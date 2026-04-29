La Conférence nationale de MADD Canada pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies et la Veille à la chandelle : un espace bienveillant pour tisser des liens et cheminer vers la guérison

OAKVILLE, Ontario, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 1er au 3 mai, près de 200 victimes et survivants de partout au pays se rassembleront à Toronto à l'occasion de la Conférence nationale annuelle pour les victimes de la conduite avec capacités affaiblies et de la Veille à la chandelle du souvenir et de l'espoir de MADD Canada.

Tenue au Delta Hotels Toronto Airport & Conference Centre, cette conférence annuelle est la seule de son genre au Canada. Elle offre un espace bienveillant et accueillant où les victimes et les survivants de la conduite avec capacités affaiblies ont l'occasion de partager leurs expériences, accéder à des ressources précieuses et trouver du réconfort au sein d'un groupe de personnes qui comprennent véritablement leur parcours.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et Canadiens sont tués et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions impliquant l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues. C’est face à cette réalité dévastatrice que le soutien aux victimes et aux survivants reste la priorité absolue de MADD Canada.

Grâce à des discours, des ateliers et des discussions de groupe, les personnes présentes apprendront à gérer le deuil, les traumatismes et les complexités du système de justice pénale. Les séances aborderont également des thèmes tels que la gestion du deuil, des traumatismes suite à une tragédie ainsi que les stratégies d'autogestion.

Prenant compte de la nature unique de chaque tragédie, la conférence proposera des ateliers spécialisés adaptés à différentes expériences, notamment : la perte d’un enfant, la perte d’un enfant unique ou de plusieurs enfants, vivre avec des blessures, la perte d’un partenaire, d’un être cher, d’un frère ou d’une sœur, ainsi que des ateliers destinés aux aidants et entre hommes. Des ateliers spécialisés seront également proposés aux jeunes âgés de 15 à 20 ans afin d’aborder les défis auxquels ils sont confrontés. D'autres activités favorisant la guérison seront organisées, notamment l'art-thérapie, la guérison traditionnelle autochtone et des séances de bien-être.

« Chaque victime présente à la conférence porte en elle une histoire marquée par la perte d’un être cher ou des blessures attribuables à la conduite avec capacités affaiblies », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Bien qu'il soit réconfortant de se rassembler et de bénéficier d'un soutien, c'est aussi une profonde tristesse de savoir que tant de vies ont été bouleversées à jamais par un crime qui aurait pu être entièrement évité. Cette conférence veille à ce que les victimes et les survivants ne soient pas seuls, et nous rappelle la nécessité urgente de continuer à œuvrer pour que la conduite avec capacités affaiblies s'arrête ici. »

En plus de sa conférence annuelle, MADD Canada propose des services tout au long de l'année, notamment des groupes de soutien en ligne, un accompagnement tout au long de la procédure judiciaire et à la rédaction des déclarations des victimes, ainsi que diverses initiatives visant à assurer que les victimes et les survivants ne sombrent jamais dans l'oubli.

La Veille à la chandelle du souvenir et de l'espoir aura lieu pendant la conférence afin de rendre hommage aux victimes et aux survivants. Cette veillée très émouvante permet aux victimes et aux survivants de rendre hommage à leurs proches qui ont été tués et de rappeler les blessures causées par la conduite avec capacités affaiblies. Au cours de la cérémonie, les photos des victimes et des survivants sont présentées, un hommage est lu et une chandelle est allumée au nom de chaque victime commémorée.

Détails de la Veille à la chandelle

Date : Samedi 2 mai 2026

Heure : de 19 h 30 à 21 h

Lieu : Delta Hotels Toronto Airport & Conference Centre, 655 Dixon Rd, Etobicoke, ON M9W 1J3

Les médias sont les bienvenus à la veillée, mais doivent confirmer leur présence à l'avance.

MADD Canada tient à remercier du fond du cœur tous les donateurs pour leur généreux soutien à la conférence.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca