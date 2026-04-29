Ressources Cerro de Pasco annonce son inscription à l’OTCQX Best Market

MONTRÉAL, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSXV: CDPR) (OTCQX: CDPMF) (« CDPR » ou « la société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle s’est qualifiée pour passer de l’OTCQB Venture Market à l’OTCQX Best Market (le « marché OTCQX » ou « OTCQX »). Les titres de la société commenceront à être négociés aujourd’hui sur l’OTCQX sous le symbole « CDPMF ».

« Notre passage à l’OTCQX Best Market accroît notre visibilité auprès des investisseurs américains et élargit notre accès aux capitaux institutionnels » a déclaré Guy Goulet, chef de la direction de Ressources Cerro de Pasco. « Cette étape s’inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre présence sur les marchés des capitaux mondiaux, alors que nous faisons progresser le développement de notre actif phare au Pérou. »

L’OTCQX, le marché de plus haut niveau des marchés OTC (OTC Markets) aux États-Unis, est conçu pour les sociétés américaines et internationales établies et axées sur les investisseurs. Il est prévu que la négociation sur l’OTCQX améliore la visibilité et l’accessibilité d’une société auprès des investisseurs américains. Pour être admissibles à l’OTCQX, les sociétés doivent satisfaire à des normes élevées en matière d’information financière, appliquer les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et démontrer leur conformité aux lois applicables sur les valeurs mobilières.

Parallèlement à la négociation sur l’OTCQX, les actions ordinaires de la société continueront d’être négociées à la Bourse de croissance TSX, au Canada, sous le symbole « CDPR », à la Bourse de Lima sous le symbole « CDPR » ainsi qu’à la Bourse de Francfort sous le symbole « N8HP », ce qui procurera une visibilité internationale accrue.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de sa concession minière El Metalurgista, détenue à cent pour cent, qui comprend les résidus miniers de Quiulacocha, situés dans le centre du Pérou. L’approche de la société intègre la récupération des métaux et l’assainissement environnemental, et vise le retraitement de l’un des plus importants actifs minéralisés au monde.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web www.pascoresources.com .

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone : +1-579-476-7000

Mobile : +1-514-294-7000

Courriel : info@pascoresources.com

Donna Yoshimatsu

Conseillère stratégique senior, Relations avec les investisseurs

Tél. : 416 722-2456

Courriel : dyoshi@pascoresources.com

Énoncés Prospectifs et Exclusion de Responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une «information prospective» ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « sera », « devrait », « s’attend à » ou de variantes de ces mots et expressions, ou encore à des déclarations selon lesquelles certains gestes, événements ou résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs, y compris les déclarations concernant les avantages anticipés de la mise à niveau de la société vers le marché OTCQX Best Market, l’accès de la société à des capitaux institutionnels ainsi que les objectifs, buts ou plans futurs de la société reposent sur les estimations de la société et sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de la société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs ou cette information prospective. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance excessive aux énoncés prospectifs et à l’information prospective. Sauf dans la mesure requise par les lois applicables en valeurs mobilières, la société ne s’engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs ou l’information prospective qui sont intégrés aux présentes par renvoi.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.