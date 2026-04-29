Aspocompin osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2026: Tilauskanta ennätyskorkea, liikevaihto laski

Aspocomp Group Oyj, Osavuosikatsaus, 29.4.2026 klo 08.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Aspocomp Group Oyj:n n tammi–maaliskuun 2026 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla https://aspocomp.com/investors.

TAMMI−MAALISKUU 2026 LYHYESTI

Liikevaihto 9,7 (10,3) miljoonaa euroa, liikevaihdon lasku -6 %

Liiketulos 0,2 (0,8) miljoonaa euroa, 2,2 (8,0) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,02 (0,10) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 0,7 (1,8) miljoonaa euroa

Saadut tilaukset 12,2 (11,4) miljoonaa euroa, kasvua 7 %

Tilauskanta katsauskauden lopussa 23,5 (21,0) miljoonaa euroa, kasvua 12 %

Omavaraisuusaste 63,9 (55,1) %





KONSERNIN AVAINLUVUT 1-3/2026 1-3/2025 Muutos, % 1-12/2025 Liikevaihto, M€ 9,7 10,3 -6 % 38,2 Käyttökate, M€ 0,6 1,2 -49 % 2,3 Liiketulos, M€ 0,2 0,8 -74 % 0,9 % liikevaihdosta 2 % 8 % 2 % Voitto/tappio ennen veroja, M€ 0,2 0,7 -76 % 0,5 % liikevaihdosta 2 % 7 % -5 % 1 % Katsauskauden voitto/tappio, M€ 0,2 0,7 -75 % 0,4 % liikevaihdosta 2 % 7 % 1 % Tulos / osake (EPS), € 0,02 0,10 -80 % 0,06 Saadut tilaukset 12,2 11,4 7 % 39,3 Tilauskanta 23,5 21,0 12 % 21,1 Investoinnit, M€ 1,8 0,2 928 % 0,9 % liikevaihdosta 19 % 2 % 2 % Rahavarat kauden lopussa 2,2 1,7 48 % 1,8 Oma pääoma / osake, € 2,51 2,34 17 % 2,48 Omavaraisuusaste, % 64 % 55 % 9 % 65 % Nettovelkaantumisaste, % 11 % 26 % -16 % 5 % Korolliset nettovelat / käyttökate 1,2 15,9 0,4 Henkilöstö kauden lopussa 172 167 3 henk. 170 * Yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta pyöristysten vuoksi.

NÄKYMÄT VUODELLE 2026 ENNALLAAN



Aspocompin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2026. Etenkin puolustusteollisuuden ja puolijohdemarkkinan kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä.



Aspocomp toistaa 25.2.2026 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Aspocomp arvioi vuoden 2026 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuoteen 2025 verrattuna. Aspocompin vuoden 2025 liikevaihto oli 38,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa.



TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS



”Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Aspocomp otti askeleita kohti tulevaisuuden kasvua ja kannattavuutta. Vaikka taloudellinen kehitys heikkeni poikkeuksellisen vahvaa vertailukautta vasten, olemme tyytyväisiä tilauskantamme vahvaan kehitykseen ja kasvaneeseen kysyntään asiakassegmenteissämme. Laitetoimittajan varaosien toimitushaasteet heikensivät tuotannon läpivirtausta ja rasittivat toimitusketjua katsauskaudella. Tällä hetkellä panostamme vahvasti tuotannon laatuun ja toimitusvarmuuteen.

Liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 6 prosenttia ja oli 9,7 (10,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti pääasiallisesti erään laitevalmistajamme viimevuotinen konkurssi, joka aiheutti haasteita varaosatoimituksiin ja hidasti yhtiön toimituskykyä. Liiketulos laski vastaavasti 0,2 miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa), vastaten 2,2 prosentin liiketulosmarginaalia (8,0 prosenttia). Kannattavuutta rasittivat, kuten jo aiemmilla vuosineljänneksillä, vuonna 2024 sovitut matalakatteiset tilaukset, joiden toimitukset jatkuvat vuoden 2026 toiselle neljännekselle. Lisäksi katsauskauden tulosta rasitti 80 tuhannen euron alaskirjaus vuonna 2020 tehdystä sijoituksesta yhtiöön, joka epäonnistui uuden piirilevyteknologian kaupallistamisessa.

