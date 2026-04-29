Le CN affiche une solide performance opérationnelle et commerciale au premier trimestre

Record de tonnes‑milles commerciales (TMC) pour un premier trimestre, en hausse de 3 % d’une année sur l’autre.

Flux de trésorerie disponibles pour le premier trimestre totalisant 900 M$ CA, soit une augmentation de 44 %, constitués de flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 1 265 M$ CA et de flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de 365 M$ CA. 1)

Meilleure performance du premier trimestre en cinq ans en productivité des employés.

Record de premier trimestre en rendement du carburant.

Croissance du bénéfice dilué par action (BPA) de 1 % ou diminution de 3 % sur une base rajustée au premier trimestre, et une diminution de 1 % sur une base rajustée en devise constante. 1)

Environ 6 millions d’actions rachetées au premier trimestre pour un montant de 869 M$ CA.

MONTRÉAL, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2026.

« Je tiens à remercier toute l’équipe du CN pour la mise en œuvre de notre plan, malgré l’incertitude continue de l’environnement macroéconomique. Notre forte performance commerciale et opérationnelle nous a donné les moyens de tirer parti des forces de notre réseau et nous permettant de saisir des volumes additionnels. Nous demeurons résolument axés sur la sécurité, la rigueur dans l’exécution, la maîtrise des coûts, et la discipline en matière d’immobilisations. »

– Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Points saillants des données financières au premier trimestre de 2026

Au premier trimestre, le CN a constaté des améliorations dans les mesures d’exploitation ainsi qu’une solide performance commerciale et des services. Les tonnes-milles brutes (TMB) ont totalisé 118 389 (millions), soit une augmentation de 3 %, tandis que les tonnes-milles commerciales (TMC) se sont établies à 61 834 (millions), soit une augmentation de 3 %, établissant un nouveau record pour le premier trimestre. La Compagnie a livré un BPA dilué de 1,87 $ CA, soit une augmentation de 1 %, et un BPA dilué rajusté de 1,80 $ CA, soit une diminution de 3 %, ou 1,83 $ CA sur une base rajustée en devise constante, soit une diminution de 1 %. 1)

La performance d’exploitation du trimestre témoigne de l’attention soutenue accordée par la Compagnie à l’amélioration de l’exécution et de la fiabilité du réseau ainsi que de sa capacité à saisir la demande sur les marchés, qui demeure résiliente, compte tenu de l’incertitude de l’environnement macroéconomique. La performance financière du trimestre a été affectée négativement par une hausse des coûts par rapport à l’année précédente, liée aux conditions hivernales, à des incidents et à un taux d’imposition effectif plus élevé.

Points saillants des données financières trimestrielles

Comparaison du premier trimestre de 2026 au premier trimestre de 2025

Produits d’exploitation de 4 379 M$ CA, soit une diminution de 24 M$ CA ou de 1 %.

Bénéfice d’exploitation de 1 549 M$ CA, soit une diminution de 61 M$ CA ou de 4 %, et bénéfice d’exploitation rajusté de 1 566 M$ CA, soit une diminution de 44 M$ CA ou de 3 %. 1)

Ratio d’exploitation, qui se définit comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation, de 64,6 %, soit une augmentation de 120 points de base, et ratio d’exploitation rajusté de 64,2 %, soit une augmentation de 80 points de base. 1)

Bénéfice net de 1 146 M$ CA, soit une diminution de 15 M$ CA ou de 1 %, et bénéfice net rajusté de 1 102 M$ CA, soit une diminution de 59 M$ CA ou de 5 %. 1)

BPA dilué de 1,87 $ CA, soit une augmentation de 1 %, et BPA dilué rajusté de 1,80 $ CA, soit une diminution de 3 %, ou 1,83 $ CA sur une base rajustée en devise constante, soit une diminution de 1 %. 1)

Flux de trésorerie disponibles pour le premier trimestre de 2026 totalisant 900 M$ CA, soit une augmentation de 274 M$ CA ou de 44 %, constitués de flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de 1 265 M$ CA et de flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de 365 M$ CA. 1)

BAIIA rajusté de 8 679 M$ CA déclaré pour les douze mois terminés le 31 mars 2026, soit une augmentation de 3 %. 1)

Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté de 2,65 fois au et pour les douze mois terminés le 31 mars 2026. 1)

Rachat par la Compagnie de près de 6 millions d’actions au cours du premier trimestre de 2026 pour un montant de 869 M$ CA.





« Nous misons sur une exécution solide, c’est-à-dire bien traiter les aspects fondamentaux chaque jour et répondre systématiquement aux besoins de nos clients. La rigueur dont fait preuve l’équipe pour la gestion du réseau et le déploiement de nos actifs stimule les gains de productivité et permet d’établir un nouveau record pour le premier trimestre en rendement de carburant. Cette approche nous aide à accroître l’efficacité de nos activités afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. »

– Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de la direction de l’exploitation du CN



Points saillants de la performance trimestrielle en matière d’exploitation *

Comparaison du premier trimestre de 2026 au premier trimestre de 2025

Tonnes-milles brutes (TMB) de 118 389 (millions), soit une augmentation de 3 %.

Tonnes-milles commerciales (TMC) de 61 834 (millions), soit une augmentation de 3 %, un nouveau record pour le premier trimestre.

Temps de séjour de 7,5 (ensemble du réseau, en heures), soit une diminution de 4 %.

Vitesse des wagons de 201 (wagons-milles par jour), soit une augmentation de 6 %.

Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau de 18,7 (milles par heure), soit une augmentation de 6 %.

Record de premier trimestre en rendement du carburant de 0,892 (gallon US de carburant de locomotive consommé par 1 000 tonnes-milles brutes [TMB]), soit une amélioration de l’efficacité de 3 %.

Longueur des trains de 7 873 (pieds), soit une augmentation de 2 %.

TMB par effectif moyen de 5 026 (milliers), soit une augmentation de 8 %, représentant la meilleure productivité des employés de ces cinq dernières années.

Charge d’exploitation par TMB de 2,39 (cents), soit une diminution de 2 %.





* Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.

Dividendes

Le Conseil d’administration du CN a approuvé un dividende sur les actions ordinaires en circulation de la Compagnie pour le deuxième trimestre de 2026. Un dividende trimestriel de quatre-vingt-onze cents et demi (0,9150 $ CA) par action ordinaire sera versé le 30 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 juin 2026.

Directives financières pour 2026 1) 2)

Le CN continue de présumer que la croissance des volumes des TMC sera globalement stable et que la croissance du BPA dilué rajusté dépassera légèrement celle des volumes.

Pour 2026, le CN prévoit encore investir environ 2,8 G$ CA dans son programme d’immobilisation, net des sommes remboursées par les clients. En outre, la Compagnie prévoit aussi continuer à améliorer sa conversion de flux de trésorerie disponible en 2026.

DÉTAILS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les membres de la haute direction du CN passeront en revue les résultats et discuteront des perspectives du chemin de fer au cours d’une conférence téléphonique qui aura lieu le 29 avril à 8 h 30, heure de l’Est. Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN, animera la conférence téléphonique. Les personnes qui désirent y participer par téléphone doivent composer le 1 800 715-9871 (Canada et États-Unis) ou le 1 647 932-3411 (International) en utilisant le mot de passe 9281112. Les participants devront composer le numéro indiqué 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

1) Mesures de calcul non conformes aux PCGR

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. Le CN peut aussi utiliser des mesures de calculs non conformes aux PCGR dans le présent communiqué, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces mesures de calcul non conformes aux PCGR, y compris un rapprochement avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, consulter la section d’information supplémentaire ci-jointe, Mesures de calcul non conformes aux PCGR.

Les perspectives financières, directives ou cibles 2) du CN excluent certains rajustements, qui devraient être comparables aux rajustements apportés au cours d’exercices antérieurs. Toutefois, la direction ne peut pas quantifier individuellement de façon prospective l’incidence de ces éléments, qui pourraient être importants, étant donné qu’ils sont difficiles à prévoir et pourraient fluctuer considérablement. Par conséquent, le CN ne fournit pas de mesure de calcul conforme aux PCGR correspondante ni de rapprochement dans ses perspectives financières, directives et cibles.

2) Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise », « objectifs » ou d’autres termes semblables.

