CREDIT AGRICOLE SA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. DU 20 MAI 2026

Communiqué de presse

Montrouge, le 29 avril 2026

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. DU 20 MAI 2026

Publication de la brochure de convocation – Ouverture du vote –

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Crédit Agricole S.A. informe ses actionnaires que son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le mercredi 20 mai 2026 à 10h00, au Palais des Congrès et des Expositions de la Baie de Saint Brieuc, rue Pierre de Coubertin 22 000 Saint Brieuc.

Un avis de réunion, comportant notamment l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire n° 34 du 20 mars 2026.

L’ensemble des éléments relatifs à cette assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En particulier :

les informations et documents visés notamment à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce ainsi que la brochure de convocation à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont disponibles sur le site Internet de Crédit Agricole S.A., accessible grâce au lien suivant :





https://www.credit-agricole.com/finance/actionnaires-individuels/assemblees-generales

à compter de la convocation de l’Assemblée tout actionnaire pourra prendre connaissance des documents visés par l’article R. 225-83 du code de commerce au siège de la Société ou conformément au décret n° 2026-94 du 13 février 2026 sur le site Internet de Crédit Agricole S.A, accessible grâce au lien suivant :

https://www.credit-agricole.com/finance/actionnaires-individuels/assemblees-generales

Le vote par Internet est possible du 29 avril 2026, 12h00 (midi, heure de Paris) et jusqu’au 19 mai 2026 à 15h00 (heure de Paris). Les formulaires papier devront être reçus par Uptevia au plus tard le 17 mai 2026.

L’Assemblée générale sera retransmise en direct sur Internet, dans l’espace dédié à l’Assemblée générale :

https://www.credit-agricole.com/finance/actionnaires-individuels/assemblees-generales.

Contacts presse Crédit Agricole S.A.

Alexandre Barat : +33 1 57 72 45 73 – alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr

Olivier Tassain : +33 1 43 23 25 41 – olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr

Tous nos communiqués de presse sur : www.credit-agricole.com

Contacts Relations Actionnaires Individuels

N° vert : 0 800 000 777

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Contacts Relations Actionnaires Nominatifs

Depuis la France : 08 00 00 75 41Depuis l’étranger : +33 1 49 37 82 37

https://www.credit-agricole-sa.uptevia.com/investor/#/contact-us/form-call

Contacts Relations Investisseurs Institutionnels

+33 1 43 23 04 31

investor.relations@credit-agricole-sa.fr

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