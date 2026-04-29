Virtune listet Virtune Hyperliquid ETP an der Deutschen Börse Xetra

Frankfurt, 29. April 2026 – Der schwedische regulierte Krypto-Asset Manager Virtune gab heute die Notierung des Virtune Hyperliquid ETP an der Deutschen Börse Xetra bekannt.

Virtune ist ein schwedischer Digital-Asset Manager und Emittent physisch besicherter börsengehandelter Krypto-Produkte (ETPs). Seit seiner Gründung im Jahr 2023 hat Virtune das Vertrauen von über 160.000 Anlegern gewonnen und verwaltet derzeit rund 300 Millionen USD an Assets under Management (AUM). Damit stärkt das Unternehmen seine Position als einer der führenden Emittenten regulierter Krypto-ETPs in Europa.

Mit der Notierung des Virtune Hyperliquid ETP erweitert Virtune nun sein Angebot auf dem deutschen Markt. Diese Notierung unterstreicht Virtunes Engagement, europäischen Anlegern einen sicheren, transparenten und regulierten Zugang zum Markt für digitale Vermögenswerte zu bieten.

Christopher Kock, CEO von Virtune:

„Wir freuen uns sehr, das Virtune Hyperliquid ETP als unser 23. ETP vorzustellen. Mit dieser Lancierung ist das Produkt nun für Anleger in Deutschland und im gesamten europäischen Markt verfügbar. Dies stellt einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau unseres Angebots dar und unterstreicht unser Bestreben, digitale Vermögenswerte für Anleger zugänglicher zu machen.“

Virtune Hyperliquid ETP

Exponierung gegenüber Hyperliquid (HYPE)





100 % physisch durch den zugrunde liegenden Vermögenswert Hyperliquid (HYPE) besichert





0,95 % jährliche Verwaltungsgebühr





Erster Handelstag: Montag, 27. April 2026





Xetra-Ticker: VRTH





ISIN: SE0028425314





WKN: A4AUBB





Handelswährung: EUR





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Christopher Kock, CEO & Mitglied des Verwaltungsrats

Mobil: +46 70 073 45 64

E-Mail: christopher@virtune.com

Über Virtune AB (publ)

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und einer der am schnellsten wachsenden Emittenten von Krypto-ETPs (Exchange-Traded Products) in Europa. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst 23 ETPs mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 300 Millionen USD. Virtune genießt das Vertrauen von über 160.000 Investoren, und die Produkte des Unternehmens sind an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Euronext in Amsterdam und Paris, sowie an der Warschauer Börse (GPW) notiert.

Durch regulatorische Compliance, strategische Partnerschaften mit führenden Akteuren der Branche und ein erfahrenes Team ermöglicht Virtune Investoren weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die auf den sich schnell entwickelnden globalen Kryptomarkt zugeschnitten sind.