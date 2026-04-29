Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 29 avril 2026 - 17h45

Rapport ESG 2026 :

ARGAN confirme ses avancées et franchit en 2025

un premier point d’étape clé de sa feuille de route pour 2030



ARGAN, foncière française spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts premium cotée en Bourse, publie son rapport ESG 2026. Il met en évidence des avancées significatives réalisées en 2025, premier point d’étape de sa feuille de route 2023-2030.

D’excellentes réalisations au titre de 2025

En 2025, ARGAN a poursuivi le déploiement de sa feuille de route ESG et a obtenu de très bonnes performances pour ce qui constituait un premier point d’étape de la feuille de route 2030 :

Environnement : ARGAN a intensifié ses efforts destinés à réduire son empreinte carbone sur l’ensemble des trois scopes. La Société a ainsi signé un premier contrat de fourniture d’électricité verte pour 2025, tout en continuant de déployer AutOnom® (l’entrepôt qui produit sa propre énergie) pour ses nouveaux développements et son plan PAC, avec 6 nouveaux sites désormais équipés de pompes à chaleur électriques en remplacement du chauffage au gaz. Ces initiatives ont permis de confirmer la décarbonation des activités du Groupe, avec des réductions significatives par rapport à 2022 (année de référence) : –29 % sur le Scope 1, –99 % sur le Scope 2 (market-based) ou encore –26 % sur le Scope 3 lié aux consommations d’énergie du parc.





Sur le plan environnemental, ARGAN a également mené, avec Carbone 4, une étude de résilience de son parc d’entrepôts face aux risques liés au changement climatique à long terme (jusqu’en 2085). Cette analyse montre qu’un seul site présente un risque net nécessitant une évaluation complémentaire et la mise en place d’un plan spécifique ;

Social & Sociétal : ARGAN demeure également très active en termes d’avancées sociales et sociétales. Le Groupe maintient des ratios exemplaires du point de vue de l’égalité salariale avec

0 % d’écart salarial femmes / hommes à poste équivalent ou encore un ratio d’équité de 1,9 combiné à une attractivité toujours forte, notamment soutenue par un plan d’actions gratuites destiné à 100 % des salariés. En 2025, l’axe Prévention et Sécurité a été renforcé avec 100 % des collaborateurs intervenant sur le terrain ayant complété un parcours de sensibilisation et de formation dédié à la sécurité et la signature de la charte ESG du Groupe par tous les constructeurs accompagnant ARGAN ;

Gouvernance : ARGAN continue, par ailleurs, d’accroître son corpus de chartes avec trois nouveaux documents destinés à favoriser une utilisation responsable des outils d’intelligence artificielle, à protéger les droits humains et à lutter contre l’esclavage moderne, ainsi qu’à promouvoir la diversité et l’inclusion.

Enfin, dans un esprit de gouvernance efficace et diversifiée, ARGAN a resserré son Conseil de surveillance autour de six membres, avec une composition paritaire femmes-hommes, dont un tiers de membres indépendants, en conformité avec le code MiddleNext.

Des engagements salués et des notations en progrès

ARGAN continue de renforcer ses engagements ESG, et a ainsi obtenu une labellisation étatique « entreprises engagées pour la nature » pour sa démarche biodiversité, au travers de 8 objectifs ambitieux, validée par l’Office Français de la Biodiversité.

Le Groupe enregistre également des notations extra-financières toujours en progrès. La première notation GRESB d’ARGAN au titre de 2024 en 2025 s’est établie à 83 / 100, avec, par ailleurs, une appréciation maintenue à risque faible auprès de Sustainalytics (16,1), et l’obtention de médailles d’or chez Ethifinance (83/100) et d’argent auprès d’ECOVADIS (73/100).

Le rapport ESG 2026 publié ce jour est accessible sur le site internet argan.fr sous la rubrique « Gouvernance ESG » (en versions française et anglaise).

---------------------------------------------------------------------------------

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour de grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que GRESB (83/100), Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







Francis Albertinelli – Directeur Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr









Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@cdrconsultancy.com





Pièce jointe