Principales hypothèses de 2026

Le CN a formulé un certain nombre d’hypothèses relatives à l’économie et au marché au moment d’établir ses perspectives pour 2026. Pour la campagne agricole 2025-2026, les récoltes céréalières au Canada et aux États‑Unis ont été supérieures à leurs moyennes quinquennales respectives. La Compagnie continue de présumer que les récoltes céréalières 2026-2027 au Canada et aux États‑Unis correspondront à leurs moyennes quinquennales respectives. Le CN continue de prévoir une croissance des TMC globalement stable. Le CN prévoit maintenant, pour 2026, que la valeur du dollar canadien en devise américaine sera de 0,73 $ (comparativement à son hypothèse du 30 janvier 2026 de 0,715 $) et prévoit maintenant, aussi pour 2026, que le prix moyen du baril de pétrole brut (West Texas Intermediate) se situera dans une fourchette de 80 $ US à 110 $ US le baril (comparativement à son hypothèse du 30 janvier 2026 selon laquelle le prix moyen du baril se situera dans une fourchette de 60 $ US à 70 $ US le baril). La Compagnie souligne qu’il existe un risque accru lié à la demande attribuable à la volatilité du contexte macroéconomique, aux conflits géopolitiques et aux tensions commerciales mondiales.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres : la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits ou tensions géopolitiques; les restrictions au commerce, les barrières commerciales, l’imposition de droits douaniers ou les modifications aux ententes de commerce international; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; et les mesures prises par les organismes de réglementation et les réclamations ou procédures réglementaires; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; et le transport de matières dangereuses; différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; et les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; la disponibilité et la compétitivité des coûts des carburants renouvelables et le développement de nouvelles technologies de propulsion des locomotives; les risques réputationnels; la concentration des fournisseurs; les exigences en matière de capitalisation des régimes de retraite et la volatilité; et les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque concernant le CN dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

La réalisation des objectifs du CN en matière de climat est soumise à plusieurs risques et incertitudes, notamment ceux qui sont décrits dans le Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN. Il n’y a aucune certitude que la Compagnie atteindra l’un ou l’ensemble de ses objectifs dans les délais impartis, ou que la réalisation de l’un de ses objectifs répondra à toutes les attentes de ses parties prenantes ou aux exigences légales applicables.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective. Les informations diffusées sur notre site Web ou accessibles par son intermédiaire ne sont pas intégrées par renvoi au présent communiqué.

Ce communiqué et toute information complémentaire, notamment les États financiers, les Notes afférentes et le Rapport de gestion, figurent dans le Rapport trimestriel du CN qui est accessible sur le site Web de la Compagnie à www.cn.ca/resultats-financiers, sur le site SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par EDGAR à www.sec.gov.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources : Médias Communauté d’investissement Ashley Michnowski Jamie Lockwood Directrice principale Vice-président, relations avec les investisseurs Relations avec les médias et projets spéciaux 438 596-4329 514 399-0052 media@cn.ca investor.relations@cn.ca



