(f)+(h)+(i)+(k)+(m) 510 458 6 452 +12,9% Impôts sur les bénéfices (p) (154) (147) (5) (143) +7,8% Impôts sur les bénéfices - ajustés (q) (160) (155) (6) (149) +7,1% Minoritaires (r) (1) 1 0 1 NS Résultat net part du Groupe (s)=(n)+(p)+(r) 344 283 0 283 +21,6% Résultat net part du Groupe - ajusté (t)=(o)+(q)+(r) 349 303 0 303 +15,2% Bénéfice par action (€) 1,67 1,38 1,38 +21,0% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,69 1,48 1,48 +14,7%

Définition des encours et de la collecte

Actifs sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours gérés et de la collecte nette des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc et la distribution aux clients US de Victory Capital, les encours et collecte nette sont repris pour la part d’Amundi dans le capital des deux entités.

Evolution des encours sous gestion de fin 2022 à fin mars 2026

(Md€) Encours sous gestion Collecte



nette Effet marché et change Effet



Périmètre Variation des encours

vs. trimestre précédent Au 31/12/2022 1 904 +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 - Au 31/03/2023 1 934 +1,6% T2 2023 +3,7 +23,8 - Au 31/06/2023 1 961 +1,4% T3 2023 +13,7 -1,7 - Au 30/09/2023 1 973 +0,6% T4 2023 +19,5 +63,8 -20 Au 31/12/2023 2 037 +3,2% T1 2024 +16,6 +62.9 - Au 31/03/2024 2 116 +3,9% T2 2024 +15,5 +16,6 +7,9 30/06/2024 2 156 +1,9% T3 2024 +2,9 +32,5 - 30/09/2024 2 192 +1,6% T4 2024 +20,5 +28,1 - 31/12/2024 2 240 +2,2% T1 2025 +31,1 -24,0 - 31/03/2025 2 247 +0,3% T2 2025 +20,4 +9,2 -9,7 30/06/2025 2 267 +0,9% T3 2025 +15,1 +35,2 - 30/09/2025 2 317 +2,2% T4 2025 +20,9 +41,6 - 31/12/2025 2 380 +2,7% T1 2026 +32,0 -13,6 - 31/03/2026 2 398 +0,8%

Total sur un an entre le 31 mars 2025 et le 31 mars 2026 : +6,7%

Collecte nette +88,5 Md€

Effet marché +140,8 Md€

Effet change -68,4 Md€

Effet périmètre -9,7 Md€ Au T2 2025, effet de la sortie des encours US d’Amundi US et reprise de 26% des encours Victory Capital distribués aux US ; l’acquisition d’aixigo n’a pas d’effet sur les encours sous gestion ; aucun encours pris en compte au 31 mars 2026 pour ICG







Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle10

(Md€) Encours

31.03.2026 Encours

31.03.2025 % var.

/31.03.2025 Collecte

T1 2026 Collecte

T1 2025 Retail 812 795 +2,2% +13,2 +4,8 Institutionnels (*) 709 660 +7,4% +8,7 +19,8 Assureurs CA & SG 465 430 +8,0% +7,0 +3,6 Entreprises associées 413 362 +14,0% +3,1 +2,9 JVs 353 362 -2,6% +3,5 +2,9 Victory-distribution US 60 - NS -0,3 - Total 2 398 2 247 +6,7% +32,0 +31,1 (*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs10

(Md€) Encours

31.03.2026 Encours

31.03.2025 % var.

/31.03.2025 Collecte

T1 2026 Collecte

T1 2025 Actions 627 564 +11,3% +13,4 +26,4 Diversifiés 298 271 +9,9% +0,9 -1,0 Obligations 777 759 +2,3% +16,4 +14,3 Actifs privés, alternatifs & structurés 105 111 -5,7% +0,1 -2,8 ACTIFS MLT (*) 1 807 1 705 +6,0% +30,9 +36,9 Trésorerie (*) 179 180 -1,0% -2,1 -8,7 TOTAL hors Entreprises associées 1 986 1 885 +5,3% +28,9 +28,2 Entreprises associées 413 362 +14,0% +3,1 +2,9 TOTAL 2 398 2 247 +6,7% +32,0 +31,1 Dont actifs MLT 2 183 2 034 +7,3% +34,7 +39,7 Dont produits de trésorerie 215 213 +1,0% -2,7 -8,6 (*) hors Entreprises associées



Détail des encours et de la collecte nette par types de gestion et classes d’actifs10

(Md€) Encours

31.03.2026 Encours

31.03.2025 % var.

