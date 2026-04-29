SPIE accède à la catégorie Investment Grade (BBB-) par Fitch Ratings

Cergy, le 29 avril 2026 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la décision de l’agence de notation Fitch Ratings de relever la notation de crédit long terme de SPIE SA à la catégorie Investment Grade « BBB- », avec une perspective stable, contre « BB+ » précédemment.

Ce passage en catégorie Investment Grade reflète le renforcement du profil de crédit de SPIE, soutenu par une forte génération de flux de trésorerie, une croissance solide des résultats et un levier d’endettement maîtrisé. Il tient également compte de l’augmentation de la taille du Groupe et de l’amélioration continue de sa rentabilité, portée par une discipline tarifaire, une sélectivité accrue et une excellence opérationnelle, appuyées par une stratégie d’acquisitions ciblées.

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, a déclaré : « L’accès à la catégorie Investment Grade constitue une étape importante pour SPIE. Elle reflète la qualité d’exécution de notre stratégie, fondée sur la croissance, la rentabilité, l’excellence opérationnelle et des acquisitions ciblées créatrices de valeur. Cette reconnaissance renforce notre profil financier et soutient nos ambitions de développement à long terme. »

Jérôme Vanhove, Directeur financier de SPIE, a ajouté : « Cette amélioration de notre notation reflète la solidité de notre modèle économique et notre capacité à générer des flux de trésorerie élevés et récurrents, ainsi que la discipline de notre allocation du capital. Elle renforce notre flexibilité financière et élargit notre accès aux sources de financement, tout en nous permettant de poursuivre le déploiement de notre stratégie d’acquisitions ciblées dans un cadre financier maîtrisé. »

Cette nouvelle notation Investment Grade devrait renforcer l’accès de SPIE aux marchés de capitaux et améliorer ses conditions de financement, au service de la stratégie de long terme du Groupe et de la création de valeur.

A propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Les 55 000 collaborateurs du Groupe sont engagés dans la décarbonation de l’économie, en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable.

Le groupe SPIE a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 10,4 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 793 millions d’euros.

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