Les prix Cpl. Cumming’s Watch de MADD Canada rendent hommage aux policiers de l’Alberta pour leur engagement visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies

EDMONTON, Alberta, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada rendra hommage aux policiers qui se sont surpassés pour retirer les conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers de l’Alberta. La cérémonie de remise des prix Cpl. Cumming’s Watch aura lieu aujourd’hui au Royal Hotel West à Edmonton, où les policiers se verront décerner des prix pour leurs efforts notables visant à prévenir les décès et les blessures causés par la conduite avec capacités affaiblies.

Établie en 2015, l’initiative Cpl. Cumming’s Watch est une collaboration entre MADD Canada, la GRC de l’Alberta et le Bureau de la sécurité routière du ministère des Transports de l’Alberta en l’honneur du caporal Graeme Cumming, un membre de la GRC qui a été tué dans l’exercice de ses fonctions par un conducteur aux capacités affaiblies sur l’autoroute 3 près de Lethbridge, en Alberta, le 12 août 1998.

« Les policiers à qui nous rendons hommage aujourd’hui contribuent à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies avant qu’elle n’entraîne une tragédie », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Chaque fois qu’ils retirent un chauffard aux capacités affaiblies de la route, ils sauvent potentiellement une vie ou empêchent qu’une vie entière ne soit marquée à jamais par la souffrance et le chagrin. Ces policiers travaillent sans relâche, jour après jour, pour retirer les conducteurs aux capacités affaiblies de nos routes afin que nos communautés soient plus sécuritaires. Leur engagement inlassable nous est très précieux. »

Des invités d'honneur assisteront à la cérémonie d'aujourd'hui, notamment : le commissaire Matt Hart, officier responsable de la circulation en Alberta ; Lindsey Wagner, directrice générale de la Direction de la surveillance et de la conformité, Transports et corridors économiques ; Tracy Franklin, membre du conseil d'administration de MADD Canada pour la région de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut; et Lynda McCullough, mère de Jennifer McCullough, tuée par un chauffard aux capacités affaiblies en 2003.

Les candidatures pour les prix Cpl. Cumming’s Watch sont ouvertes à tous les services de police de l’Alberta. Cette année, près de 80 policiers seront honorés pour leur efforts notables visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies par l'alcool. Les policiers ayant arrêté entre 15 et 24 chauffards aux capacités affaiblies en 2025 recevront un certificat de reconnaissance et une médaille d'argent. Ceux ayant arrêté 25 chauffards aux capacités affaiblies ou plus recevront un certificat de reconnaissance et une médaille d'or.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca