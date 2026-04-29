BICHKEK, Kirghizistan, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yinuo Chen, fondateur de trois grands centres de procréation assistée – Tulip (Kirghizistan), ONELIFE (Thaïlande) et Sino (Géorgie) – a été invité à participer à l’édition 2026 du Salon international des équipements médicaux de Shanghai (Shanghai Medical Exhibition). Le premier jour du salon, à l’invitation du comité d’organisation, le Dr Chen a prononcé un discours remarquable. Afin de réduire les risques liés aux politiques publiques et d’améliorer la continuité des opérations, il a systématiquement mis en place un modèle de coopération trilatérale fondé sur la diversité géographique.

Dans un contexte d’attention mondiale croissante portée aux problèmes de fertilité, les solutions transfrontalières de procréation médicalement assistée suscitent un intérêt grandissant. Selon l’Organisation mondiale de la Santé, environ une personne sur six souffre d’infertilité dans le monde. Parallèlement, les réglementations en matière de procréation médicalement assistée varient considérablement d’un pays à l’autre, ce qui fait de la sécurité juridique, de la qualité des soins et de la stabilité des services des préoccupations majeures pour les patients internationaux et les investisseurs du secteur.

Le Dr Chen, directeur du centre, a expliqué que les trois centres adoptent des stratégies distinctes, adaptées à leurs contextes respectifs. En Géorgie, le centre de fécondation in vitro Sino Georgia fonctionne selon un modèle collaboratif à faible intensité capitalistique qui s’appuie sur les ressources médicales locales afin d’optimiser sa flexibilité face aux incertitudes en matière de politiques publiques. Au Kirghizistan, le centre de fécondation in vitro Tulip fonctionne selon un modèle de gestion autonome tout en tirant parti d’un cadre juridique plus clair et d’une situation géographique avantageuse pour les patients asiatiques. En Thaïlande, le centre de fécondation in vitro ONELIFE mise sur des systèmes de laboratoire avancés, des compétences techniques de pointe et des services médicaux standardisés pour prospérer sur un marché très concurrentiel.

Il a souligné que la dépendance à un seul pays pouvait exposer les projets médicaux transfrontaliers à des risques soudains en matière de politiques publiques. Grâce à son implantation dans trois pays, le groupe peut orienter ses clients vers différentes régions en cas de besoin, garantissant ainsi la continuité des services. Parallèlement, chaque centre répond à des besoins spécifiques, ce qui permet d’éviter une simple concurrence par les prix tout en renforçant la résilience du réseau de services.

Durant le salon, l’équipe du Dr Yinuo Chen invite les établissements médicaux, les investisseurs, les partenaires de distribution et les professionnels du secteur à se rendre au stand C01-C02 pour toute demande d’information, discussion de partenariat ou échange sur les enjeux liés aux politiques publiques.

Entreprise : Tulip International Fertility Center

Personne à contacter : Yinuo Chen

Courriel : tulipivf@gmail.com

Site Internet : www.tulipbaby.com

Ville : Bichkek

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