/31.03.2025 Collecte

T1 2026 Collecte

T1 2025 Gestion active 1 159 1 149 +0,9% +6,8 +6,3 Actions 205 204 +0,3% -2,3 -3,9 Diversifiés 277 260 +6,6% +1,8 -1,0 Obligations 678 685 -1,1% +7,3 +11,2 Produits structurés 37 42 -13,1% -2,9 -2,0 ETF & Solutions indicielles 543 445 +22,1% +24,0 +33,4 ETF & ETC 354 272 +30,0% +16,0 +10,4 Solutions indicielles 189 173 +9,7% +8,0 +23,0 Actifs Privés et Alternatifs 68 69 -1,2% +3,1 -0,7 ACTIFS MLT (*) 1 807 1 705 +6,0% +30,9 +36,9 Trésorerie (*) 179 180 -1,0% -2,1 -8,7 TOTAL hors Entreprises associées 1 986 1 885 +5,3% +28,9 +28,2 Entreprises associées 413 362 +14,0% +3,1 +2,9 TOTAL 2 398 2 247 +6,7% +32,0 +31,1 Dont actifs MLT 2 183 2 034 +7,3% +34,7 +39,7 Dont produits de trésorerie 215 213 +1,0% -2,7 -8,6 (*) hors Entreprises associées

Détail des encours et de la collecte nette par zones géographiques10

(Md€) Encours

31.03.2026 Encours

31.03.2025 % var.

/31.03.2025 Collecte

T1 2026 Collecte

T1 2025 France 1 073 1 001 +7,2% +14,7 +0,5 Italie 192 198 -2,9% -6,3 -1,9 Reste de l'Europe 526 456 +15,2% +18,9 +23,7 Asie 471 462 +2,0% +7,0 +7,8 Reste du monde 136 130 +4,6% -2,2 +1,0 TOTAL 2 398 2 247 +6,7% +32,0 +31,1 TOTAL hors France 1 325 1 246 +6,3% +17,3 +30,6

Annexe méthodologique – Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Données comptables et ajustées

Amundi a choisi de présenter des données comptables ajustées pour certains éléments du résultat (revenus nets, charges générales d’exploitation, quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence) afin de mieux refléter la rentabilité économique et opérationnelle de la société. Ces ajustements ont pour objectif de neutraliser les impacts identifiés lors d’acquisitions :

amortissements de contrats de distribution ou de contrats clients (Unicredit, Banco Sabadell, Alpha Associates) en autres revenus ;

amortissements liés à la prise en compte de compléments de prix (Alpha Associates) et la variation de valeur de marché de la participation dans ICG (au T4 2025 et T1 2026) en revenus financiers ;

amortissements d’actifs incorporels technologiques (aixigo) en charges d’exploitation ;

coûts d’intégration et d’acquisition (Victory Capital au T2 2025, ICG au T4 2025) en charges d’exploitation ;

; ainsi que les charges provisionnées liées à des plans d’optimisation ou de restructuration en charges d’exploitation.





Les ajustements appliqués par Victory Capital, participation cotée mise en équivalence, entre ses résultats publiés et ses résultats ajustés sont repris à l’identique dans les résultats du Groupe Amundi, car ils correspondent à des ajustements de même nature que ceux du Groupe détaillés ci-dessus. Ils sont repris dans la ligne sociétés mises en équivalence

Enfin au 31 mars 2026, Amundi a neutralisé l’impact de la première consolidation d’ICG sur la ligne mise en équivalence : annulation de la revalorisation des titres au T4 2025 et T1 2026 passées en revenus et reconnaissance de la situation nette ICG et activation des frais d’acquisition au T1 2026.

Les montants agrégés de ces éléments pour les différentes périodes sous revue sont les suivants :

T1 2025 : -29 M€ avant impôts et -20 M€ après impôts

T4 2025 : -45 M€ avant impôts et -30 M€ après impôts

T1 2026 : -12 M€ avant et -6 M€ après impôts (dont impact ICG -68 M€ en revenus et

+85 M€ en sociétés mises en équivalence, soit +16 M€ après impôts)

Indicateurs Alternatifs de Performance11

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui sont calculées conformément à l’annexe méthodologique présentée ci-dessus. Les données ajustées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables = données ajustées





(M€) T1 2026 T1 2025* % var.

T1/T1* T4 2025 % var.

T1/T4 Revenus nets (a) 814 803 +1,4% 883 -7,8% - Amortissements des actifs intangibles avant impôt (18) (18) +0,3% (18) +0,1% - Autres charges non monétaires liées à Alpha Associates (2) (1) +5,1% (1) +5,1% - Revalorisation à valeur de marché - ICG (68) - NS 4 NS Revenus nets - ajustés (b) 902 823 +9,7% 899 +0,4% Charges d'exploitation (c) (457) (419) +9,0% (472) -3,2% - Coûts d'intégration et de restructuration avant impôt - 3 -100,0% 20 -100,0% - Amortissement lié au PPA d’aixigo avant impôt 2 - NS 2 0,0% Charges d'exploitation - ajustées (d) (455) (416) +9,5% (450) +1,1% Résultat brut d'exploitation (e)=(a)+(c) 357 384 -6,9% 411 -13,1% Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d) 447 407 +9,9% 449 -0,4% Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a) 56,1% 52,2% +3,9pp 53,5% +2,7pp Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 50,4% 50,6% -0,1pp 50,1% +0,4pp Coût du risque & autres (g) (3) (4) -29,8% (2) +97,8% Coût du risque & autres - ajusté (h) (3) (4) -29,8% (2) +97,7% Sociétés mises en équivalence (i) 144 45 NS 64 NS Sociétés mises en équivalence – ajusté (j) 66 49 +33,2% 71 -7,5% Sociétés mises en équivalence – JV 29 28 +4,1% 36 -20,0% Sociétés mises en équivalence – Victory Capital 31 18 +72,4% 29 +7,2% Sociétés mises en équivalence – Victory Capital - ajusté 37 22 +69,9% 35 +5,2% Sociétés mises en équivalence – ICG 85 - NS - NS Sociétés mises en équivalence – ICG - ajusté 0 - NS - NS Résultat avant impôts (k)=(e)+(g)+(i) 498 425 +17,3% 474 +5,1% Résultat avant impôts - ajusté (l)=(f)+(h)+(j) 510 452 +12,9% 519 -1,7% Impôts sur les bénéfices (m) (154) (143) +7,8% (128) +19,8% Impôts sur les bénéfices - ajustés (n) (160) (149) +7,1% (143) +11,8% Minoritaires (o) (1) 1 NS 0 NS Résultat net part du Groupe (p)=(k)+(m)+(o) 344 283 +21,6% 346 -0,6% Résultat net part du Groupe - ajusté (q)=(l)+(n)+(o) 349 303 +15,2% 376 -7,0% Bénéfice par action (€) 1,67 1,38 +21,0% 1,68 -0,6% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,69 1,48 +14,7% 1,82 -7,0%

* pro forma : à des fins de comparaison après la finalisation du partenariat avec Victory Capital le 1er avril 2025, les résultats du T1 2025 ont été retraités comme si Amundi US avait été consolidée par mise en équivalence à 100%, donc sans contribution aux revenus, charges et impôt, mais seulement au résultat net via une ligne de société mise en équivalence.

Actionnariat

31 mars 2026 31 décembre 2025 31 mars 2025 (unités) Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Nombre

d'actions % du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 68,35% 141 057 399 68,35% 141 057 399 68,67% Salariés 4 749 716 2,30% 4 990 841 2,42% 4 128 079 2,01% Autocontrôle 3 163 929 1,53% 1 631 846 0,79% 1 961 141 0,95% Flottant 57 415 282 27 ,82% 58 706 240 28,44% 58 272 643 28,37% Nombre d'actions en fin de période 206 386 326 100,0% 206 386 326 100,0% 205 419 262 100,0% Nb moyen d'actions depuis le début de l'année 206 386 326 - 205 663 015 - 205 419 262 - Nb moyen d'actions depuis le début du trimestre 206 386 326 - 206 386 326 - 205 419 262 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

Le nombre moyen d’actions est inchangé entre le T4 2025 et le T1 2026 et a augmenté de +0,5% entre le T1 2025 et le T1 2026

Une augmentation de capital réservée aux salariés a été enregistrée le 23 octobre 2025. 967 064 titres ont été créés (~0,5% du capital avant l’opération)

Amundi a annoncé le 3 février 2026 un programme de rachat d'au maximum 500 millions d'euros (représentant ~3% du capital avant l'opération) en vue de leur annulation. Au 31 mars 2026, ce programme comprend 1 581 994 actions.





Calendrier de communication financière

Assemblée générale : mardi 2 juin 2026

Dividende : détachement le 9 juin 2026, mise en paiement à partir du 11 juin 2026

Publication des résultats du T2 et du S1 2026 : jeudi 30 juillet 2026

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2026 : jeudi 29 octobre 2026

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux12, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours13.

