Yinuo Chen, Gründer der drei großen Kinderwunschzentren Tulip, ONELIFE und Sino, wurde zur Teilnahme an der Shanghai Medical Exhibition eingeladen

BISCHKEK, Kirgisistan, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yinuo Chen, Gründer der drei großen Kinderwunschzentren Tulip (Kirgisistan), ONELIFE (Thailand) und Sino (Georgien), wurde zur Teilnahme an der Shanghai International Medical Exhibition 2026 eingeladen. Am ersten Messetag hielt Dr. Chen auf Einladung des Organisationskomitees einen vielbeachteten Vortrag. Im Rahmen seiner Rede stellte er systematisch ein trilaterales Kooperationsmodell vor, das auf geografischer Diversifizierung basiert, um politische Risiken zu minimieren und die operative Kontinuität langfristig zu sichern.

Angesichts des weltweit wachsenden Bewusstseins für Fertilitätsprobleme gewinnt die internationale reproduktionsmedizinische Versorgung zunehmend an Bedeutung. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist weltweit etwa jede sechste Person von Unfruchtbarkeit betroffen. Gleichzeitig bestehen im Bereich der assistierten Reproduktion erhebliche Unterschiede in den gesetzlichen Regelungen der einzelnen Länder. Daher sind Rechtssicherheit, medizinische Qualität und Kontinuität der Versorgung für internationale Patienten und Investoren der Branche zentrale Anliegen.

Der Gründungsdirektor Dr. Chen erläuterte, dass die drei Zentren jeweils auf ihre spezifischen Rahmenbedingungen zugeschnittene Strategien verfolgen. Das Sino Georgia IVF Center in Georgien basiert auf einem kapitalschonenden Kooperationsmodell, das lokale medizinische Ressourcen nutzt, um trotz regulatorischer Unsicherheiten flexibel agieren zu können. Das Tulip IVF Center in Kirgisistan hingegen setzt auf ein eigenständiges Betriebsmodell und profitiert dabei von einem klaren gesetzlichen Rahmen sowie der geografischen Nähe zu asiatischen Patienten. Das ONELIFE IVF Center in Thailand legt den Schwerpunkt auf fortschrittliche Laborsysteme, technische Expertise und standardisierte medizinische Dienstleistungen, um sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.

Dr. Chen wies darauf hin, dass grenzüberschreitende medizinische Projekte plötzlichen politischen Risiken ausgesetzt sein können, wenn sie von einem einzigen Land abhängig sind. Durch die Präsenz in drei Ländern kann die Gruppe bei Bedarf auf alternative Standorte ausweichen und so eine kontinuierliche Versorgung sicherstellen. Zugleich bedient jedes Zentrum unterschiedliche Patientenbedürfnisse. Dadurch wird ein reiner Preiswettbewerb vermieden und stattdessen ein widerstandsfähiges, differenziertes Servicenetzwerk aufgebaut.

Während der Messe empfängt das Team von Dr. Yinuo Chen medizinische Einrichtungen, Investoren, Vertriebspartner sowie Fachleute aus der Branche am Stand C01–C02 für Anfragen, Gespräche über mögliche Kooperationen sowie Informationen zum aktuellen regulatorischen Umfeld.

Unternehmen: Tulip International Fertility Center

Kontaktperson: Yinuo Chen

E-Mail: tulipivf@gmail.com

Website: www.tulipbaby.com

Stadt: Bischkek

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