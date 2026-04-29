WORLDLINE : Regroupement d'actions - Communiqué

Worldline lance le regroupement de ses actions

Paris, La Défense, 29 avril 2026 – Worldline S.A. [ISIN : FR0011981968 – Euronext : WLN] (la « Société » ou « Worldline »), un leader Européen des services de paiements, annonce aujourd’hui la mise en œuvre du regroupement des actions composant son capital social, par voie d’échange de quarante (40) actions existantes d’une valeur nominale de deux centimes d’euro (0,02€) chacune (les « Actions Anciennes ») contre une (1) action nouvelle à émettre d’une valeur nominale de quatre-vingts centimes d’euro (0,80€) (une « Action Nouvelle ») conformément à la dixième résolution approuvée par les actionnaires de Worldline réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 8 janvier 2026 (l’ « Assemblée Générale »).

Cette opération de regroupement d’actions n’aura aucun impact sur le montant du capital social de la Société, et résultera uniquement en la division par quarante (40) du nombre d’actions en circulation et la multiplication corrélative par quarante (40) de leur valeur nominale. Elle est sans incidence directe sur la valeur totale des actions Worldline détenues en portefeuille par chaque actionnaire.

Le regroupement des actions sera sans incidence sur les modalités de participation à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 11 juin 2026, la date de réalisation effective du regroupement étant postérieure au 11 juin 2026.

Modalités du regroupement d’actions

L’ensemble des modalités du regroupement ont été arrêtées par le Conseil d’administration du 28 avril 2026, et sont détaillées ci-après ainsi que dans l’avis de regroupement qui est paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 29 avril 2026.

Date de début des opérations de regroupement : 14 mai 2026.

Base de regroupement : échange de quarante (40) Actions Anciennes de deux centimes d’euro (0,02€) de valeur nominale contre une (1) Action Nouvelle de quatre-vingts centimes d’euro (0,80€) de valeur nominale portant jouissance courante.

Nombre d’Actions Anciennes soumises au regroupement : deux milliards deux cent soixante-deux millions sept cent soixante mille cent vingt-neuf (2.262.760.129)1 Actions Anciennes de deux centimes d’euro (0,02€) de valeur nominale chacune, correspondant au nombre total d’actions de la Société composant le capital social de la Société.

Nombre d’Actions Nouvelles à provenir du regroupement : cinquante-six millions cinq cent soixante-neuf mille trois (56.569.003)1 actions de quatre-vingts centimes d’euro (0,80 €) de valeur nominale chacune.

Il est précisé qu’un actionnaire renoncera expressément au regroupement de la quantité nécessaire d’Actions Anciennes permettant d’obtenir un nombre entier d’actions au résultat de l’application du ratio d’échange susvisé.

Le nombre définitif d’Actions Nouvelles à provenir du regroupement sera constaté par le Conseil d’administration ou par le Directeur Général à la fin des opérations de regroupement.

Période de regroupement : du 14 mai 2026 (inclus) au 12 juin 2026 (inclus).

Titres formant quotité : la conversion des Actions Anciennes en Actions Nouvelles sera effectuée selon la procédure d’office.

Titres formant rompus : les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d’Actions Anciennes correspondant à un nombre entier d’Actions Nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l’achat ou de la vente des Actions Anciennes formant rompus afin d’obtenir un multiple de quarante (40) jusqu’au 12 juin 2026 (inclus). Passé ce délai, les actionnaires qui n’auraient pas pu obtenir un nombre d’actions multiple de quarante (40) seront indemnisés2 par leur intermédiaire financier pendant la période d’indemnisation (soit, du 17 juin 2026 au 17 juillet 2026, conformément aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et à la pratique de marché sur la base du cours de l’action pendant cette période).

Les Actions Anciennes non regroupées seront radiées de la cote à l’issue de la période de regroupement.

Centralisation : toutes les opérations relatives au regroupement des actions auront lieu auprès de Société Générale Securities Services, 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France, désigné en qualité de mandataire pour la centralisation des opérations de regroupement.

En application des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce, les Actions Nouvelles qui n’ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits formant rompus seront vendues en bourse par les teneurs de comptes et les sommes provenant de la vente seront réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits pendant la période d’indemnisation.

Les Actions Anciennes soumises au regroupement sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011981968, jusqu’au 12 juin 2026, dernier jour de cotation.

Les Actions Nouvelles issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, à compter du 15 juin 2026, premier jour de cotation, et se verront attribuer le nouveau code ISIN suivant : FR00140182K6.

Suspension des droits des porteurs d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes de la Société émises en date du 30 juillet 2019 et du 4 décembre 2020 (les « OCEANEs ») et des titulaires d’options de souscription ou d’achat d’actions attribuées par la Société actuellement exerçables dans le cadre des plans mis en place depuis le 25 mai 2016 (les « Options ») : l’exercice des OCEANEs et des Options est suspendu à compter du 6 mai 2026 jusqu’au 16 juin 2026 (inclus).

Ajustement des droits (i) des OCEANEs, (ii) des Options, (iii) des plans d’attribution d’actions de performance et (iv) des plans d’attribution gratuites d’actions : à l’issue du regroupement, afin de préserver les droits des porteurs des OCEANEs, des titulaires d’Options, des bénéficiaires d’actions de performance attribuées dans le cadre des plans dont l’attribution a été décidée par la Société depuis le 8 juin 2023, et dont la période d’acquisition est en cours (les « Actions de Performance »), des bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement dans le cadre des plans dont l’attribution a été décidée par la Société depuis le 25 juillet 2023, et dont la période d’acquisition est en cours (les « Actions Gratuites »), le ratio de conversion/échange des OCEANEs, la parité d’exercice des Options et les droits d’attribution des Actions de Performance et des Actions Gratuites, seront ajustés mécaniquement, afin de prendre en compte cette opération de regroupement, conformément aux termes et conditions applicables à chacun des instruments concernés.

Droit de vote : les Actions Nouvelles bénéficieront immédiatement du droit de vote double, sous réserve d’être maintenues au nominatif, si à la date du regroupement des Actions Anciennes dont elles sont issues, chacune de ces Actions Anciennes bénéficiaient du droit de vote double. En cas de regroupement d’Actions Anciennes qui étaient inscrites au nominatif depuis des dates différentes, le délai retenu pour l’appréciation du droit de vote double des Actions Nouvelles sera réputé débuter à la date la plus récente de mise au nominatif des Actions Anciennes. Par conséquent, l’acquisition d’un droit formant rompu a pour effet de faire perdre le droit de vote double qui était éventuellement attaché à l’ancien titre ou son ancienneté, au regard du délai prévu pour bénéficier de ce droit.

Une Foire aux Questions (FAQ) relative au regroupement est disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Investisseurs ».

Calendrier des opérations de regroupement

29 avril 2026 Publication de l’avis de regroupement des actions au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires annonçant également la suspension de la faculté d’exercice des OCEANEs et des Options 30 avril 2026 Publication par Euronext de l’avis annonçant le regroupement des actions émises par Worldline et que les Actions Anciennes émises par Worldline ne seront plus éligibles au Service de Règlement Différé (SRD) et devront être réglées comptant à compter du 27 mai 2026 (inclus) jusqu’à leur dernier jour de cotation 6 mai 2026 Ouverture de la période de suspension d’exercice des OCEANEs et des Options 14 mai 2026 Début des opérations de regroupement Du 14 mai au 12 juin 2026 (inclus) Période d’échange (30 jours) : possibilité pour les actionnaires d’acheter et de vendre des Actions Anciennes afin d’obtenir un nombre d’Actions Anciennes multiple de 40 pour gérer leurs rompus A compter du 27 mai 2026 Suspension du Service de Règlement Différé (SRD) pour les Actions Anciennes 12 juin 2026 Dernier jour de la période d’échange et dernier jour de cotation des Actions Anciennes non regroupées 15 juin 2026 Date effective des opérations de regroupement



Premier jour de cotation des actions nouvelles (sous nouveau code ISIN FR00140182K6)



Radiation des Actions Anciennes 16 juin 2026 Record date



Fin de la période de suspension d’exercice des OCEANEs et des Options 17 juin 2026 Livraison des actions nouvelles



Reprise de l’exercice des OCEANEs et des Options 17 juin 2026 au 17 juillet 2026 Période d’indemnisation des actionnaires ayant des droits formant rompus par leurs intermédiaires financiers

RELATIONS INVESTISSEURS

Cesar Zeitouni

E cesar.zeitouni@worldline.com

Peter Farren

E peter.farren@worldline.com

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est un leader Européen des services de paiements. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

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Virginie Bonnet

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SUIVEZ-NOUS

1 Le nombre d’Actions Anciennes soumises au regroupement et le nombre d’Actions Nouvelles à provenir du regroupement pourra être ajusté, dans l’hypothèse où des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’options de souscription ou d’achat d’actions de la Société venaient à les exercer en dehors de la période de suspension de leur exercice ou des actions gratuites seraient émises à compter du présent avis jusqu’en amont des opérations de regroupement. Le nombre définitif d’Actions Nouvelles à provenir du regroupement sera constaté par le Conseil d’administration ou par le Directeur Général à la fin des opérations de regroupement.

2 À l’exception des bénéficiaires d’actions gratuites attribuées dans le cadre de plans d’attribution gratuite d’actions de Worldline en période de conservation, conformément à la doctrine fiscale.

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