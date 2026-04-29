Sogeclair: CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER TRIMESTRE 2026 à 39,6 M€ (-4,6 %)

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER TRIMESTRE 2026

à 39,6 M€ (-4,6 %)

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) à 41,4 M€ (-0,4 %)

Blagnac, France, le 29 avril 2026, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, publie son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2026 (clos au 31 mars 2026).

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent -1,7M€ contre +0,9M€ en 2025.

Le chiffre d’affaires du T1 2026 se stabilise à taux de change constant à 41,4 M€ (-0.4 %) mais est en recul de -4,6 % par l’effet devise. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 39,6 M€.

Chiffre d’Affaires T1 2026 consolidé (Norme IFRS)

Par secteur d’activité :

Si les volumes d’activités sont sensiblement identiques à 2025, l’effet dollar a eu un fort impact principalement sur les secteurs de l’Aviation Commerciale et de l’Aviation d’Affaires. L’Aviation Commerciale (36,2 % du CA) est en légère baisse à -3.3 % alors que l’Aviation d’Affaires (33,7 % du CA) la contient à -1,3 %.

Les activités Rail et Défense (Solutions) en 2026 sont en recul, liées principalement au décalage des prises de commandes publiques et à un effet de base défavorable.

L’automobile (-12,2 % à 7,0 % du CA) pâtit de la crise du secteur.

Par zone géographique : La performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients.

Localisation

FILIALES

(en M€) CA T1 2026 CA T1 2025 Poids dans le CA 2026

(en %) Variation

(en %) France 27,2 28,3 68,7% -3,6% Europe (hors France) 1,9 2,2 4,8% -13,3% Amérique 9,2 9,7 23,3% -4,2% Asie-Pacifique 1,2 1,4 3,1% -12,1% Reste du monde 0,0 0,0 0,1% -3,4% Total 39,6 41,5 100% -4,6%

La baisse du chiffre d’affaires constatée sur l’ensemble des zones géographiques s’inscrit dans un contexte national et international de ralentissement de l’activité, marqué par les incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.

La France, qui représente 69 % du CA Groupe, arrive à contenir sa décroissance (-3,6 %).

La zone Amérique (23,3 % du CA Groupe) fléchit de 4,2 % impactée par l’effet devise. A taux de change constant, les activités sont en progression autant sur la BU Engineering que sur la BU Solutions.

Les zones Europe (4,8 % du CA) et Asie-Pacifique (3,1 % du CA Groupe) sont en forte baisse liées notamment à un effet de base défavorable (environ 30 % de croissance chacune au T1 2025).

Par BU :

Business Unit Chiffre d’affaires

T1 2026

(M€) Poids dans

le CA 2026

(en %) Variation

(en %) Engineering



A périmètre et taux de change constants 21,1

21,7 53,2%

52,4% +1,4%

+4,4% Solutions



A périmètre et taux de change constants 18,6

19,7 46,8%

47,6% -10,5%

-5,2%

Les écarts sont dus aux arrondis

POINT D’ACTIVITES

BU Engineering, une diversification qui porte ses fruits

La BU Engineering continue sa progression avec un CA de +1,4 % (+4,4 % ATCC) malgré un effet de base défavorable (+10 % au T1 2025). La diversification des activités entamée en 2025 permet de maintenir ses revenus malgré une légère baisse de son secteur principal, l’Aviation d’Affaires affectée notamment par l’effet devise défavorable. Les secteurs Défense et Aviation Commerciale font preuve de résilience sur ce début d’année.

BU Solutions, pénalisée par l’effet devise et l’instabilité économique internationale

La BU Solutions est en retrait de -10,5 % (-5,2 % ATCC) pénalisée par un effet devise défavorable mais également par un décalage de prise de commandes, et représente 46,8 % du CA Groupe.

Les Equipements sont en retrait de -4,0% affectés par l’effet devise défavorable (+4,7 % ATCC). Les deux principaux sites de production (thermoplastiques et intérieurs cabine) sont en progression à taux de change constant bénéficiant d’un bon positionnement vis-à-vis de leurs clients.

Les activités de simulation sont en net repli de -18,7 %. Dans un environnement attentiste (Mid-Terms aux USA, contexte économique et géopolitique difficile…), la majorité des donneurs d’ordre publics ont décalé le calendrier de leurs prises de décisions, notamment dans le secteur Rail. De même, la crise que traverse le secteur Automobile impacte les activités.

PERSPECTIVES

Affecté par un environnement global très complexe, le Groupe reste confiant quant à l’évolution de son chiffre d’affaires tout en restant attentif à la rentabilité.

Après une année 2025 dédiée au renforcement de l’outil industriel et à l’amélioration des marges, 2026 sera marquée par l’optimisation des processus commerciaux au service d’une meilleure sélectivité des affaires et d’une relation client renforcée.

Néanmoins, le Groupe maintient sa progression sur son volume d’activités auprès de son TOP 3 des clients principaux (Airbus, Bombardier, Dassault) tout en poursuivant ses actions de diversification Défense.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 2ème trimestre 2026, le 22 juillet 2026 après clôture de la Bourse.

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

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