QUELQUES STATISTIQUES FERROVIAIRES - NON AUDITÉES

Pour les trois mois

terminés le 31 mars 2026 2025 Mesures financières Indicateurs de performance financière clés 1) Total des produits d’exploitation(en millions de dollars) 4 379 4 403 Produits marchandises(en millions de dollars) 4 267 4 288 Bénéfice d’exploitation(en millions de dollars) 1 549 1 610 Bénéfice d’exploitation rajusté(en millions de dollars) 2) 3) 1 566 1 610 Bénéfice net(en millions de dollars) 1 146 1 161 Bénéfice net rajusté(en millions de dollars) 2) 3) 1 102 1 161 Bénéfice dilué par action(en dollars) 1,87 1,85 Bénéfice dilué par action rajusté(en dollars) 2) 3) 1,80 1,85 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (en millions de dollars) 1 265 1 164 Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (en millions de dollars) 365 538 Flux de trésorerie disponibles(en millions de dollars) 2) 4) 900 626 Acquisitions brutes d’immobilisations(en millions de dollars) 439 519 Rachats d’actions(en millions de dollars) 869 101 Dividendes par action(en dollars) 0,9150 0,8875 Ratio financier Ratio d’exploitation(%) 5) 64,6 63,4 Ratio d’exploitation rajusté(%) 2) 3) 64,2 63,4 Mesures d’exploitation 6) Statistiques d’exploitation Tonnes-milles brutes (TMB)(en millions) 118 389 114 843 Tonnes-milles commerciales (TMC)(en millions) 61 834 60 049 Wagons complets(en milliers) 1 336 1 313 Milles de parcours(Canada et États-Unis, à la fin de la période) 18 900 18 900 Effectif(à la fin de la période) 23 541 24 911 Effectif(moyenne de la période) 23 554 24 627 Mesures d’exploitation clés Produits marchandises par TMC(en cents) 6,90 7,14 Produits marchandises par wagon complet(en dollars) 3 194 3 266 TMB par effectif moyen(en milliers) 5 026 4 663 Charges d’exploitation par TMB(en cents) 2,39 2,43 Charge de main-d’œuvre et d’avantages sociaux par TMB(en cents) 0,77 0,80 Carburant diesel consommé(en millions de gallons US) 105,6 105,3 Prix moyen du carburant(en dollars par gallon US) 4,19 4,39 Rendement du carburant(gallons US de carburant de locomotive consommés par 1 000 TMB) 0,892 0,917 Poids des trains(en tonnes) 9 296 9 078 Longueur des trains(en pieds) 7 873 7 708 Vitesse des wagons(wagons-milles par jour) 201 189 Temps de séjour(ensemble du réseau, en heures) 7,5 7,8 Vitesse moyenne des trains directs sur le réseau(milles par heure) 18,7 17,7 Utilisation des locomotives(TMB remorquées en fonction du total des HP) 197 183 Indicateurs de sécurité 7) Taux de fréquence des blessures(par 200 000 heures-personnes) 1,24 1,11 Taux d’accidents(par million de trains-milles) 2,27 2,04





1) Sauf indication contraire, ces montants sont exprimés en dollars canadiens et dressés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. 2) Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR n’ont pas été définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. 3) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Mesures de la performance rajustées pour une explication de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. 4) Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Flux de trésorerie disponibles pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 5) Le ratio d’exploitation est défini comme les charges d’exploitation sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. 6) Les statistiques d’exploitation, les mesures d’exploitation clés et les indicateurs de sécurité sont non audités et sont établis à partir des données estimées alors connues, et ils peuvent être modifiés lorsque de l’information plus complète devient disponible. Les définitions des tonnes-milles brutes, des tonnes-milles commerciales, des produits marchandises par TMC, du rendement du carburant, du poids des trains, de la longueur des trains, de la vitesse des wagons, du temps de séjour et de la vitesse moyenne des trains directs sur le réseau figurent dans le Rapport de gestion de la Compagnie. Les définitions de tous les autres indicateurs sont données sur le site Web du CN, à l’adresse www.cn.ca/glossaire . 7) Selon les critères de divulgation de la Federal Railroad Administration (FRA).

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES – NON AUDITÉS

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2026 2025 Variation

en % fav.

(défav.) Variation en

%, en devise

constante1)

fav. (défav.) Produits d’exploitation(en millions de dollars) 2) Produits pétroliers et chimiques 928 915 1 % 4 % Métaux et minéraux 468 523 (11 %) (7 %) Produits forestiers 434 494 (12 %) (9 %) Charbon 219 246 (11 %) (9 %) Produits céréaliers et engrais 1 049 951 10 % 13 % Intermodal 962 940 2 % 4 % Véhicules automobiles 207 219 (5 %) (2 %) Total – Produits marchandises 4 267 4 288 — % 2 % Autres produits d’exploitation 112 115 (3 %) — % Total – Produits d’exploitation 4 379 4 403 (1 %) 2 % Tonnes-milles commerciales (TMC)(en millions) 3) Produits pétroliers et chimiques 12 684 11 836 7 % 7 % Métaux et minéraux 6 056 6 752 (10 %) (10 %) Produits forestiers 4 912 5 387 (9 %) (9 %) Charbon 4 827 5 446 (11 %) (11 %) Produits céréaliers et engrais 19 525 17 250 13 % 13 % Intermodal 13 063 12 586 4 % 4 % Véhicules automobiles 767 792 (3 %) (3 %) Total – TMC 61 834 60 049 3 % 3 % Produits marchandises/TMC(en cents) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 7,32 7,73 (5 %) (3 %) Métaux et minéraux 7,73 7,75 — % 3 % Produits forestiers 8,84 9,17 (4 %) — % Charbon 4,54 4,52 — % 2 % Produits céréaliers et engrais 5,37 5,51 (3 %) — % Intermodal 7,36 7,47 (1 %) — % Véhicules automobiles 26,99 27,65 (2 %) 1 % Total – Produits marchandises/TMC 6,90 7,14 (3 %) (1 %) Wagons complets(en milliers) 3) Produits pétroliers et chimiques 170 163 4 % 4 % Métaux et minéraux 214 213 — % — % Produits forestiers 67 73 (8 %) (8 %) Charbon 108 118 (8 %) (8 %) Produits céréaliers et engrais 195 178 10 % 10 % Intermodal 534 517 3 % 3 % Véhicules automobiles 48 51 (6 %) (6 %) Total – Wagons complets 1 336 1 313 2 % 2 % Produits marchandises/wagon complet(en dollars) 2) 3) Produits pétroliers et chimiques 5 459 5 613 (3 %) — % Métaux et minéraux 2 187 2 455 (11 %) (8 %) Produits forestiers 6 478 6 767 (4 %) (1 %) Charbon 2 028 2 085 (3 %) (1 %) Produits céréaliers et engrais 5 379 5 343 1 % 3 % Intermodal 1 801 1 818 (1 %) — % Véhicules automobiles 4 313 4 294 — % 4 % Total – Produits marchandises/wagon complet 3 194 3 266 (2 %) — %





1) Cette mesure de calcul non conforme aux PCGR n’est pas définie de façon normalisée en vertu des PCGR et peut, par conséquent, ne pas être comparable aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section d’information supplémentaire intitulée Mesures de calcul non conformes aux PCGR – Devise constante pour une explication de cette mesure de calcul non conforme aux PCGR. 2) Ces montants sont exprimés en dollars canadiens. 3) Les statistiques d’exploitation et les mesures d’exploitation clés connexes sont non auditées et sont établies à partir des données estimées alors connues, et elles peuvent être modifiées lorsque de l’information plus complète devient disponible.

MESURES DE CALCUL NON CONFORMES AUX PCGR – NON AUDITÉS

Dans la présente section d’information supplémentaire, la « Compagnie » ou le « CN » désigne la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales en propriété exclusive. À moins d’indication contraire, les données financières contenues dans la présente section sont exprimées en dollars canadiens.

Le CN présente ses résultats financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis. La Compagnie utilise également des mesures de calcul non conformes aux PCGR, qui ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR, telles que les mesures de la performance rajustées, les flux de trésorerie disponibles, la devise constante et le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR peuvent ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Selon l’avis de la direction, ces mesures de calcul non conformes aux PCGR sont des mesures utiles de la performance et fournissent aux investisseurs de l’information supplémentaire leur permettant d’évaluer les résultats d’exploitation et les liquidités de la Compagnie. Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne doivent pas être considérées isolément et ne remplacent aucunement les mesures financières préparées conformément aux PCGR.

Mesures de la performance rajustées

Le bénéfice net rajusté, le bénéfice dilué par action rajusté, le bénéfice d’exploitation rajusté, les charges d’exploitation rajustées et le ratio d’exploitation rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées pour établir des objectifs de performance et mesurer la performance du CN et peuvent inclure les rajustements suivants :

des rajustements des charges d’exploitation : programme de compression de l’effectif, frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires, charge d’amortissement liée au déploiement d’un système de remplacement, honoraires de consultation liés à des questions touchant les actionnaires, pertes et recouvrements sur les actifs détenus en vue de la vente, coûts liés à l’acquisition d’entreprises; des rajustements des charges hors exploitation : frais de crédit liés à l’acquisition d’entreprises, produits tirés de la résiliation d’une entente de fusion, gains et pertes sur la cession d’immobilisations; et l’effet des modifications à la législation fiscale, y compris l’adoption de taux, ainsi que des changements dans les positions fiscales affectant les années précédentes.





Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2026, le bénéfice net rajusté de la Compagnie s’est établi à 1 102 M$, ou 1,80 $ par action après dilution, excluant :

la vente d’une portion de la subdivision de Newmarket située à Washago et Sunbridge, en Ontario (Canada), ainsi que de la voie et du chemin de roulement, pour un produit en espèce de 84 M$, ce qui a entraîné un gain de 66 M$, ou de 57 M$ après impôts (0,09 $ par action après dilution), comptabilisé dans le poste Autres produits des États consolidés des résultats; et

les frais de consultation liés à l’analyse et à la défense des intérêts concernant l’application des lois antitrust par le Surface Transportation Board (STB) des États-Unis dans le cadre de la fusion potentielle entre Union Pacific et Norfolk Southern qui s’élèvent à 17 M$, ou 13 M$ après impôts (0,02 $ par action après dilution), comptabilisés dans le poste Services acquis et matières des États consolidés des résultats.





Pour les trois mois terminés le 31 mars 2025, le bénéfice net de la Compagnie s’est établi à 1 161 M$, ou 1,85 $ par action après dilution. Il n’y a pas eu de rajustement au cours du premier trimestre de 2025.

Le bénéfice net rajusté est défini comme le bénéfice net conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants. La direction estime que le bénéfice net rajusté fournit à la direction et aux investisseurs de l’information supplémentaire sur les activités de la Compagnie et les tendances commerciales sous-jacentes, et qu’il facilite les comparaisons entre les périodes, puisqu’il exclut certains éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Le bénéfice dilué par action rajusté est défini comme le bénéfice net rajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation après dilution. Cette mesure aide la direction et les investisseurs à évaluer la rentabilité de la Compagnie sur une base par action, facilitant ainsi l’évaluation de la performance d’une période à l’autre en retirant l’incidence des éléments non récurrents importants.



Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice net et du bénéfice par action conformes aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois terminés les 31 mars 2026 et 2025, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions, sauf les données par action 2026 2025 Bénéfice net 1 146 $ 1 161 $ Rajustements : Rajustement des charges d’exploitation : Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 17 — Rajustement des charges hors exploitation : Gain sur la cession d’immobilisations (66 ) — Rajustement d’impôts : Incidence fiscale des rajustements 1) 5 — Total des rajustements (44)$ — $ Bénéfice net rajusté 1 102 $ 1 161 $ Bénéfice de base par action 1,87 $ 1,85 $ Incidence des rajustements, par action (0,07 ) — Bénéfice dilué par action rajusté 1,80 $ 1,85 $





1) L’incidence fiscale des rajustements est fondée sur la nature de l’élément aux fins de l’impôt ainsi que sur les taux d’imposition du ressort territorial concerné.

Le bénéfice d’exploitation rajusté est défini comme le bénéfice d’exploitation conforme aux PCGR, rajusté pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN. Cette mesure aide la direction et les investisseurs à évaluer les résultats d’exploitation fondamentaux de la Compagnie en excluant les éléments susceptibles de fausser l’analyse de la performance économique courante. Les charges d’exploitation rajustées sont définies comme les charges d’exploitation conformes aux PCGR, rajustées pour tenir compte de certains éléments importants des charges d’exploitation qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN. Cette mesure fournit à la direction et aux investisseurs une vue d’ensemble des coûts en cours, sans les éléments exceptionnels et non récurrents, ce qui permet une évaluation plus précise de la gestion des coûts et de l’attribution des ressources sur l’ensemble des périodes de déclaration. Le ratio d’exploitation rajusté est défini comme les charges d’exploitation rajustées sous forme de pourcentage des produits d’exploitation. Pour la direction et les investisseurs, le ratio d’exploitation rajusté sert d’indicateur clé de performance en matière de gestion des coûts et d’efficacité opérationnelle globale, car il montre dans quelle mesure la direction contrôle efficacement les coûts par rapport au total des produits d’exploitation en excluant les éléments exceptionnels et non récurrents.

