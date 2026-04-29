Ilkka Oyj Johdon liiketoimet, 29.4.2026, klo 13.00
Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Raimo Mäkilä
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Ilkka Oyj
LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 153310/11/18
Liiketoimen päivämäärä: 2026-04-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009800205
Liiketoimen luonne: MUU
Selostus : Ilkka Oyj:n yhtiökokouksen 23.4.2026 päätös Ilkka Oyj:n osakesarjojen
yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista.
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1333 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 1333 Keskihinta: 0 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2026-04-28
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009800205
Liiketoimen luonne: VAIHTO (MUUNTAMINEN TOISEKSI RAHOITUSVÄLINEEKSI)
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4000 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 4000 Keskihinta: 0 EUR
ILKKA OYJ
Ilkka lyhyesti
Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.