Ses six plateformes internationales de gestion14, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

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Contacts presse:

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Tel. +33 1 76 37 86 05

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AVERTISSEMENT

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Ce présent document peut contenir des déclarations prospectives relatives à la situation financière et aux résultats d’Amundi. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations financières fondées sur des scénarios reposant sur un certain nombre d’hypothèses économiques formulées dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné, des hypothèses relatives à des projets, objectifs et attentes en lien avec des événements, opérations, produits et services futurs, ainsi que des hypothèses en matière de performances et de synergies futures. Par nature, elles sont donc soumises à des risques et incertitudes, connus ou inconnus, susceptibles d’entraîner leur non-réalisation. En conséquence, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives et la situation financière et les résultats réels d’Amundi pourraient différer significativement de ceux projetés ou suggérés dans lesdites déclarations. Ces risques et incertitudes incluent notamment les facteurs de risque évoqués ou identifiés dans les documents rendus publics que Amundi dépose périodiquement auprès de l’Autorité des marchés financiers française, y compris les facteurs de risque présentés à la section 5.2 « Facteurs de risque » de notre Document d’Enregistrement Universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, disponible sur la page Informations Réglementées du site internet d’Amundi (legroupe.amundi.com/informations-reglementees). Il est recommandé aux lecteurs de prendre en considération l’ensemble de ces incertitudes et risques avant de se forger leur propre opinion.

Toute déclaration prospective formulée par Amundi est faite à la date du présent document. Amundi ne s’engage en aucun cas à mettre à jour ou à réviser publiquement l’une quelconque de ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou circonstances futurs, ou pour toute autre raison, sauf si les lois et règlements applicables l’exigent.

Ce document fait référence à certaines mesures financières non-IFRS (ou indicateurs alternatifs de performance) utilisées par Amundi pour analyser les tendances opérationnelles, les performances financières et la situation financière d’Amundi et pour fournir aux investisseurs des informations supplémentaires jugées utiles et pertinentes concernant les résultats d’Amundi. Ces indicateurs alternatifs de performance ne sont pas des mesures reconnues par les normes IFRS, ou toute autre norme comptable généralement acceptée, et ils n’ont généralement pas de signification standardisée et peuvent donc ne pas être comparables avec des indicateurs portant le même nom utilisés par d’autres sociétés. Par conséquent, aucun de ces indicateurs alternatifs de performance ne doit être considéré isolément ou comme un substitut aux états financiers et aux notes y afférentes préparés conformément aux normes IFRS. Pour une définition des indicateurs alternatifs de performance inclus dans ce document et leur rapprochement avec le poste, sous-total ou total pertinent des états financiers, veuillez-vous référer à l’annexe méthodologique du présent document et à la section 4.3.4, « Indicateurs alternatifs de performance (IAP) et retraitements pro forma », de notre Document d’enregistrement universel pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, disponible sur la page Informations réglementées du site internet d’Amundi (legroupe.amundi.com/informations-reglementees).

Les informations financières incluses dans le présent document et relatives aux premiers trimestres 2026 et 2025 et au quatrième trimestre 2025 n’ont pas été auditées ou revues par les commissaires aux comptes. Certains nombres calculés (y compris des données exprimées en millions ou en milliards) et des pourcentages présentés dans ce document ont fait l’objet d’un arrondi. Le cas échéant, les totaux présentés dans ce document peuvent légèrement différer des totaux qui résulteraient de l’addition des montants exacts (non arrondis) des données ainsi calculées.

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1 Données ajustées : voir p. 9

2 Pro forma : dans ce document les séries historiques ont été retraitées à périmètre comparable, voir en annexe p. 5

3 Voir définition des encours et de la collecte p. 6; la ligne métier Epargne Salariale et Retraite (ESR) était présentée avec le segment Institutionnel jusqu’aux résultats du 4ie trimestre 2025, elle est désormais intégrée au segment Retail ; les séries trimestrielles de 2025 ont été retraitées pour tenir compte de cette nouvelle affectation

4 Actifs à Moyen-Long Terme (MLT), hors entreprises associées (les JV asiatiques et la distribution US de Victory Capital)

5 Voir communiqué de presse du 18 novembre 2025

6 Source ETFGI, mars 2026 : part de marché de 15% sur la collecte T1 2026 en ETF européens vs. 13% sur l’ensemble de 2025 (dont 11% au T1 2025)

7 Source : Fund Brand 50 / Broadridge Financial Solutions, avril 2026 : n°1 en France, n° 4 en Europe (et premier européen) et dans le top 10 mondial

8 Indice composite 50% MSCI All Country World Index (ACWI) et 50% Eurostoxx

9 26% de Victory Capital à partir du T2 2025 et 100% d’Amundi US au T1 2025

10 Voir définition des encours, p. 6

11 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026 sous le numéro D26-0183

12 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

13 Données Amundi au 31/03/2026

14 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe