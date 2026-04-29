MARE NOSTRUM - RESULTATS ANNUELS 2025 - Retour à la rentabilité - Transformation stratégique finalisée

RESULTATS ANNUELS 2025

Retour à la rentabilité

Transformation stratégique finalisée

Grenoble, le 29 avril 2026 – 8h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce un retour à la rentabilité qui traduit l’achèvement d’une transformation majeure marquée par le recentrage de l’offre sur les métiers à plus forte valeur ajoutée et la simplification du périmètre.

En millions d’euros 2024 2025 Chiffre d’affaires 120,5 109,7 Autres produits d’exploitation 2,6 10,3 Achats consommés et autres chg ext. -32,3 -31,2 Charges de personnel -89,1 -77,5 Impôts et taxes -2,0 - 2,0 Excédent Brut d’Exploitation (EBE) -2,9 -1,8 Résultat d’exploitation -4,4 6,3 Résultat financier -2,7 -0,8 Résultat exceptionnel -3,0 18,6 Impôt sur les résultats -0,5 -0,03 Résultat net de l’ens. Consolidé -10,5 24,2 Résultat net part du Groupe -9,9 23,4

Le Conseil d’Administration de Mare Nostrum, réuni le 27 avril 2026, sous la présidence de Nicolas Cuynat, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2025 en cours de certification.

Une activité résiliente, dans un marché dégradé

Sur l’exercice 2025, le groupe Mare Nostrum a réalisé, un chiffre d’affaires annuel de 109,7 M€ en retrait maitrisé de - 5,5% par rapport à l’exercice 2024, à périmètre comparable (retraité des sociétés liquidées, des agences fermées ainsi que de l’activité du dernier trimestre d’Altros et d’AT Patrimoine cédées au T4 2025) dans un marché du travail temporaire toujours en contraction.

Au-delà de cette évolution, l’année 2025, constitue un véritable point d’inflexion pour le Groupe, désormais articulé autour de 4 piliers clés (Travail temporaire, Prestations RH, Recrutement & Formation), après la cession des activités non stratégiques (Altros, AT Patrimoine, portage) et l’approbation de son plan de continuation par le tribunal de commerce. Le Travail Temporaire représente 78,6% du chiffre d’affaires, la formation 9,1%, le portage salarial 7,7%, les plateformes RH et autres 3,9% et le recrutement 0,6%.

Un modèle recentré, plus lisible, plus rentable

Les comptes de l’exercice 2025, traduisent les effets des restructurations majeures engagées depuis fin 2023, et la forte réduction des coûts fixes (charges de structures, loyers...) permettant au Groupe de disposer d’une base opérationnelle plus agile et efficiente.

L’Excédent Brut d’Exploitation s’élève à - 1,8 M€ environ soit - 1,6% du CA vs - 2,9 M€ en 2024.

Le Résultat d’Exploitation s’élève à + 6,3 M€ (après amortissement des écarts d’acquisition de 0,7 M€) contre - 4,4 M€ en 2024, soit une amélioration de + 10,7 M€. Cette amélioration du résultat d’exploitation provient essentiellement des produits de cession et de la poursuite des économies de structure.

Le Résultat Financier s’élève à - 0,8 M€ (vs - 2,7 M€ en 2024), soit une amélioration de + 1,9 M€. Il comprend principalement des reprises de provisions financières (3,8 M€) et des produits de cession de VMP (3,8 M€), partiellement compensés par les charges nettes sur cessions de VMP (8,8 M€) et les dotations financières (0,3 M€).

Le Résultat Exceptionnel s’élève à + 18,7 M€ (vs - 3,0 M€ en 2024), soit + 21,7 M€. Il est essentiellement constitué des plus-values de cession des sous-groupes ATP et Altros (21,5 M€), partiellement compensées par des dotations aux provisions exceptionnelles (1,2 M€) et autres charges exceptionnelles (1,9 M€).

En conséquence, le Résultat Net s’établit à + 24,2 M€ (vs - 10,5 M€ en 2024). La Part du Groupe s’élève à + 23,4 M€ et les intérêts minoritaires à + 0,8 M€.

La trésorerie reste stable au 31 décembre 2025 s’établit à 8,1 M€ contre 8,0 M€ l’an passé.

Ainsi, l’endettement net diminue significativement, à - 1,4 M€ et les capitaux propres redeviennent positif à 1,9 M€.

2026 : poursuite de la reprise et développements ciblés

Fort de ces premiers indicateurs positifs, Mare Nostrum a abordé 2026 avec une ambition claire : poursuivre l’amélioration de sa rentabilité.

Couplé à une discipline financière renforcée, il a engagé son redéploiement sur les secteurs clés que sont le BTP et les grands travaux, l’agroalimentaire et la santé, ce malgré un environnement économique encore incertain.

Le Groupe s'appuie désormais sur une gouvernance resserrée, une organisation repensée et une stratégie de marque clarifiée, gages de son agilité, pour entamer un nouveau cycle vertueux.

Le rapport financier annuel, en cours de finalisation, sera disponible

dans la rubrique « Finances » du site

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarques dédiée aux PME/ETI.

Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts :

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu Investisseurs

Jérôme Gacoin

Tél : +33 (0)1 75 77 54 65

marenostrum@aelium.fr

Pièce jointe