Le tableau suivant fait le rapprochement du bénéfice d’exploitation, des charges d’exploitation et du ratio d’exploitation, tels que déclarés pour les trois mois terminés les 31 mars 2026 et 2025, aux mesures de la performance rajustées non conformes aux PCGR indiquées aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions, sauf les pourcentages 2026 2025 Bénéfice d’exploitation 1 549 $ 1 610 $ Rajustement : Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 17 — Total du rajustement 17 $ — $ Bénéfice d’exploitation rajusté 1 566 $ 1 610 $ Charges d’exploitation 2 830 $ 2 793 $ Total des rajustements (17 ) — Charges d’exploitation rajustées 2 813 $ 2 793 $ Ratio d’exploitation 64,6 % 63,4 % Incidence des rajustements (0,4 %) — % Ratio d’exploitation rajusté 64,2 % 63,4 %



Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile des liquidités puisqu’ils démontrent la capacité de la Compagnie de générer des flux de trésorerie pour des obligations de dette et à des fins discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, les rachats d’actions et les occasions stratégiques. La Compagnie définit les flux de trésorerie disponibles comme la différence entre les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation et les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement, rajustés pour tenir compte de l’incidence i) des acquisitions et regroupements d’entreprises ainsi que ii) des paiements liés à l’opération de fusion, des entrées de trésorerie et des impôts sur les bénéfices en espèces, qui sont des éléments non représentatifs des tendances de l’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ne sont pas définis de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation conformément aux PCGR, tels que déclarés pour les trois mois terminés les 31 mars 2026 et 2025, aux flux de trésorerie disponibles non conformes aux PCGR indiqués aux présentes :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions 2026 2025 Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 1 265 $ 1 164 $ Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement (365 ) (538 ) Flux de trésorerie disponibles 900 $ 626 $





Devise constante

La présentation des résultats financiers en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que ne soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les mesures déclarées en devise constante sont considérées comme non conformes aux PCGR, ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. On obtient des résultats financiers en devise constante en convertissant les résultats libellés en dollars US de la période en cours aux taux de change moyens pondérés utilisés pour convertir les transactions libellées en dollars US de la période correspondante de l’exercice précédent.

Les taux de change moyens se sont établis à 1,372 $ et à 1,435 $ par 1,00 $ US pour les trois mois terminés les 31 mars 2026 et 2025, respectivement. En devise constante, le bénéfice net de la Compagnie pour les trois mois terminés le 31 mars 2026 aurait été plus élevé de 21 M$ (0,03 $ par action après dilution).

Le tableau suivant fait le rapprochement de l’incidence de la devise constante et de la variation connexe en pourcentage en devise constante sur les résultats financiers, tels que déclarés pour les trois mois terminés le 31 mars 2026 :

Pour les trois mois

terminés le 31 mars En millions, sauf les données par action 2026 Incidence de la devise constante 2025 Variation en %, en devise constante

fav. (défav.) Produits d’exploitation Produits pétroliers et chimiques 928 $ 24 $ 915 $ 4 % Métaux et minéraux 468 16 523 (7 %) Produits forestiers 434 15 494 (9 %) Charbon 219 4 246 (9 %) Produits céréaliers et engrais 1 049 22 951 13 % Intermodal 962 11 940 4 % Véhicules automobiles 207 7 219 (2 %) Total – Produits marchandises 4 267 99 4 288 2 % Autres produits d’exploitation 112 3 115 — % Total – Produits d’exploitation 4 379 102 4 403 2 % Charges d’exploitation Main-d’œuvre et avantages sociaux 914 17 920 (1 %) Services acquis et matières 623 8 577 (9 %) Carburant 483 23 518 2 % Amortissement 484 9 493 — % Location de matériel 112 4 118 2 % Autres 214 5 167 (31 %) Total – Charges d’exploitation 2 830 66 2 793 (4 %) Bénéfice d’exploitation 1 549 36 1 610 (2 %) Intérêts débiteurs (234 ) (8 ) (233 ) (4 %) Autres éléments du produit net périodique des prestations 133 — 125 6 % Autres produits 73 — 25 192 % Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices 1 521 28 1 527 1 % Charge d’impôts sur les bénéfices (375 ) (7 ) (366 ) (4 %) Bénéfice net 1 146 $ 21 $ 1 161 $ 1 % Bénéfice dilué par action 1,87 $ 0,03 $ 1,85 $ 3 % Bénéfice net rajusté 1) 1 102 $ 21 $ 1 161 $ (3 %) Bénéfice dilué par action rajusté 1) 1,80 $ 0,03 $ 1,85 $ (1 %)





1) Ces mesures de calcul non conformes aux PCGR ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Consulter la section intitulée Mesures de la performance rajustées du présent rapport de gestion pour une explication et un rapprochement de ces mesures de calcul non conformes aux PCGR. La présentation du bénéfice net rajusté et du BPA dilué rajusté en devise constante permet d’examiner les résultats financiers sans que soit prise en compte l’incidence des fluctuations des taux de change, ce qui facilite les comparaisons entre les périodes dans l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Le bénéfice net rajusté en devise constante de 1 123 M$ est calculé à partir du bénéfice net rajusté de 1 102 M$, ajusté pour tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change de 21 M$. Le BPA dilué rajusté en devise constante de 1,83 $ est calculé à partir du BPA dilué rajusté de 1,80 $, rajusté pour tenir compte de l’incidence des fluctuations des taux de change de 0,03 $ par action diluée.

Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple

La direction est d’avis que le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple est une mesure utile de la solvabilité parce qu’il reflète la capacité de la Compagnie à faire face à ses obligations du service de la dette et à d’autres obligations à long terme. La Compagnie calcule le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple en divisant les capitaux empruntés rajustés par le BAIIA rajusté des douze derniers mois. Les capitaux empruntés rajustés sont définis comme la somme de la dette à long terme et de la tranche de la dette à long terme échéant à moins d’un an telles que déclarées dans les Bilans consolidés de la Compagnie, ainsi que des passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins d’un an, et des régimes de retraite en déficit comptabilisés dans les Bilans consolidés de la Compagnie en raison de la nature de leurs obligations contractuelles et financières, qui est semblable à des titres d’emprunt. Le BAIIA rajusté représente le bénéfice net, à l’exclusion des intérêts-débiteurs, de la charge d’impôts sur les bénéfices, de l’amortissement, du coût des contrats de location-exploitation, des autres éléments du produit net périodique des prestations, d’autres produits (pertes) et d’autres éléments importants qui ne reflètent pas les activités commerciales sous-jacentes du CN et qui pourraient fausser l’analyse des tendances au chapitre de la performance économique. Les capitaux empruntés rajustés et le BAIIA rajusté sont des mesures de calcul non conformes aux PCGR utilisées dans le calcul du ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple. Ces mesures ne sont pas définies de façon normalisée en vertu des PCGR et peuvent, par conséquent, ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant fait le rapprochement des capitaux empruntés et du bénéfice net conformément aux PCGR, tels que déclarés aux 31 mars 2026 et 2025 et pour les douze mois terminés les 31 mars 2026 et 2025, aux mesures rajustées indiquées aux présentes, lesquelles ont été utilisées pour calculer le ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple, non conforme aux PCGR :

En millions, à moins d’indication contraire Au 31 mars et pour les douze mois terminés le 31 mars 2026 2025 Capitaux empruntés 1) 22 199 $ 20 792 $ Rajustements : Passifs liés aux contrats de location-exploitation, incluant la tranche échéant à moins d’un an2) 425 466 Régimes de retraite en déficit 3) 340 348 Capitaux empruntés rajustés 22 964 $ 21 606 $ Bénéfice net 4 705 $ 4 506 $ Intérêts débiteurs 914 914 Charge d’impôts sur les bénéfices 1 553 1 422 Amortissement 1 929 1 923 Coût des contrats de location-exploitation 4) 158 155 Autres éléments du produit net périodique des prestations (510 ) (466 ) Autres produits (136 ) (65 ) Rajustements : Programme de compression de l’effectif 5) 34 — Frais de consultation relatifs aux questions de regroupements ferroviaires 6) 32 — Perte sur les actifs détenus en vue de la vente 7) — 78 BAIIA rajusté 8 679 $ 8 467 $ Ratio capitaux empruntés rajustés/BAIIA rajusté exprimé sous forme de multiple (fois) 2,65 2,55



