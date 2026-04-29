La Fédération de la police nationale réclame une réforme urgente du système d’approvisionnement de la GRC

OTTAWA, Ontario, 29 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Fédération de la police nationale (FPN) se trouve sur la Colline du Parlement où elle rencontre des députés, des sénateurs et des intervenants clés afin de faire valoir ses priorités prébudgétaires pour 2026 au nom d’environ 20 000 membres de la GRC, en lançant un appel urgent à la réforme du système d’approvisionnement défaillant de la GRC au Canada.

Le gouvernement fédéral a lancé une nouvelle stratégie industrielle de défense afin de mieux gérer l’approvisionnement militaire grâce à des priorités claires, à une surveillance dédiée et à une livraison plus rapide de l’équipement essentiel. Le budget de 2026 offre l’occasion d’appliquer cette même approche stratégique, axée sur la sécurité avant tout, à l’approvisionnement de la GRC au moyen d’une stratégie et d’un secrétariat adaptés à l’approvisionnement en matière de sécurité publique, afin que les membres ne soient plus jamais contraints de compter sur un équipement obsolète tandis que les contribuables paient trop cher pour des ressources de base.

« À l’heure actuelle, on demande à nos membres d’exercer l’un des métiers les plus exigeants au pays avec un équipement qui, dans bien des cas, aurait dû être remplacé il y a des années », a déclaré Brian Sauvé, président et directeur général de la FPN. « Il est temps d’accorder la même attention et le même sentiment d’urgence aux services de police, car le statu quo coûte plus cher et comporte plus de risques. »

Les processus d’approvisionnement fédéraux, principalement conçus pour des projets administratifs et d’infrastructure, ne sont pas adaptés aux réalités du travail de police de première ligne. À titre d’exemple, le remplacement des pistolets de service de la GRC a nécessité plus d’une décennie entre la fin de leur cycle de vie et l’attribution du contrat. Des services de police comparables, en dehors du processus fédéral, ont mené à bien des mises à niveau similaires en moins de deux ans. Le déploiement national des caméras corporelles a rencontré des difficultés similaires, avec des appels d’offres répétés et un retard de quatre ans, tandis que les municipalités doivent faire face à des coûts plus élevés et imprévus, le financement fédéral à durée limitée ayant expiré avant que le déploiement ne soit achevé.

Ces retards entraînent des conséquences concrètes tant sur le plan de la sécurité que sur celui des finances publiques. La FPN estime que, pour ces deux procédures d’approvisionnement seulement – les pistolets de service et les caméras corporelles –, les inefficacités ont coûté aux contribuables au moins 6 millions de dollars en inflation évitable, en duplication des tâches et en frais de transition, tout en obligeant les membres à utiliser plus longtemps que recommandé du matériel obsolète et coûteux à entretenir.

« Il ne s'agit pas seulement d’une question d'argent, mais aussi de sécurité », a ajouté M. Sauvé. « Lorsque les procédures d'approvisionnement s'éternisent, le risque ne disparaît pas. Il se déplace vers la ligne de front, vers nos membres et vers le public qu'ils servent. »

Face à ces défis, la FPN demande au gouvernement fédéral de prendre les mesures concrètes suivantes, visant à réduire le gaspillage, préalablement au budget 2026 :

Mettre en place une stratégie d'approvisionnement en matière de sécurité publique ainsi qu'un secrétariat chargé de coordonner de bout en bout l'acquisition d'équipements et de technologies par la GRC, avec des responsabilités clairement définies, des échéances strictes et une obligation de rendre compte au public, à l'instar de la Stratégie industrielle de la défense;

Créer un circuit d’approvisionnement accéléré pour les équipements essentiels à la sécurité, notamment les armes à feu, les gilets pare-balles et les outils numériques de maintien de l’ordre;

Adopter des modèles d’offres permanentes gérées tout au long du cycle de vie afin que l’équipement principal soit remplacé avant leur échéance, grâce à des contrats nationaux veillant à l’interopérabilité et réduisant les coûts unitaires, plutôt que de recommencer à zéro en cas d’urgence.





« Si un service de police provincial peut renouveler son inventaire de pistolets en moins de deux ans, pourquoi la GRC tarde-t-elle encore plus d’une décennie à le faire, et pourquoi les contribuables doivent-ils débourser des millions de dollars supplémentaires pour ce privilège ? », a déclaré M. Sauvé. « Si nos soldats méritent une stratégie industrielle spécifique pour recevoir leur équipement en temps voulu, nos agents de police fédéraux le méritent certainement aussi. L’amélioration des processus d’approvisionnement est une mesure facile à mettre en œuvre pour réduire le gaspillage, diminuer le déficit et renforcer la sécurité des Canadiens. »

Lors de réunions avec des parlementaires et des parties prenantes dans le cadre de sa Journée de lobbying fédéral, la FPN souligne également l’importance de veiller à ce que les 1 000 nouveaux postes de la GRC annoncés dans le budget 2025 soient tous des postes assermentés dans les forces de l’ordre, et insiste sur la nécessité d’un investissement fédéral dans un réseau national à large bande pour la sécurité publique, en tant que projet d’infrastructure national, afin d’améliorer les communications d’urgence à travers le Canada.

Consultez l’intégralité de nos demandes : https://npf-fpn.com/app/uploads/2026/04/2026-Federal-Budget-Pamphlet-FR.pdf

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la GRC en service au Canada et à l’étranger. Nous sommes le plus grand syndicat de policiers au Canada. La FPN se concentre sur l’amélioration de la sécurité publique pour tous les Canadiens, y compris nos membres, en plaidant en faveur d’investissements indispensables dans le continuum de la sécurité publique. Cela comprend des investissements dans les ressources policières et les équipements modernes, ainsi que dans des programmes sociaux tels que la santé, la lutte contre la toxicomanie et l’aide au logement, afin d’améliorer la sécurité et la qualité de vie dans les nombreuses communautés, grandes et petites, que nous servons partout au Canada.

Pour obtenir plus d’information sur la Fédération de la police nationale, visitez le site www.https://npf-fpn.com/fr

Suivez-nous :



FPN : LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram

Personne-ressource pour les médias :

Sarah Kavanagh

Conseillère, relations avec les médias

Media@npf-fpn.com

604 842-6864