Le CN déclare un dividende pour le deuxième trimestre de 2026

MONTRÉAL, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que son Conseil d’administration a approuvé un dividende sur les actions ordinaires en circulation de la Compagnie pour le deuxième trimestre de 2026. Un dividende trimestriel de quatre-vingt-onze cents et demi (0,9150 $ CA) par action ordinaire sera versé le 30 juin 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 9 juin 2026.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.