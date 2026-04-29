Abcourt nomme une nouvelle administratrice et octroie des options d’achat d’actions

ROUYN-NORANDA, Québec, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’accueillir Mme Amélie Rouleau au conseil d’administration de la Société (le « conseil d’administration »). Mme Rouleau comble le poste devenu vacant suite à la démission de M. Loïc Bureau en janvier 2026.

Amélie Rouleau est une dirigeante en affaires publiques et engagement stratégique, comptant plus de 18 ans d’expérience dans le secteur minier et métallurgique. Elle a occupé des rôles clés au sein de Glencore, notamment à la Mine Raglan et dans les opérations cuivre en Amérique du Nord, où elle a contribué à intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) aux décisions d’affaires. Reconnue pour son leadership dans des environnements complexes et à forte visibilité, elle possède une expertise approfondie en relations gouvernementales, en gestion des parties prenantes et en acceptabilité sociale. Elle s’est notamment distinguée par sa capacité à développer des approches de collaboration durables avec les communautés autochtones, en particulier inuit. Mme Rouleau a également joué un rôle stratégique dans la gestion de situations sensibles, incluant des enjeux environnementaux et de santé publique, ainsi que dans la mise en place de mécanismes de gouvernance multipartite favorisant des décisions éclairées et durables.

Modification du régime d’options d’achat d’actions et octroi d’options d’achat d’actions

Le conseil d’administration a approuvé une modification au régime d’options d’achat d’actions de la Société (le « régime d’options ») afin d’augmenter à 119 026 226 le nombre maximal d’actions pouvant être émises sur exercice d’options aux termes du régime d’options (représentant environ 10% des actions émises et en circulation de la Société). Cette modification demeure assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») et l’approbation des actionnaires de la Société lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Le conseil d’administration a également attribué un total de 51 600 000 options d’achat d’actions à certains administrateurs, dirigeants, employés et consultants, dont 23 500 000 options à des administrateurs et membres de la haute direction. Les options sont valides pour une période de 5 ans, au prix d’exercice de 0,10 $ l’action. Les options ne pourront être exercées qu’à la suite de l’approbation des actionnaires à l’égard de la modification du régime d’options et seront acquises à raison de 20 % à l’obtention d’une telle approbation, puis 20 % par année à compter de la date du premier anniversaire de l’octroi des options.

Nomination de Marc Boudreault à titre de conseiller stratégique

La Société a également le plaisir d’annoncer la nomination de M. Marc Boudreault à titre de conseiller stratégique auprès de la Société. M. Boudreault possède près de 40 ans d’expérience à titre de conseiller, notamment en lien avec l’obtention et la réalisation de financements miniers. En 1995, M. Boudreault s’est joint à l’équipe de Semafo Mining et a soutenu la création de la société ainsi que ses premières démarches de financement, contribuant au grand succès de la compagnie dont la capitalisation boursière a atteint environ 3,6 milliards de dollars canadiens. Dans le cadre de son mandat, M. Boudreault appuiera le positionnement stratégique de la Société et contribuera à l’identification d’occasions d’investissement et de financement.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne de développement aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant où elle concentre ses activités de développement et de la propriété d’exploration Flordin.

Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

Président et Chef de la Direction

T : (819) 768-2857

Courriel : phamelin@abcourt.com Dany Cenac Robert

VP, Communications et développement corporatif

T : (514) 722-2276 poste 456

Courriel : ir@abcourt.com

MISE EN GARDE À PROPOS DES INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par une terminologie prospective, telle que « prévoit », « vise », « s'attend à », « projette », « a l'intention de », « anticipe », « estime », « pourrait », « devrait », « probablement », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations indiquant que certains actes, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « survenir » ou « être réalisés » ou d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent notamment, sans s’y limiter, des déclarations relatives à la capacité de l’a Société d‘obtenir l’acceptation de la Bourse et l’approbation des actionnaires à l’égard de la modification du Régime, ainsi qu’à l’acquisition des options d’achat d’actions octroyées par la Société. L’information prospective est fondée sur les croyances et hypothèses de la direction à la date des présentes, notamment, sans s’y limiter, l’hypothèse que les approbations requises seront obtenues en temps opportun et selon des modalités satisfaisantes pour la Société, et que les politiques de la Bourse et les exigences réglementaires applicables ne changeront pas d’une manière susceptible d’avoir un effet défavorable sur ce qui précède. L’information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats ou des événements réels qui diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques et incertitudes comprennent notamment, sans s’y limiter : le risque que la Bourse n’accepte pas la modification du Régime ou que les actionnaires ne l’approuvent pas; les changements des conditions de marché, la volatilité du cours des actions et la liquidité des titres; les limites imposées par les lois sur les valeurs mobilières applicables et les politiques de la Bourse; ainsi que les risques liés aux activités et à l’exploitation de la Société, y compris ceux décrits dans les documents d’information continue de la société accessibles sur son profil sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Bien qu'Abcourt estime que les hypothèses et facteurs utilisés pour préparer les déclarations prospectives sont raisonnables, il convient de ne pas se fier indûment à de telles déclarations et informations prospectives. Sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations ou informations prospectives.

La Bourse et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.