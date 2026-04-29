Communiqué de presse

Atos choisi par LCH SA pour la migration de ses systèmes d'information financière vers le cloud

Ce contrat avec LCH SA, une chambre de compensation mondiale et filiale de LSEG, représente une nouvelle reconnaissance forte de l'expertise d'Atos dans les systèmes d'information financière très exigeants et les technologies cloud.

Paris, France – le 29 avril 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce avoir signé un contrat de trois ans avec LCH SA, la chambre de compensation mondiale basée à Paris, afin d'assister LCH SA dans la migration de ses systèmes d'information financière vers une infrastructure cloud hautement sécurisée et qualifiée SecNumCloud, tout en garantissant la continuité totale des opérations.

Un projet stratégique pour Atos et l'industrie

Ce contrat confirme la position d'Atos comme acteur de premier plan dans la transformation cloud pour des infrastructures de marché hautement réglementées. Atos se réjouit d’apporter aux acteurs du marché international un nouvel exemple concret d'une migration sécurisée conforme aux cadres réglementaires applicables. Atos se distingue sur le marché par son expertise, sa connaissance du secteur et sa capacité à mener à bien des projets stratégiques dont le succès repose sur les compétences et l'engagement de ses équipes tout au long du parcours de transformation.

« Ce projet illustre parfaitement la capacité d'Atos à soutenir les institutions financières dans leur transformation numérique tout en garantissant la sécurité et la conformité de leurs systèmes d'information. Notre expertise, notre connaissance du secteur et notre engagement sont essentiels au succès de la migration de LCH SA vers le cloud. Nous sommes fiers de contribuer à la modernisation et à la migration d'une infrastructure aussi stratégique pour le marché financier

européen », a déclaré Franck Chartier, directeur général, Atos France.

« Ce projet avec Atos soutient la modernisation de nos systèmes d'information et contribue à garantir que nous continuions à répondre aux attentes de nos clients et régulateurs, tout en renforçant notre résilience opérationnelle lors de notre passage au cloud », a déclaré Corentine Poilvet-Clédière, directrice générale LCH SA et responsable France, LSEG.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 59 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (pro forma de la vente des activités Advanced Computing). Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atos.net |

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