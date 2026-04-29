Darren Gilmour quitte ses fonctions de directeur général de la Société royale du Canada (SRC)

OTTAWA, Ontario, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après deux mandats et plus de 16 ans de loyaux services en tant que de directeur général de la Société royale du Canada, Darren Gilmour quittera ses fonctions le mois prochain.

À son poste, M. Gilmour aura supervisé la mise en œuvre de quatre plans stratégiques et la SRC aura lancé et mené à bien sa première campagne de financement, créé la section de l’Atlantique de la SRC, acquis la Walter House, fondé le Collège des nouveaux chercheurs, publié Royally Wronged : the Royal Society of Canada and Indigenous Peoples et organisé la plus grande mobilisation de ses 140 ans d’histoire pour soutenir la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19.



« Au nom du conseil d’administration et du conseil de la SRC, je tiens à souligner les formidables progrès qui ont été réalisés par notre organisation sous la direction de M. Gilmour », a déclaré Françoise Baylis, présidente de la SRC. « Nous sommes reconnaissants envers Darren et sa famille, et nous entendons bien célébrer son leadership dans les mois à venir. Nous lui souhaitons ainsi qu’à sa famille beaucoup de succès dans leurs projets à venir. »

« Le plan stratégique de la SRC, intitulé Excellence et engagement, ainsi que la campagne associée, Plus forts grâce à la science, ont permis à la SRC de contribuer plus fortement à l’amélioration du pays à un moment crucial de l’histoire canadienne », a déclaré M. Gilmour. « Je suis reconnaissant envers la présidente Françoise Baylis, le conseil d’administration et le conseil de la SRC, nos membres, la communauté et notre équipe administrative pour l’occasion unique et extraordinaire qui m’a été offerte. Nos réussites ont été collectives, ancrées dans notre mission et imprégnées d’humilité et d’ambition. »

La dernière journée de M. Gilmour dans ses fonctions de directeur général de la SRC sera le 22 mai 2026.

Paige Beveridge

Gestionnaire, Communications,

Société royale du Canada

communications@rsc-src.ca

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