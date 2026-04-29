Transgene fait le point sur ses activités et sa situation financière au premier trimestre 2026

Fin de la randomisation des patients de la partie Phase 2 de l’essai clinique évaluant TG4050 dans les cancers de la tête et du cou – Résultats principaux attendus d’ici la fin du 1 er trimestre 2028, conformément au calendrier

Publication des données de Phase 1 de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou sur la plateforme de prépublication medRxiv

Signature d’un accord de licence avec NEC Bio pour préparer les prochaines étapes de développement clinique de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou

Visibilité financière jusqu’au début de 2028

Strasbourg, France, le 29 avril 2026, 17h45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, fait aujourd’hui le point sur sa plateforme myvac® et sur TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN), ainsi que sur les prochaines étapes de son développement, incluant sa position financière au 31 mars 2026.

TG4050, le premier VTIN issu de la plateforme myvac® de Transgene, poursuit son développement dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou, conformément au calendrier

TG4050 est conçu pour stimuler et induire une forte réponse immunitaire individualisée, afin d’éviter la rechute de la maladie et prolonger la période de rémission après chirurgie dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou (HNSCC1) HPV négatifs. Ce candidat-médicament est actuellement évalué en monothérapie dans un essai clinique randomisé multicentrique de Phase 1/2 (NCT04183166).

En monothérapie, TG4050 a atteint tous les objectifs de l’étude de Phase 1 de l’essai et a induit des réponses immunitaires durables et spécifiques des néoantigènes, jusqu’à deux ans après le début du traitement. Tous les patients traités étaient sans récidive à deux ans, apportant ainsi une preuve de principe clinique robuste.

Une analyse détaillée des données cliniques et translationnelles de la partie Phase 1 de l’essai randomisé de Phase 1/2 évaluant le VTIN TG4050 a été publiée en janvier 2026 sur la plateforme de prépublication medRxiv (voir communiqué de presse). Les données montrent que le traitement individualisé TG4050 peut contribuer à réduire le risque de rechute. L’article est actuellement revu dans une publication à comité de lecture. Ces données ont également fait l’objet d’une présentation orale lors du World Vaccine Congress (WVC) (voir communiqué de presse).

Les données de survie sans récidive (disease-free survival, DFS) à trois ans pour les patients de la Phase 1 sont attendues au deuxième ou au troisième trimestre 2026.

Transgene a annoncé la fin de la randomisation de la partie Phase 2 de l’essai de Phase 1/2 évaluant TG4050 dans le traitement adjuvant du HNSCC (voir communiqué de presse).

L’objectif principal de l’étude est la survie sans récidive (DFS) à deux ans. Transgene prévoit de communiquer les résultats principaux de l’étude au plus tard à la fin du 1er trimestre 2028.

Transgene et NEC Bio ont signé, début avril 2026, un accord de licence visant à poursuivre le développement clinique de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou (voir communiqué de presse). Le contrat de licence garantit à Transgene l’accès à la plateforme de prédiction de néoantigènes de NEC basée sur l’IA, ainsi que les droits nécessaires à la poursuite du développement clinique de ce candidat-médicament, à sa commercialisation et à la signature de potentiels partenariats. Dans le cadre de cet accord, Transgene a versé un droit d’accès à la technologie à hauteur de 2,5 millions d’euros sous la forme d’actions de Transgene, ainsi qu’un premier versement de 0,5 million d’euros au titre d’un montant total de 2,5 millions d’euros en numéraire, versés en plusieurs tranches jusqu’au début de l’année 2028. NEC est susceptible de percevoir d’autres paiements liés à l’avancée du développement clinique de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou.

Accroître la valeur de la plateforme myvac®

La plateforme de VTIN de Transgene, myvac®, pourrait améliorer le traitement d’autres types de tumeurs solides, pour lesquelles le besoin médical reste important.

En parallèle de l’étude en cours de Phase 1/2 dans les HNSCC, Transgene prépare un nouvel essai de Phase 1 dans une deuxième indication au stade précoce de la maladie dont le lancement interviendra en 2026, dès que toutes les conditions seront réunies.

Afin de créer davantage de valeur et d’exploiter pleinement le potentiel de la plateforme myvac®, Transgene poursuit ses efforts d’optimisation de la fabrication de ses candidats VTIN pour réduire les délais de production, faciliter l’industrialisation et la montée en capacité de la production.

Produits opérationnels et visibilité financière

Au cours du premier trimestre 2026, les produits opérationnels s’élèvent à 1,4 million d’euros contre 2,5 millions d’euros pour la même période en 2025. Ils proviennent principalement du crédit d’impôt recherche, à hauteur de 1,1 million d’euros, contre 2,3 millions d’euros pour la même période en 2025. Au premier trimestre 2025, les activités éligibles comprenaient notamment la fabrication des lots destinés aux patients de la partie Phase 2 de l’essai de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou. La finalisation de l’essentiel des activités au cours du premier trimestre 2026 explique la diminution du CIR sur la période.

Au 31 mars 2026, Transgene disposait de 103,8 millions d’euros de trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers, contre 111,9 millions d’euros au 31 décembre 2025. Au premier trimestre 2026, la consommation nette de trésorerie2 de Transgene s’élève à 8,1 millions d’euros, contre 14,8 millions d’euros pour la même période en 2025.

Sur la base de son plan de développement actuel, Transgene dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir ses besoins jusqu’au début de l’exercice 2028.

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Contacts

Médias : Investisseurs et analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication Corporate et Scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadège Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière CDR Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud / Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 6 63 03 84 91 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050 est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou (carcinome épidermoïde de la tête et du cou – HNSCC), traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tels que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

Suivez-nous sur LinkedIn : @Transgene, Bluesky : @Transgene et X : @TransgeneSA

À propos de myvac®

myvac® est une plateforme d’immunothérapie individualisée, basée sur un vecteur viral (MVA), développée par Transgene, pour cibler les tumeurs solides. Les produits issus de cette plateforme sont conçus pour stimuler le système immunitaire des patients, afin de reconnaître et détruire les tumeurs en utilisant leurs propres mutations génétiques. Transgene a mis en place un réseau innovant qui combine bio-ingénierie, transformation numérique, un savoir-faire reconnu en vectorisation et une unité de fabrication unique. Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, Transgene bénéficie du soutien de Bpifrance pour le développement de sa plateforme myvac®. TG4050 est le premier produit issu de la plateforme myvac® ; il est actuellement évalué dans le cadre d’essais cliniques. Pour découvrir myvac® en images, cliquez ici.

À propos de TG4050

TG4050 est une immunothérapie individualisée issue de la plateforme myvac® de Transgene. Elle a été développée pour le traitement des cancers HPV-négatifs de la tête et du cou après chirurgie en s’appuyant sur l’expertise historique de NEC dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning (ML). Ce vaccin thérapeutique encode des néoantigènes (mutations spécifiques aux patients) identifiés et sélectionnés par le système de prédiction de néoantigènes de NEC. Ce système de prédiction repose sur plus de vingt ans d’expertise en IA et a été entraîné sur des données immunologiques internes qui lui permettent de savoir hiérarchiser et sélectionner avec précision les séquences susceptibles d’être les plus immunogènes. TG4050 a été conçu afin de stimuler le système immunitaire du patient dans le but d’induire une réponse des cellules lymphocytaires T spécifiques capables de reconnaître et de détruire les cellules tumorales grâce aux néoantigènes. Cette immunothérapie individualisée est produite spécialement pour chaque patient.

À propos de l’essai clinique de Phase 1/2

TG4050 est évalué dans un essai clinique de Phase 1/2 chez des patients atteints de cancers de la tête et du cou HPV-négatifs (NCT04183166). Le traitement individualisé est créé pour chaque patient, après son opération chirurgicale, en parallèle de son traitement adjuvant. La moitié des participants reçoit le vaccin thérapeutique immédiatement après avoir terminé le traitement adjuvant. L’autre moitié le reçoit lors de la récidive de la maladie, en complément du traitement standard (Standard of Care – SoC). Cette étude randomisée évalue les bénéfices du traitement avec TG4050 chez des patients qui présentent un risque élevé de récidive. Les premières données d’efficacité (survie sans récidive – DFS) à deux ans seront disponibles au plus tard à la fin du 1er trimestre 2028.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.







1 Carcinome épidermoïde de la tête et du cou (Head and Neck Squamous Cell Carcinoma – HNSCC)

2 La consommation de trésorerie est la somme des flux de trésorerie net des activités opérationnelles, des activités d’investissement et des activités de financement hors produit d’émission d’actions et hors avance en compte courant / cession d’autres actifs financiers liés à l’actionnaire majoritaire. Elle n’inclut pas les effets des écarts de change





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