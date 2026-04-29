Un sondage d’Allstate révèle que les Québécois préfèreraient faire presque n’importe quoi plutôt que de lire leur police d’assurance habitation

De nouvelles données d’Allstate montrent qu’avoir confiance en son assurance habitation ne signifie pas nécessairement bien la comprendre, d’où l’importance de la simplicité et de la clarté des informations fournies

TORONTO, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon de nouvelles données d’ Allstate du Canada, compagnie d’assurance ( « Allstate » ) , la lecture de leur police d’assurance habitation pourrait figurer parmi les activités que les Canadiennes et Canadiens aiment le moins faire. En effet, seuls 40 % d’entre eux la classent parmi les trois activités qu’ils préfèrent réaliser dans une liste donnée de tâches, bien loin derrière faire son ménage du printemps (81 %), produire sa déclaration de revenus (80 %), monter un meuble à partir d’instructions vagues (53 %) et même aller chez le dentiste faire réparer une carie (47 %).

« Ce que cela me dit, c’est qu’au quotidien, les Québécoises et Québécois ont bien d’autres choses en tête, et la lecture de leur assurance habitation passe souvent au second plan, affirme Christian Morin, directeur d’agence à Allstate. La plupart des gens veulent avoir confiance en leurs protections d’assurance habitation, mais cette confiance ne va pas toujours de pair avec une bonne compréhension de ses dispositions. Notre objectif est de rendre l’assurance plus simple, plus claire et plus humaine afin que les assurés sachent mieux ce qui est couvert, et ce qui ne l’est pas. »

Une confiance élevée, mais un manque de compréhension

Bien comprendre son assurance habitation est essentiel pour éviter les malentendus et un décalage entre les attentes et la réalité en cas de réclamation. Si 73 % des répondants québécois disent comprendre au moins certains aspects de leur police, cette confiance demeure souvent partielle. En effet, seuls 42 % ont été en mesure de repérer correctement, parmi cinq affirmations, les deux qui étaient exactes concernant ce que couvre l’assurance habitation sans en choisir de fausses.

Un point de confusion ressort particulièrement : l’idée que l’assurance habitation couvre la pleine valeur marchande d’une propriété, y compris le terrain. À peine 36 % des répondants québécois ont correctement reconnu que cette affirmation était fausse.

Ces résultats montrent que, même lorsque la confiance est élevée, certaines incompréhensions persistent et ne se révèlent souvent qu’au moment de faire une réclamation. La clarté des informations et un meilleur accompagnement peuvent aider à éviter les mauvaises surprises et à veiller à ce que les attentes correspondent bien à la réalité des protections fournies.

Pour dissiper les malentendus, Christian Morin invite les consommateurs à prendre le temps de relire leur police et à poser des questions afin de s’assurer que leur assurance habitation réponde réellement à leurs besoins. Allstate est d’ailleurs là pour rendre cette démarche plus simple, plus claire et plus humaine.

Pour en savoir plus sur la façon de mieux comprendre et gérer votre assurance habitation, consultez le blogue Allstate Assurance.

À propos du sondage Léger

Allstate a mandaté Léger pour réaliser une étude auprès de Canadiennes et de Canadiens afin de mieux comprendre leurs connaissances, leurs perceptions et leur niveau d’engagement à l’égard de l’assurance habitation, notamment en ce qui concerne leur compréhension de la couverture, la clarté du libellé des polices et leur attention portée à l’information en assurance. Le sondage en ligne a été mené auprès de 1 525 personnes âgées de 18 ans et plus, capables de s’exprimer en français ou en anglais. Les données ont été recueillies du 20 au 22 mars 2026. À noter qu’en raison de la nature non probabiliste de l’échantillon, comme c’est le cas pour tout sondage en ligne, le calcul de la marge d’erreur ne s’applique pas. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de 1 525 répondants aurait présenté une marge d’erreur globale de ±2,51 %, 19 fois sur 20; cette marge aurait toutefois été plus élevée pour les sous-groupes. Les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la langue maternelle, la province, le niveau de scolarité et la présence d’enfants dans le ménage, afin d’obtenir un échantillon représentatif de la population canadienne. Les écarts significatifs sont indiqués, le cas échéant : les chiffres en rouge gras signalent des résultats significativement inférieurs au groupe de comparaison, tandis que les chiffres en vert gras indiquent des résultats significativement supérieurs.

À propos d’Allstate du Canada, compagnie d’assurance

Chef de file dans le domaine des assurances auto et habitation, Allstate du Canada, compagnie d’assurance, offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection adaptés à chaque étape de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que non seulement ses clients, mais aussi ses employés soient en bonnes mainsMD. Allstate s’engage à faire une différence positive dans les communautés dans lesquelles elle opère par le biais de partenariats avec des organisations caritatives, de dons des employés et de bénévolat. Consultez le site www.allstate.ca pour en savoir plus. Pour obtenir des conseils de sécurité, consultez le blogue Allstate Assurance .

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec :

Maude Gauthier

Capital-Image, pour le compte d’Allstate, compagnie d’assurance du Canada

514-915-9469

mgauthier@capital-image.com