Stingray et Just For Laughs s’associent pour lancer une chaîne radio d’humour sur TuneIn

MONTRÉAL, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de Just For Laughs Radio sur TuneIn, une nouvelle chaîne audio exclusivement en anglais créée en partenariat avec Just For Laughs, le leader international de la comédie. Proposant un flux continu de sketchs et de monologues d’humour pour rendre le quotidien plus amusant, cette nouvelle destination est l’endroit tout indiqué pour passer du sourire au fou rire.



Les auditeurs découvriront une programmation de haut calibre réunissant des humoristes de renom comme Bill Burr, Nikki Glaser et Nate Bargatze, aux côtés des nouveaux visages de la scène comique tels que Marcello Hernández et Mae Martin. Un large éventail de styles est proposé, de l'humour d'observation à la comédie noire, en passant par le stand-up narratif. Abordant des thèmes universels comme les relations, la politique et la parentalité, la chaîne a de quoi plaire à tous les amateurs d'humour.



« Nous sommes ravis de nous associer à un géant de l'humour comme Just For Laughs pour offrir leur contenu de renommée mondiale à un public international », a déclaré Valérie Héroux, vice-présidente, Acquisition de contenu chez Stingray. « La chaîne Just For Laughs Radio s’inscrit parfaitement dans notre mission, qui est d’offrir un divertissement de la plus haute qualité pour tous les goûts. Les auditeurs de TuneIn seront comblés par cette collection exceptionnelle de numéros d’humour. »



« Les archives audio de Just For Laughs sont une véritable mine d'or humoristique, et nous sommes très heureux de leur donner une nouvelle vie sur TuneIn », a déclaré Carlos Pacheco, directeur, Médias numériques et Distribution chez Just For Laughs. « Cette chaîne permettra aux fans de revivre des moments cultes et de découvrir leurs prochains humoristes préférés. Grâce à notre partenariat avec Stingray, nous pouvons désormais rejoindre les amateurs d'humour du monde entier et leur offrir du rire en continu. »



« Notre mission est d’offrir à nos auditeurs ce qui se fait de mieux en matière de divertissement audio, et la chaîne Just For Laughs Radio vient enrichir notre programmation de façon exceptionnelle », a déclaré Kevin Straley, directeur du contenu chez TuneIn. « L’humour est un genre universellement populaire, et ce partenariat avec Just For Laughs nous permet d’offrir du stand-up de première qualité à nos millions d’utilisateurs partout dans le monde. »



TuneIn est la référence pour les sports en direct, les nouvelles, la radio, la musique, les livres audio et les podcasts du monde entier. Avec une portée mondiale de 75 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans 122 pays, la plateforme est intégrée à plus de 200 véhicules et appareils, permettant aux fans d'écouter où qu'ils soient : sur leur téléphone, leur enceinte intelligente ou dans leur voiture.



Pour une expérience d’écoute sans publicité, les auditeurs peuvent s’abonner à TuneIn Premium pour 9,99 $ par mois.



À propos de Stingray

Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY), la plus importante société de diffusion numérique sur plateformes connectées au monde, offre un contenu audio et vidéo de qualité inégalée aux consommateurs du monde entier. Pionnier de la diffusion et de la distribution multiplateformes, Stingray propose un vaste portefeuille de contenu numérique qui comprend des milliers de stations audio en direct et de radio, des chaînes télévisées consacrées à la musique, aux concerts et aux documentaires musicaux, des produits de karaoké, ainsi que des chaînes d’ambiance et de bien-être. Ses services sont accessibles sur les téléviseurs connectés, les enceintes intelligentes, les appareils mobiles, les voitures connectées ainsi que dans les commerces de détail. Atteignant des centaines de millions de consommateurs chaque mois, les produits de Stingray offrent une portée publicitaire exceptionnelle, qui permet aux marques de s’adresser à un public engagé aux quatre coins du monde. Propriétaire de plusieurs marques de renommée mondiale, dont TuneIn, Singing Machine, Stingray Karaoke et Qello Concerts, Stingray doit son succès à son équipe internationale composée de plus de 1000 employés. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.



À propos de TuneIn

TuneIn, la plateforme de diffusion audio en continu de Stingray, rassemble des événements sportifs en direct, des actualités, de la radio, de la musique, des livres audio et des balados du monde entier, permettant aux auditeurs d'« entendre » ce qu'ils aiment, peu importe où ils se trouvent. Avec plus de 75 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une distribution sur 200 plateformes et appareils connectés, TuneIn est l'une des plateformes de diffusion audio en continu les plus utilisées au monde. Les abonnés à TuneIn Premium bénéficient d'une programmation sportive en direct de la NFL et des ligues universitaires, d'un accès exclusif à des actualités sans publicité de réseaux de premier plan tels que CNN, Fox News Radio, MS NOW, CNBC et Bloomberg, ainsi que de chaînes musicales sans publicité pour toutes les ambiances. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.tunein.com ou nous suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter.



À propos de Juste pour rire

En 1997, Sylvain Parent-Bédard fonde son Groupe de divertissement qui, en 2024, acquiert les actifs de Juste pour rire. Le Groupe est une grande institution canadienne‑québécoise reconnue mondialement pour sa mission : « Faire rire le Monde partout dans le monde ». Leader international de la comédie, Juste pour rire organise le plus grand festival d’humour au monde, tenu à Montréal depuis la première édition en 1983. Le Groupe déploie également son savoir‑faire à travers une série de festivals à Québec, Toronto, Vancouver, Singapour, Sydney et aux Bermudes, consolidant son empreinte globale.

Animée par la passion, l’innovation et l’excellence, l’équipe Juste pour rire collabore avec les meilleurs talents et partenaires de l’industrie du divertissement. Chaque année, elle divertit plus de 100 millions de fans grâce à ses plateformes et médias numériques, qui cumulent à ce jour plus de 100 milliards de vues. Juste pour rire crée, produit, diffuse et distribue du contenu humoristique sous toutes ses formes : films, séries télévisuelles, théâtre, comédies musicales, spectacles solos, spectacles multi‑artistes, festivals.



Le Groupe organise également chaque année le ComedyPRO, le carrefour mondial de l’industrie de l’humour, et contribue depuis des décennies à révéler et propulser de nombreux artistes de renom grâce à ses initiatives emblématiques.