Olemme erittäin tyytyväisiä saatujen tilausten kasvuun. Katsauskaudella tilauksia kertyi 12,2 miljoonaa euroa, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla (11,4 miljoonaa euroa). Ennätyskorkea tilauskantamme oli katsauskauden päättyessä 23,5 miljoonaa euroa, mikä on 12 prosenttia korkeampi kuin vertailukaudella. Osa tästä tilauskannasta ulottuu jo vuoden 2027 loppupuolelle, mikä tarjoaa yhtiölle paremman näkyvyyden tulevaisuuteen.

Kysyntä on säilynyt vahvana, erityisesti puolustus- ja puolijohdeteollisuuden sektoreilla. Katsauskauden aikana saaduista tilauksista 43 prosenttia tuli puolijohdeteollisuudesta ja 30 prosenttia puolustusteollisuudesta, mikä osoittaa näiden strategisten painopistealueiden merkityksen tulevaisuuden kasvun vetureina.

Oulun tehtaan investointiohjelma etenee suunnitellusti. Tehdasrakennuksen laajennus on valmistunut aikataulussa ja budjetissa, ja toisen vuosineljänneksen aikana varasto siirretään uusiin tiloihin ja tehtaalle toimitetaan ensimmäiset uudet tuotantolaitteet. Uusi kapasiteetti on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuoden 2027 aikana.

Katsauskaudella panostimme laitteiden kunnossapitoon ja resursointiin, mikä on näkynyt positiivisesti: vikamäärät ovat vähentyneet selvästi tuotannossa. Laiterikkojen riski on pienentynyt, mutta säilyy haasteena operatiivisessa toiminnassamme. Jatkamme tuotannon laadun parantamista, mikä vaikuttaa suoraan kapasiteettiimme, kannattavuuteemme ja toimitusvarmuuteemme.

Toisella vuosineljänneksellä on edessä kriittisen prosessin vuosihuolto sekä uusien laitteiden asennusten valmistelut. Odotamme näiden toimenpiteiden aiheuttavan vain vähäisiä häiriöitä tuotantoon. Valmistaudumme aktiivisesti myös vuoden 2027 volyymikasvuun sekä loppuvuoden laiteasennuksiin varmistaaksemme tulevaisuuden kasvun.

Uskomme vahvasti, että strategiset investointimme, asiakassegmenttiemme vahvana pysynyt ja jopa kasvanut kysyntä sekä panostuksemme tuotantovarmuuden parantamiseen luovat perustan kestävälle kasvulle ja kannattavuudelle tulevaisuudessa. Kiitän koko henkilöstöämme heidän sitoutumisestaan ja asiakkaitamme luottamuksesta.”

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT



Ei olennaisia raportoitavia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2026



Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.4.2026 klo 10.00 alkaen.



TALOUDELLISTEN TIEDOTTEIDEN JULKAISEMINEN VUONNA 2026



Aspocomp Group Oyj julkaisee vuonna 2026 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:



Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2026: keskiviikkona 29.7.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2026: keskiviikkona 28.10.2026 arviolta klo 9 Suomen aikaa.



Aspocomp noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.



Tammi-maaliskuun 2026 osavuosikatsauksen julkistaminen



Aspocompin toimitusjohtaja Manu Skyttä esittelee tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen suomenkielisessä webcast-lähetyksessä tänään 29.4.2026 klo 13.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://aspocomp.events.inderes.com/aspocomp-group-oyj-q1. Kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti webcast-portaalin chat-toiminnallisuuden kautta.



Osavuosikatsaus sekä tilaisuuden esitys ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://aspocomp.com/investors/raportit/osavuosikatsaukset julkistuksen jälkeen.





Espoossa, 29.4.2026



Aspocomp Group Oyj

Hallitus





Lisätietoja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.





Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com





Liite