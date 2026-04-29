Avis aux médias : Le ministre François-Philippe Champagne abordera les priorités économiques nationales lors du SOMMET de Paiements Canada

TORONTO, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une semaine après la mise à jour économique du printemps 2026 et un an après le renouvellement du mandat du gouvernement, Paiements Canada est fier d’accueillir l’honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, dans le cadre d’un dialogue stratégique au SOMMET de Paiements Canada .



Dans le cadre d’une séance intitulée Canada Strong for All , le ministre Champagne se joindra à Susan E. Hawkins, Présidente et chef de la direction de Paiements Canada, pour discuter des principaux piliers de la mise à jour économique du printemps 2026, qui favorisent la productivité nationale, la sécurité et la compétitivité mondiale. La discussion portera sur les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la criminalité financière et la fraude, ainsi que sur l’importance des initiatives de modernisation des paiements comme moteur essentiel de la productivité nationale et de la croissance économique.



Avec plus de 2 000 participants provenant de plus de 320 organisations représentant les services financiers, la technologie et le gouvernement, ce dialogue sert de point de convergence pour la modernisation de l’écosystème financier du Canada.



Détails de la séance :

Description : Un dialogue stratégique sur la mise à jour économique du printemps 2026 et la modernisation des paiements

Conférenciers : L’honorable François-Philippe Champagne et Susan E. Hawkins

Date et heure : Mercredi 6 mai 2026, à 16 h 50 (HE)

Emplacement : Le SOMMET de Paiements Canada , Automotive Building, Toronto





Accès des médias : Les médias accrédités sont invités à y assister. Pour demander un laissez-passer pour les médias au SOMMET et obtenir un accès sécurisé pour la séance du ministre Champagne, veuillez communiquer avec :



Victoria McMullen

Directrice, Marketing et communications

Paiements Canada

vmcmullen@payments.ca

À propos de Paiements Canada :

Paiements Canada assure la prospérité, la productivité et la sécurité du Canada grâce à une infrastructure nationale de paiement fiable et essentielle. En tant qu'organisme public sans but lucratif à mission publique, nous possédons et exploitons les systèmes de paiement nationaux essentiels du Canada : Lynx, le système de paiement de grande valeur, le système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le système de paiement en temps réel (système de PTR) à venir. Nous établissons les règlements administratifs, les règles et les normes qui régissent ces systèmes, qui ont permis de compenser et de régler 103 billions de dollars en 2025, soit plus de 411 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. En collaboration avec nos divers membres, nous continuons de moderniser l'écosystème des paiements du Canada afin de promouvoir l'innovation, la concurrence et l'efficacité qui alimentent une économie moderne.