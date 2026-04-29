Les Métallos au cœur de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales

TORONTO, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les témoignages déterminants des membres du Syndicat des Métallos ont joué un rôle crucial dans une décision majeure du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) pour contrer le dumping d’acier faisant l’objet de pratiques commerciales déloyales au Canada.

Des militants métallos ont été des témoins clés dans une enquête du TCCE qui a conduit le tribunal à imposer des droits antidumping pouvant atteindre 50 % sur les importations de produits tubulaires en acier provenant du Mexique, de la Corée, de la Turquie et des Philippines pendant au moins les cinq prochaines années.

Des métallos de plusieurs aciéries canadiennes ont fourni au TCCE des témoignages essentiels sur l’impact des produits d’acier étrangers sous-évalués sur leurs lieux de travail et leurs communautés. Ils ont comparu devant le tribunal le mois dernier, faisant état des arrêts de production et des mises à pied causées par le dumping de produits tubulaires d’acier étrangers partout au pays.

« La décision du TCCE est une issue positive pour les quelque 1000 syndiqués qui produisent des produits tubulaires d’acier au Canada, a déclaré Marty Warren, directeur canadien des Métallos.

« La participation de nos membres à cette cause, qui a mis en lumière l’impact direct des produits de dumping sur l’emploi au pays, a été essentielle à la décision. L’ordonnance contribuera non seulement à protéger nos membres contre les préjudices que l’acier faisant l’objet d’un commerce déloyal cause à leurs aciéries, mais aussi à protéger toute l’industrie et tous ceux qui respectent les règles », a-t-il ajouté.

Enfin, la décision du TCCE contribuera à garantir un marché canadien équitable qui protège les syndiqués contre les importations produites selon des normes de travail inférieures. Les membres du Syndicat des Métallos fabriquent de l’acier parmi les meilleurs au monde et sont capables d’approvisionner le marché canadien – lorsque les importations ne sont pas vendues à des prix liés au dumping.

Les Métallos réclament aussi une stratégie industrielle globale pour l’acier qui assure la cohésion des politiques commerciales, environnementales et industrielles, en plus d’une stratégie élargie de développement national comprenant des mesures commerciales générales : renforcement du contingent tarifaire, politiques d’approvisionnement national et examen complet des secteurs où accroître la capacité de production afin de servir les marchés nationaux.

« Bien que cette décision représente une victoire importante pour nos membres qui produisent des tiges, des tubages et des caissons d’acier, nous continuerons à militer en faveur d’une vision et d’une stratégie à long terme plus larges pour l’industrie sidérurgique canadienne dans son ensemble », a conclu Marty Warren.

Contacts:

Marty Warren, directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos, 416 544-5951

Denis St. Pierre, Communications des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca