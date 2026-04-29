Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026 : modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Communiqué de Presse
VELIZY-VILLACOUBLAY, France — le 29 avril 2026
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 20 MAI 2026
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra le mercredi 20 mai 2026, à 15 heures, à son siège social, 10 rue Marcel Dassault – 78140 Vélizy-Villacoublay.
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 13 avril 2026 et peut être consulté sur le site internet de Dassault Systèmes à l’adresse https://investor.3ds.com/fr/shareholders-meeting/home.
L’avis de convocation reprenant l’ordre du jour est publié au BALO du 29 avril 2026 et sera également disponible à l’adresse internet précitée.
Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée, et notamment les renseignements mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse internet précitée. Les documents requis sont également disponibles au siège social de Dassault Systèmes.
Les actionnaires sont invités à consulter le Document d’enregistrement universel 2025 de Dassault Systèmes déposé auprès de l’AMF le 31 mars 2026 et consultable sur le site internet à l’adresse précitée, qui contient un grand nombre des renseignements mentionnés à l’article R.225-83 du Code de commerce.
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A PROPOS DE DASSAULT SYSTÈMES
Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise est pionnière dans la création de mondes virtuels pour améliorer la vie réelle des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE, ses jumeaux virtuels augmentés par l'IA et ancrés dans la science aident 390 000 entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, à collaborer, imaginer et créer des innovations durables à fort impact. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com/fr.
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Pièce jointe
- Assemblée Générale Mixte du 20 mai 2026 : modalités de mise à disposition des documents préparatoires