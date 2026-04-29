Varsinaisen yhtiökokouksen 2026 päätökset

Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 29.4.2026 klo 13.30



Aspocomp Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset



Aspocomp Group Oyj:n 29.4.2026 kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2025.



Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja hallitukseen valittiin uudelleen Jenni Enroth, Kaisa Kokkonen, Anssi Korhonen ja Ville Vuori seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erika Grönlund.



Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkioita korotetaan ja siten maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 35 000 euroa toimikaudelta, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa toimikaudelta ja muille jäsenille kullekin 20 000 euroa toimikaudelta. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkioista ei makseta vapaaehtoisia TyEL-eläkevakuutusmaksuja, jolloin palkkion korottamisesta ei synny yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia nykyiseen tasoon nähden. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa jokaisesta hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matkakustannukset. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:



Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 752 292 osaketta.



Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).



Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.4.2025 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka.



Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 13.5.2026 alkaen saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous.





HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS



Aspocomp Group Oyj:n hallitus on yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut Ville Vuoren yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kokkonen.



Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jenni Enroth ja Kaisa Kokkonen.



Hallitus ei perustanut muita valiokuntia.



Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti ja todennut, että kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 0400 999 822, manu.skytta(at)aspocomp.com.



